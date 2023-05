Rekonstrukce prodejen je recept na úspěch. Banky mění na řeznictví

Změnit banku na řeznictví, zavřenou hospodu na vegetariánský bio obchod nebo na faře zřídit kavárnu – to je práce MARANKO design. Tato malá pražská firma přemění ročně desítky obchodů v moderní prodejny.

„Dnešním trendem v designu prodejen je jednoduché a moderní pojetí, které musí přinést do prostoru něco jedinečného, výjimečného, co bude daný obchod identifikovat a odlišovat. Toho dosahujeme použitím zajímavého obkladu, designovým řešením překážejícího sloupu nebo navrhneme a vyrobíme atypický interiérový prvek. Často dnes využíváme betonovou stěrku v různém provedení a přírodní dřevěné části nábytku doplněné o šedou, bílou nebo černou barvu. Do interiéru instalujeme kovové prvky, moderní nerezové technologické vybavení, designové funkční osvětlení a nejmodernější chytré displeje, které pomáhají při prezentaci výrobků. Využíváme kvalitní odolné materiály a výrobky, protože běžný provoz každé prodejny všechna zařízení opravdu prověří,“ komentuje současné směry Richard Mikl, spolumajitel a ředitel MARANKO design a dodává: „Samozřejmě každou prodejnu přizpůsobujeme konkrétnímu zákazníkovi a navrhujeme tak, aby byl prostor funkční a snadno obsluhovatelný. V případě, že prodejnu vlastní soukromník, doporučuji, aby se v prodejně v podobě nápisu nebo loga vyskytovalo jeho jméno. Pomáhá to důvěryhodnosti, přibližuje samotné řemeslo a dodává pocit domáckosti prodávaného zboží.“

Konzum Žamberk

Energetické úspory jako důvod rekonstrukce

Kromě designu je v současnosti kladen důraz majitelů či provozovatelů na energetickou efektivitu, snížení provozních a servisních nákladů. Instalací úspornějších technologií, chladicích systémů, které mají místo čtyř agregátů pouze jednu sdruženou jednotku chlazení, kvalitně izolovaných spotřebičů a výkonného LED osvětlení, se docílí jak snížení energetického zatížení, tak přiblíží prodejnu směrem k udržitelnosti. Konečným výsledkem jsou nákladově efektivnější a udržitelnější prostory. V neposlední řadě je důležitá spokojenost zákazníků, což zvyšuje jejich zájem a přináší navýšení tržeb běžně až o 20 %, ale není výjimkou zvýšení dokonce o polovinu.

Libeřské lahůdky - Praha Vodičkova

Správné světlo je součástí interiéru

„Nejčastější naší realizací jsou řeznictví, pekařství, ale stavěli jsme také specializovanou prodejnu na zvěřinu či cukrárnu. Zajímavé předělávky jsou bankovní pobočky, které přeměňujeme na řeznictví nebo jsme nedávno byli u přestavby hospody na vegetariánskou bio prodejnu,“ říká Richard Mikl a pokračuje: „Aby se zboží dobře prodávalo a dobře při prezentaci vypadalo, pomáhají detaily, jako je barva výstavní plochy, druhy prezentačních tácků i misek a hlavně správné osvětlení. Maso nebo pečivo mají vypadat opravdu přirozeně, a tak jsou nasvětleny svou vlastní barvou, které se u masa říká meat či specialmeat, u pečiva goldenbread. Speciální barva světla však dnes existuje také pro ovoce a zeleninu, čerstvé ryby nebo sýry.“

