Revoluce v prodeji nářadí? Sociální sítě místo prodejen dobývají trh

Stovky řemeslníků hned po ruce a okamžité reference

Novým trendem prodeje ručního nářadí se stává prodej pomocí sociálních sítí. Zejména Facebook, ale i Instagram a Tik Tok se stávají novým tržištěm a stále rostoucí komunita řemeslníků a fanoušků nářadí je toho jasným důkazem. Důvodem oblíbenosti této alternativy klasických obchodů je zejména velký počet lidí, kteří se rádi podělí o své názory a zkušenosti. Pro zájemce o konkrétní nářadí není tedy nic lehčího než se jednoduše zeptat na doporučení a pomoc s výběrem vhodného typu nářadí pro svou práci. Zároveň tak lehce zjistí zkušenosti ostatních, kteří s nářadím pracují. Nespornou výhodou je interakce s jinými řemeslníky, kteří mají opravdu praktické zkušenosti a nesnaží se vám jen prodat nářadí, které je zrovna skladem a mají na něm největší zisk.

Video kanály o nářadí – nejpohodlnější cesta k prezentaci nářadí

Velmi významným pomocníkem s výběrem nářadí se stávají také různé kanály o nářadí. Například na Youtube kanál Nářadí – Fanoušci CZ & SK. Kanály se zaměřují na novinky, recenze a porovnávání různého nářadí. Ve světě je to nejpohodlnější cesta, jak si zjistit nějaké základní informace a nářadí vidět. Například v USA jsou tyto kanály zřejmě nejpopulárnější a je běžné, že i velcí výrobci o novinkách informují právě touto cestou. U těchto kanálu je možné přihlásit jejich odběr a každý odebírající je pak informován o novém videu. Je také možné stát se za poplatek členem kanálu a využívat určitých výhod. Například slevové kupony, soutěže o nářadí, zvláštní emotikony či videa jen pro členy atd. Spolupracující e-shopy, jako je například Zanakupku.cz, nabízejí členům kanálů významné benefity. Možností je celá řada a každý kanál s nimi jinak pracuje. Součástí kanálů jsou také živá vysílání upozorňující na různé aktuální novinky, akce, případně slouží ke komunikaci pomocí chatu.

Informace od řemeslníků a techniků a neomezený výběr nářadí

Velký úspěch slaví v posledních letech například facebookové skupiny, které se na sociálních sítích v posledních pár letech objevily. V České republice jsou velmi rozšířené tzv. fanouškovské skupiny. Poznáte je podle názvu značky výrobce nářadí a dodatku – Fanoušci CZ & SK. Napříkad: Milwaukee – Fanoušci CZ & SK, Makita – Fanoušci CZ & SK, Bosch – Fanoušci CZ & SK, Festool – Fanoušci CZ & SK atd. Ve skupinách najdete tisíce příznivců konkrétní značky, kteří vám doporučí vhodné nářadí, poradí, jak ho používat, ale zároveň vás i upozorní na případné nedostatky či nevhodné používání. Hlavní výhodou je, že nejsou omezeny tím, co je na skladě, ale máte vlastně k dispozici celý sortiment. Vždy se najde někdo, kdo s tím či oním nářadím pracoval. Ve skupinách je možné se spojit nejen s řemeslníky, ale často i s techniky, kteří mají přímo značku na starost, a ti dokáží také poradit, a dokonce někdy i nářadí přijet ukázat. Velkým přínosem je i to, že váš případný dotaz a i odpověď vidí i ostatní a můžou s tím souhlasit či to vyvrátit.

Společné nákupy a prověrka prodejců šetří tisíce korun

Díky komunikaci s ostatními členy skupin máte také okamžité informace o prodávajících. Můžete si prověřit obchod či bazarový příspěvek. Je také možné nakupovat společně a tím je možné dosáhnout významných slev či akcí. Například u větších sad nářadí či minimálním množství je velmi lehké najít někoho s kým nákup uděláte a získáte množstevní výhody či slevy. Nezřídka dochází k velkým hromadným nákupům od výrobce a ceny zboží pak padají o desítky procent. Velkým plusem je také to, že po výběru doporučeného zboží, pokud ho objednáte přes e-shop, máte možnost si ho doma osahat a případně pokud nejste spokojeni ho vrátit. Někteří výrobci dokonce umožňují s ním pracovat několik dní a vrátit ho i použité. O tomto všem vás určitě informují v zájmových skupinách či na e-shopech.