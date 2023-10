Rekvalifikaci do IT zvládnete i při zaměstnání

Pokud cítíte, že vaše současná kariéra nikam nevede, nebojte se ji restartovat. Experti dokonce předpovídají, že v budoucnu půjde o zcela běžný jev. Každý člověk podle nich projde během své profesní kariéry dvakrát či třikrát rekvalifikací. Trh práce se mění a zaměstnavatelé stále častěji vyžadují nové znalosti a dovednosti, které musíte někde získat. V IT to platí mnohonásobně. Technologie se rychle vyvíjejí a neustále přicházejí nějaké novinky, které zásadně hýbou celým sektorem.

Mezi nejpopulárnější obory patří IT

I proto je obor IT tak lukrativní a zajímavý. Pokud se rádi rozvíjíte, něco učíte, jste kreativní a nesnášíte nudu, tady se najdete. Právě takto totiž charakterizují svoji práci programátoři a tohle na ní vyzdvihují. Následně přicházejí na řadu další výhody práce v IT. Ty jsou notoricky známé a omílané. Jde o vysokou mzdu, štědré benefity zahrnující home office, volnou pracovní dobu, sick days atd. Výhodou tohoto oboru je, že je otevřený a není zase až tak složité se do něj dostat. Zaměstnavatelé nelpí na vysokoškolském diplomu ani dlouholeté praxi. K získání juniorní pozice vám postačí dobrý kurz a ochota se učit. Jako skvělý odrazový můstek vidí bootcampy i experti. „Jde o moderní zkratku do IT a naučí vás tam přemýšlet jako vývojář,“ říká Radek Domín, CTO ze společnosti Liftago.

Výhody studia při zaměstnání

Plusem bootcampů je i to, že některé nabízejí kurzy při zaměstnání. Tedy můžete dál chodit do práce a připravovat se na změnu kariéry po večerech a o víkendu. „Velkou výhodou studia při zaměstnání je, že nepřijdete o příjem. Takže nemusíte mít tolik našetřeno. Na druhou stranu skloubit zaměstnání a intenzivní studium trvající 10 měsíců není úplně snadné,“ varuje Pavla Bohmann, vedoucí marketingu bootcampu Green Fox Academy.

Ale není to nemožné, jak dokazuje celá řada úspěšných absolventů. „Bootcamp byl hodně náročný. Vše pro mě bylo nové a učení jsem musela věnovat veškerý svůj volný čas. Ale vzpomínám na něj ráda, měla jsem možnost se učit a pracovat se skvělými lidmi,“ uvádí Andrea Malinová, která před rekvalifikací pracovala v butiku a dnes je úspěšnou vývojářkou ve společnosti Accenture.

Podle čeho vybrat vhodný kurz

Pokud se rozhodnete pro rekvalifikaci při zaměstnání, vybírejte pečlivě. U těchto kurzů je totiž velký rozdíl v tom, co se v nich naučíte. „Zaměřte se na délku, intenzitu a hloubku kurzu. Zajímejte se také o to, zda je bootcamp zaměřený na praxi či teorii. Jestli má v osnovách aktuální technologie, nejpoužívanější programovací jazyky a umělou inteligenci. Velkým plusem také jsou tréninky měkkých dovedností,“ radí Pavla Bohmann z Green Fox Academy a doplňuje: „Navíc my u kurzu při zaměstnání umožňujeme studentům platbu školného zpětně.“

Renomé organizátora kurzu a nabízené garance

Zajímejte se ale i o další věci. Pokud znáte někoho z oboru, nebojte se ho zeptat, zda organizátora vámi zvoleného kurz zná a případně jaké má zkušenosti s jeho absolventy. Přesně tím se řídil při výběru Tomáš Kachel. „Známý, který pracoval jako seniorní programátor, mi doporučil bootcamp Green Fox Academy. Podle něj jeho absolventi patří k těm nejlepším juniorům, se kterými se na trhu setkal. To rozhodlo,“ říká dnes již programátor pracující v nadnárodní společnosti.

Zkrátka, pokud cítíte, že je čas na změnu, nebojte se jí, zvláště uvažujete-li o IT. V oboru stále chybí na 30 000 odborníků a poptávka je vysoká. Šanci, že uspějete, máte tedy velkou a čím dřív dáte své kariéře nový směr, tím líp.