Řešíte nedostatek lidí ve výrobě? A o robotech UR už jste slyšeli?

Jsem přesvědčen, že záleží na přístupu a mnohdy především na odvaze něco změnit. Je ale určitě nutné mít vizi a vědět, co chci. Asi tak, jak to měl už počátkem 20. století v hlavě srovnané pan Henry Ford. Bez jeho nápadu na pásovou výrobu a rozdělení montáže do jednotlivých operací by se automobilový průmysl nemohl posunout od manufaktury k velkosériové výrobě a na tehdejší dobu k bezprecedentnímu zlevnění aut.

Dnešní doba s sebou nese nové problémy, ale také nové výzvy a naprosto jiné možnosti. Vývoj jde někdy až překotně dopředu, na trh se často dostávají i nepříliš ověřené technologie a metoda „pokus – omyl“ nahrazuje promyšlenou a cílevědomou strategii. Je to však už více než deset let, kdy v několika dánských hlavičkách uzrál nápad na nový směr v průmyslové robotice. Zrodil se fenomén Universal Robots a jejich unikátní kooperativní roboty UR, které jsou schopny spolupracovat s lidmi, sdílet s nimi prostor a mít tak trochu i cit.

Jak říkávala jedna moje moudrá paní učitelka: „Chytrému napověz, hloupého kopni“. Pro ty chytřejší mám tedy pár příkladů, kde roboty UR našly svoje uplatnění a umí svým majitelům pomáhat a efektivně řešit některé úlohy a operace v průmyslové výrobě:

- montáž dílů na výrobní lince, značení, aplikace zajišťovací kapaliny (např. Loctite)

- paletizace, sbírání hotových výrobků nebo obalů a ukládání na paletu nebo do gitterboxů

- obsluha vstřikovacích lisů, vkládání zálisků, oddělování vtoků, rovnání do přepravek

- měřicí pracoviště, kontrola kvality pomocí vision systémů, CMM nebo dotykově

- aplikace s autonomními vozíky, logistika, manipulace v prostorách firmy

- hrotové pájení (odkaz: https://www.exactec.com/index.php/aplikace/9-detail/152-automaticke-pajeci-pracoviste

- broušení, leštění, otryskávání (https://www.exactec.com/index.php/aplikace/9-detail/163-zpracovani-plastu)

- plazmové povrchové úpravy (https://www.exactec.com/index.php/roboty-a-systemy/9-detail/121-2-7-plazma)

A pro inspiraci další možné aplikace:

- laboratorní práce, testování, výzkum, manipulace s nebezpečným materiálem

- vychystávání zboží a materiálů, kompletace objednávek pro e-shopy, obsluha regálů a zakladačů

- dávkování tmelů, lepidel, maziv a jiných kapalin

- šroubování, utahování a nýtování

Samozřejmě existuje další nepřeberné množství různých aplikací, kde může být rutinní a nudná práce lidí nahrazena roboty. Slibovat zázraky by ale bylo nezodpovědné, je pořád mnoho výrobních činností, kde jsou lidé díky všem svým smyslům a své inteligenci nenahraditelní anebo by automatizace neměla ekonomický přínos. A pak je tu určitě mnoho takových, kde jde o vaši vizi a odvahu se na tradiční problémy podívat bez předsudků, inovativně a s nápadem. A zapojit do toho třeba zrovna roboty Universal Robots a firmu EXACTEC.