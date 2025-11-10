Rekonstrukce a adaptace brownfieldů: Industriální dědictví ožívá

Rekonstrukce brownfieldů a jejich adaptace představuje skvělou příležitost, jak propojit industriální minulost s potřebami současného života. Věříme v transformační sílu architektonického designu, který dokáže oživit zapomenutá místa a přetvořit je v prostředí podporující jednotlivce i celé komunity. Každý prostor v sobě nese svůj příběh – proto usilujeme o to, aby rekonstrukce nebyla pouze technickým zásahem, ale citlivým procesem, který zachová genius loci a současně vdechne prostoru nový život.
Práce s industriálním charakterem nám umožňuje využívat původní prvky, jejichž materiálová autenticita a historická stopa přinášejí exkluzivní atmosféru. V každém projektu zkoumáme, které detaily je třeba zachovat, které transformovat a které nahradit moderním řešením. Tento přístup umožňuje vytvářet prostory, jež si udržují svou historickou hodnotu, ale zároveň reflektují současné nároky na komfort, funkčnost a estetiku.
Typickými prvky industriálních staveb jsou odhalené cihlové zdi, ocelové nosné konstrukce, betonové stropy či rozměrná tovární okna, která přinášejí do interiéru velkorysé množství denního světla. Tyto prvky se stávají nositeli autenticity a vytvářejí silný vizuální i materiálový základ. Při konverzi je zkoumáme s ohledem na jejich zachování, transformaci či kombinaci s novými materiály, jako je sklo i dřevo. Výsledkem je rovnováha mezi respektem k historii a potřebami současného života.
Adaptace brownfieldů není pouze o změně funkce, ale o celkové proměně pohledu na prostor. Jde o proces, který přináší průlomová řešení – spojující historii s moderními prvky, tradici s inovací – a otevírá nové pohledy, jak žít a pracovat v prostředí s výjimečným charakterem.
K příkladům, které odrážejí naši filozofii, patří Rekonstrukce žitný mlýn Boršov – loftové bydlení propojuje historické prvky s moderními zásahy, Bytový dům Libčice – minimalistická novostavba odkazuje na industriální historii města, Workplace Foyer – kombinace showroomu a co.workingu. Inspirativní prostor pro práci a apartmán Přístavní – dispozice z 2kk na 3kk vytváří světlý a vzdušný interiér respektující charakter domu.