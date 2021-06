ROC centrum firmy Linde se rozroste o dalších 30 odborníků

Ještě v devadesátých letech minulého století společnost Linde svými výrobními závody v Německu a několika dalších okolních zemích dodávala technické plyny podnikům v různých oblastech průmyslu především v rámci starého kontinentu. Po několika fúzích firma postupem času vyrostla v největšího výrobce technických plynů na světě. Zároveň s tím vznikla potřeba centralizace řízení, optimalizace a rozvoje výrobních zařízení z jednoho místa. V rámci této strategie proto bylo po celém světě zřízeno 12 specializovaných center pro akceleraci zavádění změn v oblasti automatizace, digitalizace a dnes také již umělé inteligence ve výrobních procesech.

Kromě Singapuru, Šanghaje nebo Sydney dostala v roce 2007 šanci k vybudování takového centra ROC (Remote Operations Center) také česká pobočka, konkrétně část týmu inženýrů kyslíkárny v Třinci. Na „zelené louce“ v malé obci Ropice na konci republiky byla během několika málo let vybudována nová, opravdu špičková základna pro řízení a optimalizaci výroby závodů Linde v mnoha zemích světa. A to v mnoha zemích zahrnuje nejen několik států v Evropě, konkrétně třeba v Rakousku, Itálii, Rusku nebo Ukrajině, ale také i v Asii a Africe.

Počáteční nedůvěru a obecně chápanou nevýhodu lokace ve východním cípu České republiky tým ROC centra změnil ve výhodu. Místo zamýšlené postupné relokace globálních expertů s očekávaným rizikem jejich vysoké fluktuace nabídl možnost lokálním talentům se vztahem ke kraji a také jeho specifické (pracovní) kultuře. Tímto se započal vytvářet efektivní tým, který lze charakterizovat jako „žít lokálně, pracovat globálně“.

Vlastní řídící místnost jako srdce centra spojené s výrobními lokalitami. | foto: Linde Gas a.s.

Pracovní tým, který dnes čítá celkem 65 inženýrů a specialistů, v ROC Ropici zpracovává, kontroluje a vyhodnocuje kompletní data výrobních závodů v uvedených zemích a oblastech. Na jejich základě vytváří nástroje na matematické modelování a prediktivní řízení výroby, pomocí strojového učení získává detailní informace o odchylkách a abnormalitách od žádaného stavu a v konečném výsledku nastavuje optimální parametry výrobního procesu podle požadavku zákazníků. Zároveň má centrum na starosti správu zabezpečení virtuální sítě, programování řídicích systémů, vývoj SW aplikací na management a vizualizaci dat a výsledků. Počet integrovaných a servisovaných zařízení a výrobních závodů různého typu a výkonu dosahuje v současnosti stovky, z toho asi třicet je na úrovni velké kyslíkárny v Třinci.

Stabilita, přístup zaměstnanců, pracovní prostředí a spolupráce akcelerovalo také i kvalitativní rozvoj ROC centra v Ropici, které se po několika letech dostalo z méně významného centra na úroveň, kdy se o něm dnes hovoří (a je potvrzeno i formálním assessmentem) jako o vedoucím ROC v Linde plc, které v některých oblastech určuje trend dalšího směřování globální ROC strategie a slouží jako benchmark správné výrobní praxe. Díky tomu je naplánováno do roku 2024 navýšit kapacitu ROC centra až o 50 %, zejména integrací dalších výrobních závodů v Rusku a Kazachstánu. Cílově to bude ke konci roku 2024 tedy 145 větších či menších integrovaných závodů do ROC infrastruktury, z toho asi 50 jednotek typu kyslíkárna a 95 menších zcela bezobslužných jednotek na provozech zákazníků.

Tento nárůst si vyžádal investici do zdvojnásobení kapacity budovy ROC centra v Ropici, která by měla být dokončena do konce roku 2021 a bude schopna pokrýt předpokládaný další růst až zhruba do roku 2027. Zároveň tím nabízí příležitosti dalším nadějným inženýrům a specialistům, kteří mají zájem využít této, v regionu celkem ojedinělé, pracovní příležitosti. Do roku 2023 nabídne ROC Ropice příležitost kolem 30 z nich. Motivací pro zájemce by mělo být zejména dokončení strategie „on demand“ přístupu dálkového řízení výroby. V této strategii se také předpokládá stále výraznější uplatnění umělé inteligence a strojového učení pro automatickou detekci stavů vyžadujících pozornost či zásah specialistů. Zároveň jsou všechny tyto vyžádané zásahy komplexně monitorovány a analyzovány pro neustálé zlepšování úrovně automatizace. V současnosti již probíhají pilotní projekty implementace strojového učení k detekci abnormalit na základě historických dat a i využití umělé inteligence a neuronové sítě při vytváření online algoritmů vlastního řízení procesu výroby.