Pekařství Adélka - Nová Včelnice

Jak se staví řeznictví

Představte si rozsáhlou rekonstrukci prodejny. MARANKO design ji celkem běžně musí stihnout za pouhé dva týdny. Je to podobné televiznímu pořadu Jak se staví sen, ale tentokrát v komerční sféře. Během rekonstrukce obchodník musí hradit nájem a přijde o tržbu, proto je tlak na co nejrychlejší rekonstrukce enormní. Od vybourání přes instalaci rozvodů, příček, obkladů, technologií, vybavení interiéru až po otevření často neuplyne ani 10 pracovních dní. To s sebou přináší vysoké nároky na přípravu každého projektu, koordinaci a řízení realizačního týmu čítajícího i dvacet pracovníků z šesti až osmi různých profesí. Ti všichni se sejdou během dvou týdnů na jednom místě o cca 100 m2 a postaví novou prodejnu. Větší rekonstrukce, včetně například výloh a vstupů, vyžadují navíc samozřejmě vytvoření kompletní projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení, po jeho vydání je pak většinou do měsíce hotovo.

Pražské řeznictví - Praha Holešovice

Proč nakupovat v hezkém prostředí?

Mezi realizované prodejny patří řeznictví v řetězcích Globus, Kaufland a PENNY, obchody řeznictví Maso Třebovle, řeznictví MÚÚÚ Maso uzeniny Písek, pekařství Jizerských pekáren nebo krásné prodejny pekárny Adélka s vyhlášeným chlebem z Pelhřimova. V Praze to jsou známé Libeřské lahůdky, vegetariánská bioprodejna BESEDA Bio v Rychnově nad Kněžnou, podniková prodejna OLMA v Olomouci nebo prodejny potravin Konzum Ústí nad Orlicí a jihočeský FLOP. Bohaté zkušenosti společnosti v oblasti stavby a rekonstrukcí maloobchodních prodejen potravin umožnily poskytnout řešení na míru pro opravdu širokou škálu prodejen.

„Zákazníkům vždy chceme zajistit maximální komfort a co nejlepší služby prodeje našich kvalitních masných výrobků, a tak rozhodnutí pro rekonstrukci s MARANKEM jsme zvažovali jen chvíli. Teď po osmi letech spolupráce mohu prohlásit, že krok to byl správným směrem nejen pro spokojenost našich zákazníků, ale také pro posun k hezčí, moderní a energeticky úspornější prodejně,“ komentuje rekonstrukci prodejen ředitel a majitel Maso Třebovle Radek Štěpnička.

Řeznictví u Pavlíků - Nesovice

„Stavba probíhala velmi rychle a bez zádrhelů přesto, že se jednalo o opravdu velkou kompletní rekonstrukci, otvírali jsme znova už po 28 dnech. Nový interiér všech prodejen našeho lahůdkářství má teď špičkové vybavení, které podporuje kvalitu našeho zboží a jednoznačně zvyšuje kvalitu a rychlost obsluhy pro naše zákazníky,“ hodnotí změnu Jiří Kulhánek, majitel Libeřských lahůdek.

Prodejna je jeden velký organismus

MARANKO design má za sebou osm let zkušeností a desítky ročně postavených či zrekonstruovaných prodejen. „Naším cílem je budovat ty nejlepší prodejny. Při realizaci posuzujeme interiér i exteriér, místo nebo město, ve kterém se obchod nachází, potenciální zákazníky žijící v okolí, prodávané zboží i jeho množství. Všechny tyto parametry musíme zvažovat, aby mohlo vzniknout to opravdu správné řešení,“ uzavírá Richard Mikl.

MARANKO posouvá kulturu nakupování

Firma spolupracuje se špičkovými odborníky v oboru, aby dokázala svým zákazníkům splnit všechna jejich přání. Součástí realizačního týmu jsou architekt, designérky, projektoví manažeři a technici. Páteř realizace pak tvoří elektrikáři, chlaďaři, instalatéři, truhláři, zámečníci i výrobce reklamních a designových nejen prosvětlených prvků.

MARANKO design před osmi lety založili Juliana Arango De Bedout, vystudovaná designérka se specializací na obchodní prostory (retail design) pocházející z jihoamerické Kolumbie, která přináší firmě cenné světové zkušenosti a trendy, Tomáš Kolaja z Moravy a Richard Mikl z Čech. Ti se v oboru realizace prodejen pohybují už více než dvacet let a jsou za nimi stovky staveb a rekonstrukcí.