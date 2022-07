Ředitel značky Silvini: Děláme oblečení pro globální sportovce

Do firmy Silvini jste přesedl ze závodního kola. Pomohla vám cyklistika i ve vašem profesním životě?

Cyklistika mě hodně ovlivnila po všech stránkách i v pracovním životě. Je to týmový sport, kde člověk musí přijímat rozhodnutí nadřízených nebo se musí umět rozhodnout a vzít na sebe zodpovědnost, zvládat stres a nečekané okolnosti. Než jsem nastoupil do firmy, znal jsem jenom trénink, dril a závodění. Do firmy jsem nastoupil na pozici obchodního zástupce. Nejdřív jsem měl na starosti export, pak marketing a letos jsem se stal ředitelem. Jsem moc rád, že jsem od majitelů dostal důvěru.

Jak často se dostanete na kolo?

Po letech intenzivní cyklistiky mi nyní kolo opět chybí. Pořídil jsem si gravela a jak můžu, vyrazím si vyčistit hlavu, protože nikde jinde to nejde tak dobře jako na kole. Výhodou je, že současně můžu zkoušet vzorky nového oblečení. Díky tomu mám bezprostřední a velice osobní zpětnou vazbu na to, jaké věci právě vyvíjíme.

Dušan a Jessie Neuwirthovi, zakladatelé značky Silvini

Kde vidíte značku Silvini za pět let?

Když Dušan a Jessie Neuwirthovi zakládali Silvini, vnímali ji jako značku, která má potenciál prosadit se na globálním trhu. Zatímco většina ostatních se soustředila na běhání a outdoor, oni vsadili na cyklistiku, což se ukázalo jako prozíravý tah. Cyklistika zažívá dlouhodobý růst. Je to zábavný a zdravý sport a současně ekologický způsob dopravy. Už nyní máme dobrou pozici v několika evropských zemích a věřím, že se tento trend bude dál prohlubovat. Od samého začátku oblékáme běžkaře a letos v zimě budeme mít svou první skialpovou kolekci.

V čem bude jiná, než nabízejí zaběhnuté značky?

Skialpové produkty jsou všeobecně hodně drahé, což souvisí nejen s použitými materiály, ale také s tím, že je o ně velký zájem. My chceme skialpinistům nabídnout věci, které budou hezké, kvalitní, plně funkční a přitom dostupné.

Jiří Polnický a Silvini core tým

Jak vaše produkty vznikají?

Vývoj probíhá v úzké spolupráci s našimi sportovci. Oblečení Silvini vozí členové silniční akademie Romana Kreuzigera, díky nimž se nám podařilo vytvořit Top Line kolekci pro silniční cyklistiku. Enduro kolekce určená pro bikery vznikla ve spolupráci s naším ambasadorem Michalem Prokopem, trojnásobným mistrem světa ve fourcrossu a účastníkem olympijských her na BMX. S jezdci konzultujeme, jak mají produkty vypadat, jaké mají mít střihy a jaké funkce. Na vývoji skialpinistického oblečení spolupracujeme s několikanásobnou mistryní ČR ve skialpinismu Karolínou Grohovou.

Kde své věci vyrábíte?

Rozhodování o místě výroby bylo jednoduché, protože zakladatelka firmy Jessie Neuwirthová pochází z Číny. Výroba probíhá pod jejím dohledem v pečlivě vybraných továrnách, které zaručují výjimečnou úroveň technologií, materiálů i zpracování.

Jiří Polnický

Kdybyste měl zmínit nějakou novinku, co by to bylo?

Horkou novinkou je limitovaná kolekce určená pro silniční cyklisty s názvem #SilviniRiders. Díky kombinaci zlaté a černé ji vnímám jako originální, odvážnou a výraznou. Designy vzbudily velký zájem, protože evokují oblečení pro motorkáře. Hlavním prvkem jsou roztažená křídla, která znamenají rychlost, svobodu a sílu.

Co je pro vaši značku důležité?

Máme rádi přátelskou atmosféru, důvěru, respekt a lidský přístup. Klademe velký důraz na technologie. Věříme ve výzkum a vývoj materiálů a v inovace, které dají sportovcům radost z pohybu a umožní jim rozvinout své schopnosti. Hodně důležité je, jakou stopu za sebou zanechávají naše produkty.

Jak to myslíte?

Soustředíme se na ekologii. Je nám líto každého igelitu nebo kartonu, který se musí vyhodit. Bez obalů to ale nejde, protože zboží se během přepravy nesmí poškodit. Proto hledáme řešení, které nebude přírodu tolik zatěžovat. Abychom spotřebovali méně plastu, zboží balíme po více kusech. Sportovcům se také snažíme pomáhat s výběrem tak, aby si pořídili věci, které jim budou správně sedět, dobře sloužit a vydrží. Jdeme jim naproti výběrem materiálů i edukací, jak se o věci starat. Jsme přesvědčení, že lepší než mít hromadu věcí je pořídit si kvalitní výbavu složenou z méně kusů, které fungují tak dobře, že je jezdec po každém praní hned zase oblékne.

Silvini: česká značka pro cyklisty a lyžaře, která si našla cestu do světa

V roce 2009 ji založili Dušan a Jessie Neuwirthovi, kteří se v té době zabývali zakázkovou výrobou pro sportovní značky i obchodní řetězce. Chybělo jim, že si nemohou vytvořit věci tak, jak sami chtějí a se založením vlastní značky si tento sen splnili. Cyklistiku a běžecké lyžování si vybrali ze dvou důvodů: za prvé sami aktivně sportovali a za druhé viděli ve sportovním oblečení výzvu, protože je náročné na střihy, materiály i výrobu. Jiřímu Polnickému předali vedení firmy po dvaceti letech podnikání. Více o značce na https://www.silvini.cz/ .