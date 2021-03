RespiRaptor: nový nanovlákenný respirátor FFP2, který sedne i vousáčům

Účinným pomocníkem, který se osvědčil a který se stal nezbytnou součástí naší osobní výbavy při ochraně dýchacího ústrojí, je respirátor. S příchodem jara sice postupně odložíme čepice a šály, ale respirátory pravděpodobně ještě nějaký ten měsíc ne.

Za prvé: musí vám dobře sedět

Stejně jako košile nebo kalhoty, i respirátor vám musí „padnout“ neboli hezky přiléhat na obličej a těsnit, abyste vy i vaše okolí byli chránění. Pokud vám kdekoli na obličeji odstává, je to jako otevřená brána pro ty neviditelné viro-zlouny, kvůli kterým je svět vzhůru nohama.

Vybrat správný tvar a velikost respirátoru se nemusí povést na první dobrou, protože každý obličej je unikát, a navíc muži řeší ještě jednu zapeklitost a tou jsou vousy. Vousy často způsobují to, že respirátor okolo nich odstává a netěsní úplně dobře. Brněnská firma Respilon, ve které pracuje řada vousáčů včetně pana majitele, teď přišla s novým tvarem svého nanovlákenného respirátoru FFP2 a pojmenovala ho chlapsky RespiRaptor – raptor znamená v angličtině dravec. Jeho tvar, který má v horní a spodní části chytře vymyšlené sklady, dobře sedí právě vousáčům, ale nejenom jim. Podle Jany Zimové, výkonné ředitelky Respilonu, si ho zřejmě oblíbí muži a ženy s buclatějšími nebo širšími tvary obličejů, i když velmi doporučuje, aby si každý nejdříve vyzkoušel více tvarů a našel si ten svůj, který mu sedne nejlépe. Každý obličej je originál, a proto mu dopřejte možnost vybrat si pro sebe to nejlepší. RespiRaptor je respirátor v jedné kombinované velikosti M a L právě proto, že jeho tvar nabízí větší flexibilitu pro rozmanité typy obličejů. Má novou generaci záušních gumiček, které vás nebudou řezat za ušima ani po několika hodinách nošení, a to znamená velkou úlevu. Balení obsahuje i malou plastovou sponu, do které si záušní gumičky můžete vzadu na hlavě přichytit, a tím vám respirátor ještě více přilne k obličeji, pokud to budete potřebovat. Flexibilní tvar RespiRaptoru má výhodu i pro ty, kdo v něm potřebují nahlas mluvit. Máme vyzkoušené, že se v něm hovoří pohodlně a srozumitelně. Když v něm půjdete nakupovat nebo na úřad, pracovníci kontroly ocení to, že označení FFP2 je po straně respirátoru ihned viditelné. RespiRaptor je prostě vychytaný k vašemu maximálnímu pohodlí.

Za druhé: pro spolehlivou ochranu sebe a zároveň i svého okolí volte nanovlákenný respirátor

Respilon se specializuje na vysoce účinné nanovlákenné produkty, a to platí i pro nový RespiRaptor FFP2. Jana Zimová nedá na vlastnosti nanovláken dopustit a považuje je za materiál budoucnosti nejenom pro ochranné pomůcky. Říká se, co je malé, to je milé. A u nanovláken, která jsou tisíckrát tenčí než lidský vlas, bychom mohli říct, že co je nano, to je geniální. Nanovlákenná membrána je jako super hustá síť, která kombinuje řadu velmi přínosných vlastností. Je pohodlně prodyšná, velmi lehká, a účinná, protože vystaví stopku i tak malým zlounům, jako jsou viry. Včetně toho, který nás trápí teď. Právě tento mechanický způsob záchytu virů nanovlákennou membránou je velkou výhodou nanovlákenných respirátorů včetně RespiRaptoru. Jejich účinnost nesnižuje ani vlhkost lidského dechu, jak se to děje u ochranných pomůcek z běžných materiálů. Tím, že nepropustí škodliviny ani dovnitř ani ven, chrání bezpečně vás před viry z okolí a zároveň také vaše okolí před vámi. Co říkáte, je čas přejít z běžných respirátorů na nanovlákenné.

Za třetí: RespiRaptor FFP2 je lehoučký a nezatíží ani vaši peněženku

Nový nanovlákenný RespiRaptor je lehký jako pírko. Váží pouhých 4,4 gramu. Pro srovnání, list papíru o velikosti A4 váží 5 gramů. I tato vlastnost patří k výhodám nanovlákenné membrány. Čím méně vás bude respirátor na obličeji obtěžovat, tím lépe. A nezatíží tolik ani vaši peněženku, protože stojí 49 korun bez DPH. To je v kategorii kvalitních nanovlákenných respirátorů FFP2 velmi příznivá cena. RespiRaptor zakoupíte na e-shopu firmy Respilon na adrese: shop.respilon.cz.