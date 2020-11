Rekonstrukce podlahy v garáži za jedno odpoledne. Jak na opravu?

Převážná většina z nás má podlahu z betonu, který by měl být odolný a dlouhodobý. V průběhu několika let dokonce - někdy ihned po instalaci - však může betonová podlaha v garáži praskat. Nevzhledné praskliny způsobují nejenom prašnost v interiéru, ale je třeba je co nejdříve opravit, aby se zabránilo jejich šíření a většímu poškození.

Pokládka dlažby Fortelock je rychlá a velmi jednouchá, takže vám mohou pomoci i děti, které teď mají dostatek volného času.

Pojďme si tedy shrnout, jaké jsou možnosti oprav podlah:

O dlaždicích Fortelock

Systém Fortelock je tvořen vzájemně spojitelnými dlaždicemi z PVC, které lze položit na nové i staré podklady různé kvality. Jedná se o výborný kompromis, tedy dlouhá životnost, velmi odolný systém zámků, tepelný a zvukový izolant.

Pro rychlejší a snadnější pokládku doporučujeme větší dlaždice Fortelock XL, které jsou i cenově příznivější. Potřebujete totiž pouze 2,5 ks do m². Unikátní dezén hadí kůže s odlesky je jednoduší na údržbu. Velmi odolný systém zámků, jejichž životnost je 25 let.

Výhody jsou:

- Jednoduchá instalace bez lepení

- Jediný potřebný nástroj je gumové kladívko a nůž nebo pilka na dořezání

- Unikátní potisk dlaždic

- Vysoká mechanická a chemická odolnost – podívejte se na pád kladiva z výšky 2 m!

- Izolační funkce zpříjemní práci na podlaze – certifikát zde

- Snadná údržba a možnost demontáže a výměny dlaždic

- Barevná kombinace vyzdvihne vaši garáž

Jak na to

Netrapte se s opravou betonové podlahy, pouze ji pořádně zameťte a položte dlaždice Fortelock, které jsou bez čekání, lepení, jednoduché a rychlé.

Po vaší nové podlaze můžete ihned po položení chodit nebo rovnou najet autem.

Zajímá vás, jak jednoduchá je pokládka dlažby Fortelock? Podívejte se na videonávod.

Pokud si nevíte rady s počtem kusů na celou garáž, nevadí, navštivte náš online konfigurátor.

Nikam nechoďte, objednejte na e-shopu a my vám dovezeme dlaždice na paletě přímo do garáže a můžete se vrhnout na opravu.

Nechte si dlažbu potisknout a zdokonalte svou podlahu v garáži.