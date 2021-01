Regionální hospodářská komora Brno posiluje exportní potenciál firem

Ten iniciovala v roce 2016 Regionální hospodářská komora v Brně (RHK Brno). Impulsem byla skutečnost, že do té doby nefungovalo v Jihomoravském kraji žádné středisko, které by místním malým a středním podnikům umožnilo získat na jednom místě všechny potřebné základní informace a usnadnilo orientaci a výběr relevantních služeb v systému podpory exportu.

JEDNO KONTAKTNÍ MÍSTO

Záměrem je za úzké spolupráce řady zapojených subjektů v Brně rozvíjet centrum na podporu internacionalizace, které by podnikatelům mohlo nabídnout na jednom kontaktním místě služby poskytované exportérům státem, ale také dalšími institucemi a sítěmi na podporu podnikání i prověřených externích poradců.

Základním posláním Centra mezinárodního obchodu je podporovat exportní kapacitu a připravenost zdejších malých a středních podniků. Finanční podporu tomuto projektu poskytuje Jihomoravský kraj i statutární město Brno. Centrum nabízí odborné služby jak asistenčního, vzdělávacího, konzultačního, prezentačního, tak i finančního charakteru. Jeho prostřednictvím chce RHK Brno zaměřit pozornost na podporu vývozu jihomoravských malých a středních podniků tak, aby tyto podniky obstály jak v rámci EU, tak i v globální konkurenci.

Aktivity Centra mezinárodního obchodu vycházejí také z Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Vzhledem k tomu, že základním cílem je podpora internacionalizace malých a středních podniků a hledání partnerů pro spolupráci v zahraničí, nabízí centrum možnosti informační podpory, bezplatné účasti na vybraných obchodních misích ( v roce 2020 například do Chorvatska a v on-line formátu do Velké Británie a také na dvou virtuálních akcích - mezinárodním veletrhu leteckého a vesmírného průmyslu AEROMART TOULOUSE 2020 či VEHICLE & TRANSPORTATION TECHNOLOGY INNOVATION MEETINGS TORINO 2020), zapojení do kurzu Manažer mezinárodního obchodu a veřejnou finanční podporu (v režimu de minimis) ve formě exportních voucherů.

EXPORTNÍ VOUCHERY

Jedná se o finanční nástroj napomáhající zvýšení exportních schopností místních podniků prostřednictvím jednorázové dotace (voucher pokrývá 75 % ceny zakázky, a to až do výše 50 000 Kč). Vouchery je možné využít k účasti na mezinárodních veletrzích, výstavách či konferencích (konaných s ohledem na současnou situaci i ve virtuální formě) a k aktivitám v oblasti mezinárodního marketingu. Centrum rovněž může zajistit specializované individuální poradenské služby, jakými jsou například oslovení potenciálních obchodních partnerů v zahraničí a ověření jejich zájmu o výrobek či službu, analýzy konkrétních oborových příležitostí v zahraničí, komplexní pohled na vybrané teritorium, obor a podmínky pro podnikání zahrnující charakteristiku trhu a právní a ekonomickou situaci.

Všem relevantním zájemcům tak bude podle charakteru jejich požadavku doporučen vybraný externí odborník a další vhodná nabídka souvisejících proexportních aktivit. Jádrem projektu jsou především služby pro firmy, které již exportují, ale také servis pro ty podnikatele, kteří se chystají do exportu pustit. Základní asistence v rámci projektových aktivit při prvotním zájmu exportérů o vstup na zahraniční trh je díky dotaci poskytována zdarma. Na ni pak navazují další specializované služby hrazené částečně z veřejných dotačních prostředků s podmínkou kofinancování ze strany klientů, a to například právě formou exportních voucherů.

„Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ) vysoce oceňuje možnost čerpání dotací prostřednictvím RHK Brno. Díky finančním prostředkům z této dotace jsme se mohli zaměřit na další region Evropy, kde cítíme velký potenciál v souvislosti s nabídkou našich odborných služeb. SZÚ v současné době realizuje průzkum trhu právě ve Skandinávii, kde jsme část takto získaných finančních prostředků velmi efektivně vynaložili. Navíc nám tato dotace pomohla i při rozvoji našich stávajících obchodních aktivit v Rumunsku.“ Michal Dvořáček, Strojírenský zkušební ústav, s.p.

