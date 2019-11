Resort Svatá Kateřina… harmonie našla své jméno

Namísto obvyklého kolotoče se zde necháte okouzlit nedotčenou okolní přírodou, zhluboka se nadýchnete a občerství vás lesem provoněný vzduch. Protáhnete tělo na driving rangi, jízdou na koni nebo na lekcích jógy. Oddáte se rukám masérů a ájurvédským terapiím. Vybrat si můžete ze široké škály pobytů pečujících o vaše tělo a zdraví. Uvolníte se ve vyhřívaném bazénu, sauně nebo páře ve wellness & spa. Pochutnáte si na gurmánském a zdravém pokrmu.

Nový Ájurvédský pavilon

Resort Svatá Kateřina otevřel tento rok nový Ájurvédský pavilon. Stavba s rozlohou 1700 m2 je novým velice vítaným prostorem v již mnoho let zavedeném a oblíbeném resortu. Otevřením pavilonu byly rozšířeny kapacity služeb. Hosté si nyní mohou užít ájurvédské i wellness procedury v daleko vyšším standardu a soukromí, než tomu bylo doposud. Autorem pavilonu je architekt Jakub Tejkl, studio Architektura 1. Pavilon získal titul Stavba roku 2019.

Ájurvéda v srdci Evropy

První část pavilonu je věnována autentické ájurvédě. Terapeutické místnosti Agni, Jala, Vayu, Satya a Ananda jsou vybaveny originálními indickými ájurvédskými stoly a parními kabinami. V bezprostřední blízkosti se nachází pracovna ájurvédského lékaře, atrium s diskrétními terasami a prostorově velkorysá relaxační zóna s výhledem do lesa. Druhá část pavilonu je věnována spa. Nabízí vyhřívaný bazén s několika hydromasážními lehátky, dva moderní whirlpooly, saunu s panoramatickým výhledem do přírody, páru a Kneippův chodník.

Dřevěný komplex je usazen na sto pěti mohutných žulových pilířích pocházejících z nedalekého lomu. Skleněné opláštění pavilonu umocňuje pocit bezprostředního kontaktu s okolní přírodou. Meditační zahrada s vodopádem a sochami hinduistických bohů nás přenese devět tisíc kilometrů na východ a pět tisíc let do minulosti, do kolébky ájurvédy, indické Kéraly.

Resort je rájem a kolébkou Ájurvédy zcela oprávněně také díky proškolenému profesionálnímu týmu indických lékařů, terapeutů a kuchařů z věhlasného resortu Kairali v indické Kerale. Svatá Kateřina přináší opravdu autentické a komplexní ájurvédské služby ve spojení s prostředím čisté krásné vysočinské přírody a nyní také s novými prostory, Ájurvédským pavilonem.

Sportovní aktivity

Resort nabízí také 7 specializovaných tělocvičen (jóga, kardio aktivity, multifunkční sál, sál na taneční a kondiční lekce, posilovna), dva antukové tenisové kurty, multifunkční hřiště̌ na volejbal, nohejbal či badminton, fotbalové hřiště, golfový driving range, půjčovnu golfového vybavení, stolní tenis, půjčovnu sportovních potřeb pro zimní i letní sporty.

Jízdárna

V nabídce resortu jsou tréninky pro začátečníky pod dohledem trenéra, pro pokročilé pak možnost vyjížďky do okolní krajiny. Romantické představy naplní jízda v kočáře nebo na saních tažených koňským spřežením.

Resort Svatá Kateřina

www.katerinaresort.cz