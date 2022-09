Řekněte svůj názor: Bude elektromobil auto pro vás?

Přidejte svůj názor do ankety zaměřené na chování řidiček a řidičů a vnímání elektromobility v Česku. Odpovězte na 18 rychlých otázek. Každý padesátý respondent získá jako poděkování za vyplnění dotazníku dárek.

Otázky se týkají každodenní praxe řízení, preference vozů nebo vnímání výhod a nevýhod spojených s elektromobilitou. Co považují Češky a Češi za největší slabinu elektromobility? Je to dojezd na jedno nabití, počet dobíjecích stanic, vysoká pořizovací cena, nebo například životnost baterie vozu? I na to se pokusí odpovědět průzkum Žena v autě.cz

Prokáže se, že ženy inklinují k čisté mobilitě více než muži? Jaké výhodě u aut s nulovými emisemi dávají přednost? Bude dominovat téma parkování zdarma, snadné řízení díky automatické převodovce, tichého chodu motoru nebo nízkých provozních nákladů či ekologie? Právě to si dal za cíl kvantifikovat tento průzkum.

Aktuálně trh s elektromobily výrazně roste. Zatímco před deseti lety jich v Česku jezdilo jen pár, teď je v republice registrováno 12 183 elektromobilů. Podle statistik SDA byl nejprodávanějším elektromobilem první poloviny roku ŠKODA ENYAQ iV (938 prodaných kusů), HYUNDAI KONA (111 aut), KIA EV6 (88 prodaných modelů) a Volkswagen ID.4 (78 kusů).

Dotazník je připraven redakcí internetového magazínu Žena v autě.cz, který je vydáván od roku 2008 pro české řidičky se zájmem o autonovinky, bezpečnost a trendy. Od roku 2020 také pořádá anketu o nejlepší auto roku z pohledu žen Auto mého srdce.cz.