PÁTEŘ EKONOMIKY

Malé a střední podniky jsou v celé Evropě včetně Česka označovány za páteř či DNA ekonomiky a zaměstnanosti. Jsou také nezanedbatelnou podpůrnou silou hospodářského růstu s potenciálem k inovacím a konkurenceschopnosti. Hrají důležitou roli při tvorbě nových pracovních míst a jsou zásadním faktorem sociální stability a udržitelného hospodářského rozvoje.

Malé a střední podniky, které působí na mezinárodní úrovni, logicky vykazují také vyšší růst zaměstnanosti a zejména existuje i silný vztah mezi internacionalizací a inovacemi. Exportující firmy jsou nuceny klást důraz na vyšší přidanou hodnotu u svých výrobků, technologií a zajistit jejich průběžné inovace.

Naše společnost využila projektu Centrum mezinárodního obchodu již podruhé. Poté, co jsme v prvním roce tuto dotaci využili na maďarském trhu, v roce 2018 nám pomohla podpořit obchodní aktivity na slovenském trhu. V obou případech byla spojena s posílením naší obchodní značky ve spojení s našimi partnery. Také podle jejich hodnocení byla uskutečněná marketingová aktivita úspěšná. Pomohla jim ke zviditelnění jejich firmy na trhu a dostatečné naplněnosti jejich výroby plastových oken. Pozitivně hodnotím přístup pracovníků RHK Brno. Administrativa spojená s přípravou a samotnou realizací dotace nás tak zásadně nezatížila. Alexandr Valášek, PRAMOS, a.s.

NAPOJENÍ NA ZASTUPITELSKÉ ÚŘADY V ZAHRANIČÍ

Díky propojení Centra mezinárodního obchodu s pozicí krajského exportního specialisty (KES), kterou Hospodářská komora České republiky a její regionální síť ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR zavedla v roce 2018 na vybraných místech v regionech, je velkou podporou také přímé napojení na konkrétní pracovníky ministerstva zahraničí, na vybrané české ambasády a jejich obchodně-ekonomické úseky. Firmám pak exportní specialista nabízí řadu možností: pravidelný informační servis, vzdělávací akce, příležitost k zapojení do projektů ekonomické diplomacie, účast na podnikatelských misích s vrcholnými představiteli státu či vyhledání potenciálního obchodního partnera na vybraném trhu nebo zajištění předexportního financování.

VÝZVY DO BUDOUCNA

Velké firmy si exportní činnosti zajišťují vlastními obchodními úseky, u malých a středních podniků však mezinárodní spolupráce až na výjimky dostatečně rozvinuta není. Nemá ani potřebné zázemí uvnitř těchto podniků. Nezřídka je u malých exportérů zahraniční obchod založen pouze na nahodilém kontaktu, a to také proto, že nemohou detailně nastudovat nebo nemají schopnost zvládnout rizika spojená s podnikáním v zahraničí. Mnohdy jim chybí čas, a hlavně dovednosti i finance potřebné k internacionalizaci.

Mnohdy nemají MSP při své snaze expandovat do zahraničí ani odpovídající lidské zdroje ani finanční nástroje. Proto vítáme, že RHKB svým Centrem mezinárodního obchodu velmi výrazně odstraňuje tyto překážky a pomáhá svými aktivitami v rámci CMO (vzdělávání, poradenství, analýzy, exportní vouchery) malým a středním podnikům akcelerovat aktivity v zahraničí. Rozhodně podporujeme jeho pokračování. Flowmon Networks využil dotační příspěvek pro účast a prezentaci na květnové konferenci Metro ON Line 2019 ve slovenském Popradu. Jiří Tobola, Flowmon Networks a.s.

Místní malé a střední podniky jsou tak dosud do značné míry závislé na domácím trhu, a to navzdory možnostem, které skýtá širší jednotný trh EU a globalizace obecně. To bychom chtěli v rámci možností změnit tak, aby jihomoravské firmy měly dostatek informací pro analýzu trhů, kvalifikovaný personál, zvýšily schopnost navázat kontakt s potenciálními zahraničními zákazníky a kooperujícími partnery. Jedině tak lze zvýšit počet exportujících společností z regionu.

