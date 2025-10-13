Roboti ve skladech, elektřina ze slunce. Gebrüder Weiss mění logistiku

Komerční sdělení
Logistiku už dávno netvoří jen kamiony a hory dokumentů. Digitální pokrok otevírá cestu technologiím, které zajišťují rychlost větší komfort pro lidi i šetrnější přístup k přírodě.

Komerční sdělení

Roboti ve skladech, elektřina ze slunce. Gebrüder Weiss mění logistiku

Roboti ve skladech, elektřina ze slunce. Gebrüder Weiss mění logistiku | foto: ČTK

Automatizovaný sklad AutoStore v&#8239; Budapešti
Digitální pokrok zrychluje procesy, přináší větší komfort zaměstnancům a...
FVE instaleace v Jenči u Prahy
FVE instalace v Syrovicích u Brna
5 fotografií

Mezinárodní logistická společnost Gebrüder Weiss sází na roboty, digitální systémy i vlastní solární energii a ukazuje směr, kterým se bude obor v budoucnu ubírat.

Ve svých moderních skladech společnost místo papírových nebo excelových seznamů využívá inteligentní digitální systémy, přepravu zboží zajišťují modulární robotické systémy a energetickou soběstačnost zajišťuje vlastní solární elektřina. Cílem však není nahradit lidi, právě naopak, automatizace umožňuje zaměstnancům soustředit se na kvalifikovanější činnosti, plánování a zákaznický servis. „Zákazníci dnes očekávají rychlé doručení, nonstop přehled o zásilce i ekologický přístup. Bez chytrých řešení bychom tyto požadavky jen těžko zvládli,“ říká Jan Kodada, obchodní a marketingový ředitel Gebrüder Weiss ČR.

Gebrüder Weiss patří mezi lídry v zavádění automatizovaných logistických řešení. Pro zpřesnění plánování i efektivnější řízení přeprav využívá Gebrüder Weiss například systém Cargometer. Ten při příjmu zásilek automaticky měří jejich rozměry a hmotnost za pohybu během vykládky, což výrazně usnadňuje kapacitní plánování i navazující logistické procesy. V Budapešti pak společnost provozuje plně automatizovaný modulární robotický sklad AutoStore, kde je zboží uloženo v plastových kontejnerech v rámové struktuře, ze které ho roboti dopravují přímo na pracovní stanice k vychystání, což pomáhá zvyšovat efektivitu, ale i využití prostoru.

Chytré sklady, chytřejší využití energie

Moderní přístup ke skladování a přepravě se netýká jen automatizace procesů. Gebrüder Weiss klade důraz také na udržitelnost, která patří ke klíčovým hodnotám společnosti. Běžnou součástí provozu jsou dnes nástroje zajišťující efektivní plánování tras pomocí optimalizačních algoritmů, prediktivní nástroje pro předpověď objemu zásilek na následující den, inteligentní LED osvětlení či vlastní výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tu firma využívá například i pro inteligentní nabíjení vysokozdvižných vozíků, které prodlužuje životnost baterií a zvyšuje energetickou efektivitu provozu. V České republice společnost provozuje dvě vlastní fotovoltaické elektrárny, v Jenči u Prahy a v Syrovicích u Brna. Jejich roční výkon dosahuje 1 102 MWh a zajišťuje energetické potřeby logistických center Gebrüder Weiss v Česku. „Udržitelnost je pro nás přirozenou součástí každého projektu. Nejde jen o moderní haly, ale o celkovou odpovědnost vůči budoucnosti. A právě zde nám nové technologie a automatizace významně pomáhají,“ dodává Jan Kodada. Vedle fotovoltaických elektráren se Gebrüder Weiss zaměřuje také na testování alternativních pohonů. Využívá elektrická vozidla a jako první logistická společnost v Česku vyzkoušela v běžném provozu v ČR vodíkový nákladní vůz, který představuje významný krok k bezemisní dálkové přepravě.

