Řízené větrání s rekuperací, jak na něj?

V předešlém článku jsme zmínili důležitost a přínos řízeného větrání s rekuperací pro naše zdraví, pohodlí a také úspory – čtěte ZDE

Z čeho se skládá systém větrání s rekuperací?

Srdcem systému je větrací jednotka Brink, která odsává znehodnocený vzduch z koupelen, WC, kuchyně a dalších technických místností. Současně nasává čerstvý venkovní vzduch, který nejprve filtruje a zbavuje jej prachu. Tento filtrovaný, ale ještě stále studený vzduch putuje přes tepelný výměník, kde přejme teplo z odváděného znehodnoceného vzduchu.

Jak by měl ale vypadat správný systém větrání s rekuperací?

Systém větrání není jen větrací jednotka. Velmi důležitý je také vzduchotechnický rozvod. Vzduchotechnický rozvod je často velmi opomíjenou součástí a přitom jeho role v kvalitní instalaci je téměř nejstěžejnější. Větrací jednotku totiž můžeme kdykoliv opravit, nebo dokonce nahradit novější, to však o vzduchotechnickém rozvodu neplatí. Potrubí nelze vyndat, opravit nebo nahradit, jelikož je zabudováno v konstrukci domu, a tak by jeho životnost měla být totožná s životností stavby. Aby vzduchotechnický rozvod vydržel co nejdéle, musí tomu odpovídat kvalita materiálů a zejména pak kvalita provedení. Důležitým aspektem je i jeho udržitelnost a možnost údržby. Vše začíná již při návrhu a realizaci větrání. Potrubí, rozdělovací boxy a ostatní součásti by tak měly být přístupné přes tzv. revizní otvory, které umožní kontrolu potrubí a jeho případné čištění. Údržba vzduchotechnického rozvodu a větrací jednotky je totiž naprostým základem pro bezproblémový provoz rekuperace.

Potrubní rozvod Air Excellent je skryt v konstrukcích domu.

Vzduchotechnický rozvod Air Excellent od firmy Ubbink je léty ověřený a splňuje požadavky na hygienické a udržitelné větrání. Jedná se o vzduchotechnický systém, který dohromady tvoří jeden funkční a promyšlený celek. Jeho potrubí je dodáváno v kulatém či plochém provedení. Veškeré potrubí je vybaveno pevným ochranným pláštěm a vnitřním hladkým, antimikrobiálním a antibakteriálním povrchem, který omezuje usazování nečistot. Rozdělovací boxy jsou opatřeny již zmíněnými revizními otvory, díky čemuž lze boxy vysát či vytřít. Propojovací potrubí lze také zkontrolovat a případně vyčistit za pomoci výkonného vysavače a trysky s rotujícím kartáčem.



Tiché větrání

Systém větrání by měl být co nejtišší, aby nerušil obyvatele domu. Základem je samozřejmě tichá větrací jednotka. Avšak i vzduchotechnický rozvod musí splňovat určitá kritéria, aby byl provoz co nejtišší. Důležité je správné dimenzování, realizace a těsnost vzduchotechnického rozvodu. Pokud je rozvod netěsný, v některých místech uniká vzduch a jednotka tak musí zbytečně zvyšovat svůj výkon a tím zároveň i svou hlučnost a spotřebu. Air Excellent tedy používá kvalitní rozvody s těsněním a vyhýbá se naopak pochybným rozvodům slepeným a spojovaným různými páskami. Odkaz video zkoušení těsnosti VZT rozvodu.

Sebedokonalejší a tichá rekuperační jednotka musí být napojena na rozvod vzduchu pomocí tlumičů hluku. Při dodržení těchto pravidel máte záruku, že větrání ve vašem domě bude tiché.

Nastavení průtoku vzduchu

Do jednotlivých místností potřebujeme přivést nebo odvést přesně dané množství vzduchu odpovídající použití a požadavkům dané místnosti. K tomu nám slouží regulační clony, klapky a ventily, které jsou součástí rozvodu Air Excellent. Pomocí těchto součástí lze nastavovat průtok vzduchu a případně jej v budoucnu i upravit podle aktuálního režimu v domě.

Rekuperace zabere hodně místa, kam ji mohu instalovat?

Větrání s rekuperací samozřejmě nějaké místo zabere, větrací jednotky Brink a vzduchotechnický rozvod Air Excellent je však navržen tak, aby se vešel do většiny bytů a domů. Větrací jednotky Brink jsou dodávány ve více variantách a například podstropní jednotky Brink Sky, určené pro malé byty, mají výšku jen 20cm a lze je tak snadno schovat do podhledů. Vzduchotechnický rozvod Air Excellent umožňuje použít potrubí, které je jen 50mm vysoké a snadno se instaluje do nízkých podhledů. Ne vždy je nutné kvůli větrání snižovat stropy v pokojích. Rozvod Air Excellent obsahuje tvarovky a difuzory, které umožní instalaci do stěn.

Pro rekonstrukce je dnes k dispozici i tzv. hybridní systém větrání, který nevyžaduje téměř žádné přívodní potrubí. To je nahrazeno speciálními ventilátory s vestavěnými senzory CO 2 a proměnnými otáčkami.

Větrání s rekuperací by nemělo rušit interiér

Vzduchotechnický rozvod Air Excellent je chytře skryt v konstrukcích domu. Větrací jednotka je v technické místnosti, nebo skryta v podhledu či skříni. To, co je viditelné v místnosti, jsou jen ventily a mřížky, které nám přivádějí a odvádějí vzduch. V nabídce je široká škála distribučních elementů, které lze jednak chytře skrýt do konstrukcí a současně dobře vypadají a nehyzdí interiér. Například ventily Haelix jsou nenápadné a dodávané jak v kulatém, tak i hranatém provedení, aby co nejvíce korespondovaly s použitým osvětlením. Odkaz video elegantní ventily Haelix.

Kdo nám to navrhne, nainstaluje a bude se o nás starat?

Systém větrání Brink s rozvodem Air Excellent nic neznamená bez odborných projekčních a montážních firem. Po České republice je celá řada specializovaných (zkušených) projekčních a montážních firem. Ty zajistí nejen správný návrh, instalaci a zprovoznění, ale současně i odpovídající údržbu a případný servis. Firma Brink vyrábí větrací jednotky již přes 40 let a má bohaté zkušenosti s vývojem a výrobou. Může si tedy dovolit poskytnout 5letou záruku na své větrací jednotky. V současné době fungují větrací jednotky Brink v České Republice již 15 let a na všechny jednotky jsme schopni stále dodávat náhradní díly. Síť montážních partnerů Brink zajistí kvalitní a odbornou péči svým zákazníkům.

Závěr:

Díky řízenému větrání vám kvalitní vzduch ve vaší domácnosti již nemusí dělat starosti. Systém větrání Brink je odzkoušen desítkami let provozu a zajistí vám kvalitní vzduch po celý váš život. Firma ŠTORC TZB je autorizovaným dodavatelem větracích jednotek Brink a vzduchotechnického rozvodu Air Excellent na český trh a spolu s širokou sítí montážních partnerů je schopna vám zajistit kvalitní vzduch pro váš život.

Na výběr je řada nástěnných větracích jednotek Brink Flair, které jsou již v základu plně vybaveny veškerými nezbytnými součástmi. Stačí je osadit, připojit a zapojit do elektřiny.

Větrací jednotky Brink mají kompaktní konstrukci a jsou tiché. Umožňují tak snadnější integraci v rámci domu.

Větrací rekuperační jednotky Brink mají více podob a lze je instalovat do podhledů nebo instalačních nik.