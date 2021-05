Rektorka VŠFS: Vzdělání u nás je šance na plný a šťastný život

Věřme rodičům a dospělým studentům, že nemocní zůstanou doma, a vraťme do škol systematizované vzdělávání. Vzdělání rovná se budoucnost a šance na plný a šťastný život. Vraťme do mezilidských vztahů víc ohleduplnosti, slušnosti, poctivosti a vlídnosti! Právě proto nebudu křičet, neboť se snažím respektovat i opačné názory, se kterými se v mém okolí také setkávám. Nevíme často, čemu máme věřit, když se ani špičkoví odborníci neshodnou. Ze všech stran na nás útočí důrazné apely - jednou je něčeho moc, jindy zase málo, musíte to či nesmíte ono. Já jsem přesvědčená, že těch apelů je přespříliš. Cui bono? Moc chutná sladce, ale může i zhořknout. Co v této situaci dělat, aby se jeden nezbláznil? Pracovat, být užitečný. Nemyslet si, že spasí celý svět. Stačí dělat radost sobě a svému okolí. A o to se snažíme i v našem Společenství škol a na Vysoké škole finanční a správní. Dodržujeme nařízení (nic jiného nám ani nezbývá), ale hlavně pracujeme naplno. Pro naše studenty a žáky. Ti mají před sebou celý život. Snažíme se spolu co nejvíc komunikovat a podporovat se v komplikovaných životních situacích (také tu a tam někdo onemocní nebo mu onemocní, či dokonce zemře někdo z rodiny, jsme smrtelní, ale nikdy na to nejsme zcela připraveni). Není to lehké ani to není to samo sebou. Ale ta námaha stojí za to! A ta radost je ve škole „cítit“. Jsme skvělý tým. Nikdy jsme nepřestali učit podle rozvrhu – jen místo on-site jsme přešli na on-line. Pedagogové se mohli rozhodnout, zda budou učit ze školy, anebo z domova. Všechno nahráváme a ukládáme do dokumentového serveru, aby si mohli studenti přednášky kdykoli znova přehrát. Nebylo jednoduché přesvědčit některé akademické pracovníky, že to zvládnou a nemusí se obávat zneužití. Také dovybavení technikou nebylo zadarmo a všechno se hradilo z prostředků školy. Dnes kolegyně a kolegové sami přicházejí s nápady, co ještě vylepšit.

Zajímavé je, že on-line výuku často navštěvuje více studentů, než chodilo v nepandemické době. A dokonce i takový předmět, jako je matematika, má u zkoušek lepší výsledky. Že by k tomu přispělo právě nahrávání výkladu a možnost znova si přehrát a pochopit složité pasáže i díky skvělému výkladu?

A to není zdaleka všechno, na čem univerzita pracovala. Připravili jsme k akreditaci doktorský studijní program Právo v podnikání, zkombinovaný právními a ekonomickými předměty. Kriminalistiku jsme zpracovali v profesní formě pro navazující magisterské studium a pro studenty podepsali praxe třeba i u policie. A také jsme u dvou již akreditovaných studijních programů Marketingová komunikace a Ekonomika a management (v Čj i Aj) pro Bc. a NMgr. požádali o rozšíření na distanční formu studia.

Zdá se, že oceněním našeho úsilí a snahy je to, že letos výrazně stoupá počet přihlášek ke studiu na příští akademický rok. Zapojili jsme do marketingu i naše studenty a absolventy. Studentská „šeptanda“ přes sociální sítě funguje. Povzbuzuje nás to do další práce době i různým omezením navzdory. A bereme to i jako závazek vůči všem, kdo se rozhodnou to s námi zkusit. Nechcete se přidat i vy?

Bohuslava Šenkýřová

rektorka Vysoké školy finanční a správní