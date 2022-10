RETELA se stará o recyklaci elektrozařízení vč. fotovoltaických panelů

Vůbec první sběrný systém úzce zaměřený na elektroodpad, konkrétně na lednice a mrazáky, vznikl v roce 1991 ve Švýcarsku. S narůstající digitalizací společnosti se elektroodpad postupně stal nejrychleji rostoucím druhem odpadu. V České republice se produkce tohoto odpadu za posledních 15 let každý rok zrychlí o 3 %. Na přelomu tisíciletí vznikla speciální evropská legislativa, která byla transponována do českých zákonů.

V roce 2005 pak vznikly první tzv. kolektivní systémy pro zpětný odběr elektroodpadu. Mezi těmi prvními byl také systém RETELA, který byl v té době založen Elektrotechnickou asociací. Hlavním cílem kolektivního systému RETELA je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru a recyklace elektroodpadu. Za výrobce plní povinnosti týkající se odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Co to v jednoduchosti znamená? Elektroodpad je specifický a velmi různorodý odpad, který obsahuje celou řadu cenných, ale i toxických materiálů. Výrobce či dovozce elektrozařízení má za povinnost se postarat o své produkty i poté, co je prodá konečným uživatelům a ty se stanou odpadem. Tomuto principu se říká rozšířená odpovědnost výrobce. Výrobce či dovozce tedy uzavře smlouvu s kolektivním systémem, který za výrobce plní reálně všechny povinnosti týkající se sběru a recyklace elektroodpadu. Výrobce za tuto činnost odvádí do systému tzv. recyklační příplatek, který je součástí finální ceny elektrozařízení.

Do skupiny RETELA dnes nepatří pouze kolektivní systém, ale také tzv. autorizovaný zástupce RETELA AR EUROPE s.r.o. a výzkumné a vývojové centrum.

Kolektivní systém RETELA je dnes specialistou na fotovoltaické panely. V rámci fotovoltaických panelů je systém sběru a recyklace pro běžného občana možná trochu nepřehledný, a to díky vývoji legislativy. Do roku 2012 nebyly FV panely považovány dle zákona o odpadech za „elektrozařízení“ a nebyl za něj tedy odváděn klasický recyklační příplatek a zároveň za jeho sběr a recyklaci nebyl odpovědný výrobce, ale vlastník fotovoltaické elektrárny. Kdežto po roce 2012 je FV panel „elektrozařízením“ a odpovědný za sběr a recyklaci je výrobce. V každém případě je třeba zajistit, aby odpadní FV panely nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad, ale byla odevzdány na místech k tomu určených. Tedy na místech zpětného odběru, které lze najít na www.retela.cz

I FV panely mohou obsahovat velmi toxické látky. Zvlášť CdTe FV panely, které obsahují asi 4 gramy toxického kadmia na jeden panel. Těchto panelů není v ČR naistalováno velké množství, odhady mluví asi o 2 %. I tak se jedná celkem asi o 1000 kg tohoto toxického kovu, který je třeba v rámci recyklace FV panelů bezpečně odstranit. Pokud by byly například takové panely skládkovány na skládce odpadů, mohlo by dojít k uvolnění těchto toxických látek do životního prostředí, např. díky vyluhování a prosáknutí do spodních vod skládky. Výše zmíněné kadmium má toxické účinky například na ledviny a játra. Na druhou stranu FV panely obsahují i velké množství využitelných a recyklovatelných materiálů, jako je hliník, sklo, plast nebo měď. V rámci oběhového hospodářství či cirkulární ekonomiky je nezbytné tyto materiály vracet zpět do výroby a šetřit tak primární zdroje surovin. Tím dochází sekundárně i ke snížení emisí skleníkových plynů, které ve velké míře vznikají zejména ve fázi těžby a rafinace primárních materiálů.