Řekněte to dortem aneb na velikosti záleží

Dort jako „srdcovka“

Pod touto značkou vyrábí cukrárna společnosti SEMAG v Havířově dorty už 10 let. „S každým výjimečným okamžikem se pojí jiné emoce. My se snažíme, aby dort nejen uspokojil chuťové buňky, ale aby zapadl do sváteční chvíle a chytil za srdce,“ říká marketérka Alena Kučerová. „Naše dorty mají rozmanité motivy, které pravidelně měníme podle moderních trendů, zájmů zákazníka i charakteru oslavy. S týmem cukrářek vždy přemýšlíme, co by udělalo radost dětem, kamarádům, kolegům nebo rodičům. Jsem na naše dorty velmi hrdá a přesvědčená, že mnohé by se vyjímaly i na svatební hostině.“ V nabídce najdete trendy emotikony, veselá zvířátka i sváteční vzory, jako jsou růže nebo krajka posázená srdíčky.

Objednávky online, pro dort osobně



Vybrat a objednat dort můžete online na adrese www.batulky.cz. Najdete zde 16 rozmanitých vzorů, každý ve třech velikostech. Svoji objednávku si můžete do 48 hodin vyzvednout v jedné z deseti poboček PRIMA PEKÁRNY v Havířově, Ostravě, Krnově, Šumperku a Jeseníku.

Kvalita bez kompromisů a za dostupnou cenu



„Snažíme se cenu udržet v takové hladině, aby si náš Batulek mohla dovolit každá rodina,“ říká marketérka. Batulek ve velikosti M, z něhož nakrájíte 8 pěkných porcí, koupíte za 319 Kč. Přitom do krémů není přimíchána žádná levná rostlinná náhražka, pouze pravé máslo. Potah netvoří škrobový fondán, ale lahodná směs ze sušeného mléka vlastní receptury. Maminky určitě potěší, že cukrárna nepoužívá škodlivá azobarviva, ale pouze přírodní barvy.

Na velikosti a chuti záleží



Základ dortu tvoří nadýchané piškotové korpusy. Zvolit můžete mezi vanilkovým a kakaovým. Máslové krémy si zamilujete ve všech variantách. Vedle klasického vanilkového a kakaového krému můžete sáhnout i po osvěžujícím malinovém, karamelovém nebo kokosovém. Velikost dortu pak můžete zvolit podle počtu strávníků nebo velikosti lásky! Anebo podle toho, jak moc rádi mlsáte.

Vše na jednom místě

Vylaďte oslavu do posledního detailu, ale nenechte se uštvat sháněním a nákupy. V e-shopu objednáte nejen Batulky, ale také s každým dortem designově sladěná originální blahopřání, svíčky nebo balónky. A všichni víme, že se svíčkami a balónky je každá oslava prostě lepší!

Někdo to rád lehké



Pokud nejste milovníkem máslových potahovaných Batulků, určitě vás nadchne nabídka šlehačkových dortů. Mezi ty nejoblíbenější patří lehký Malinový dort, a fanoušci čokolády zbožňují Pařížan. Všechny krémy jsou samozřejmě vyšlehané ze 100 % živočišné šlehačky.

Sladké řemeslo, které pohladí duši i žaludek

Cukrařina je velmi náročné odvětví, které klade vysoké nároky na kvalitu surovin, zručnost i zkušenost. V každé fázi výroby té nejsladší dobroty vstupuje do „hry“ řemeslný element, který jí vtiskuje originalitu a duši. Každý dort je v podstatě malým uměleckým dílem. Výroba a distribuce musí splňovat náročné hygienické podmínky. Výsledek ale stojí za to, jen máloco dokáže na tváři vykouzlit tak krásný úsměv. Přesvědčte se sami na www.batulky.cz.