Recept na zdravou a pružnou pokožku? Pomůže vám kolagen

Proč je kolagen tak důležitý? Tvoří až 70 % kůže – právě díky němu je pokožka pevná a pružná. V těle se sice vyskytuje přirozeně, jenže od 25 let se jeho tvorba výrazně zpomaluje a od 40 let se už netvoří skoro vůbec. Pokud tedy chceme dodat pokožce pevnost a svěžest, nezbývá než kolagen do těla doplnit.

Jak účinně užívat kolagen? Vnitřně

Určitě znáte různé pleťové krémy, které vám slibují omlazení pokožky právě díky kolagenu. Mají ale jednu nevýhodu – působí jen na povrchu. Vrásky se přitom tvoří ve střední vrstvě kůže. A tam krémy nedosáhnou. Jak tedy kolagen dostat dost hluboko, zamezit vzniku nových vrásek a zjemnit ty současné? Máme jeden tip – užívejte kolagen vnitřně! Že to opravdu funguje, prokázalo i klinické testování. Výsledky totiž ukázaly, že vnitřní užívání kolagenu zvyšuje jeho hustotu v dermis už po 4 týdnech!

Spojení vědeckých poznatků a ajurvédy

Při vnitřním užívání kolagenu navíc nemusíte polykat žádné pilulky. Existují i příjemnější způsoby, jak ho do těla doplnit. Jeden takový se jmenuje Day & Night Collagen a je ve formě sirupu. Stačí ho rozmíchat ve vodě a vypít. Výhodou je, že v jednom balení nabízí dvě varianty – denní a noční. Vždy tak dáte své pokožce to, co zrovna potřebuje. Jejich složení vychází nejen z nejnovějších vědeckých poznatků, ale i z tradiční ajurvédské medicíny, která je ověřená řadou staletí.

Vitamíny a živiny pro lepší vstřebávání



Kromě samotného kolagenu najdete v denním a nočním nápoji například: Vitamín C, ketrý usnadňuje vstřebávání kolagenu. Provitamín B5 má zase protizánětlivé a regenerační účinky, zlepšuje hojení ran a hydratuje pokožku. Pomáhá tak zvyšovat účinky kolagenu. Podobně funguje i křemík. A nejen, že zachovává pevnost a pružnost kůže, vlasů, nehtů nebo svalů a šlach, ale pomáhá také tvorbě kolagenu. Kurkumin, je silný antioxidant, který má protizánětlivé účinky. Přispívá tak ke zdravé pokožce, kloubům i kostem. A silným přírodním antioxidantem jsou také proanthokyanidiny, které najdeme v brusinkách. Posilují imunitu, pomáhají udržovat zdravé močové cesty a zlepšují elasticitu cév.

Řešení pro pokožku i bolavé klouby

S každou skleničkou Day & Night Collagenu tak dáte tělu celou řadu potřebných látek. Díky nim bude vaše pokožka hladší a pružnější. A jako bonus pomůžete i svým kloubům – i na ně má totiž kolagen blahodárný vliv.

