Řetězec PENNY a jeho partneři motivují děti k pohybu

Ve spolupráci s Českou obcí sokolskou a Asociací školských sportovních klubů (AŠSK) otevírá možnost přihlásit se do soutěže o finanční a materiální podporu v celkové výši přes 5 miliónů korun.

Do hlasování se mohou přihlásit všechny týmy, které jsou členy České obce sokolské nebo AŠSK. Celkem se tak může zapojit až téměř 6000 aktuálně registrovaných týmů.

Vedoucí a zástupci klubů mohou do 19. května 2021 přihlásit svůj tým na stránkách www.hybemesehezkycesky.cz . Od 3. června pak bude probíhat online hlasování, z něhož vzejde ve 155 mikroregionech 465 finalistů (v každém mikroregionu tři). Všechny tyto týmy obdrží balíčky zdravé výživy z produktů PENNY a zúčastní se finálního hlasování, kdy první tým obdrží finanční odměnu ve výši 15.000 korun, druhý a třetí tým dostanou 5000 korun. Celková podpora PENNY tak přesáhne částku 5.000.000 korun.

„Když jsme dostali nabídku být součástí tohoto projektu, neváhali jsme. Naše poslání je vést Čechy k pohybu a společné aktivitě a díky tomuto partnerství budeme mít zase o kousek víc možností tomuto příslibu dostát. Podpora našich mládežnických oddílů, obzvláště v této době, je nesmírně důležitá. Každá společnost, která tuto pomocnou ruku podá, ukazuje, že to myslí s našimi dětmi dobře, a zaslouží si poděkování a respekt,“ říká Marek Tesař, výkonný ředitel České obce sokolské.

„Pro děti je pohyb a sport jako takový jedním ze základů zdravého vývoje. My dospělí jsme odpovědní za to, abychom dětem vytvářeli podmínky pro jejich zdravý a šťastný život. Vnímáme situaci, která trvá už více než rok, proto jsme se rozhodli připravit projekt, který jejich aktivity podpoří,“ uvedl Jens Krieger, generální ředitel PENNY.

PENNY tímto projektem podpoří nejen děti napříč republikou, ale také v nejrůznějších sportech, počínaje nejpopulárnějším sportem u nás - fotbalem, ale také florbalové, basketbalové, volejbalovénebo plavecké oddíly. Mohou se přihlásit i týmy, v nichž se děti věnují házené, atletice, gymnastice, badmintonu, cyklistice, ping pongu, šermu, a dalším sportům.

„Chceme podpořit děti v pohybu bez ohledu na to, jaký je baví sport. My jim pomůžeme pořídit například nové dresy nebo další vybavení. Smyslem celé akce je nejen podpora samotných klubů, ale chceme doslova rozhýbat Česko. Vnímáme to i jako příležitost k diskusi o významu sportu pro děti a jejich vývoj tak, abychom přispěli k růstu zdravé společnosti. Prostě HÝBEME SE HEZKY ČESKY,“ doplnil Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu PENNY.

V rámci projektu PENNY připravilo 360stupňovou kampaň, včetně TV spotu, jeho propagace v tištěných médiích, na billboardech a na sociálních sítích. Kampaň mimo jiné podpoří sportovci a známé osobnosti.