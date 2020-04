Recept na těžké časy je rozložení investic a podpora banky

Správnou cestou v případě investic je tedy jejich dostatečné rozložení (diverzifikace), jak v rozhovoru potvrzuje Michal Hanus, spolumajitel finanční skupiny Chenen.

Jak váš byznys ovlivňuje současná situace?



To je dobrá otázka. V oblasti investic je to, co se stalo, označováno jako „černá labuť“. Tedy něco, co nikdo nečekal. My máme naštěstí diverzifikované portfolio. Pro některé naše investice je to těžká doba. Například pobočky rychlého občerstvení Frogurt (chlazený jogurt) v obchodních centrech nebo náš wellness hotel Orsino na Lipně jsou zavřené. Oproti tomu investice do portfolia zemědělské půdy a aukčního portálu www.pudavaukci.cz jsou díky současné situaci na výrazném vzestupu. Pro mnoho lidí je dnešní situace nejistá a investice do zemědělské půdy s výnosem z pachtu je pro ně „bezpečný přístav“.

Řešíte dopady na vaše podnikání se svojí bankou?

Samozřejmě. Komerční banka je pro nás dlouhodobý partner v businessu. V dobách našich investic do IT (firma Logos) byla naším zákazníkem, pro kterého jsme vytvářeli např. internetové bankovnictví. Dnes se karta obrátila a banka úvěruje část našeho portfolia.

Krize a zavření poboček pro nás znamená chovat se zodpovědně a udělat vše proto, abychom nemuseli náš business zavřít a propustit zaměstnance. Nevěřil jsem v pozitivní efekt plošného odložení splátek, proto jsme začali s Komerční bankou jednat o cíleném odložení splátek v našich ohrožených aktivitách, ruku v ruce s přizpůsobením současné situaci. Frogurt se dá zmrazit a dovést k zákazníkům. Není to sice na pokrytí celého výpadku, ale je to pozitivní signál. Zároveň se snažíme připravit na rychlé oživení businessu hned, jak to nebude ohrožovat životy.

Máte nějaký návod, jak by mohl stát účinně pomoci firmám a podnikatelům během současné krize?

Měli bychom si uvědomit, že hlavní díl práce je na nás. Stát to za nás celé vyřešit prostě nedokáže. Zodpovědné chování během karantény, snaha zmírnit dopady začíná u každého z nás.



Pokud se bavíme o státu, ten by nyní měl pomoci ekonomice účinně a rychle. V krizi takovéhoto rozsahu nemá být základem podpory půjčka, ale přímá platba. Půjčka je vhodným doplňkem, protože samotná půjčka často přináší falešnou naději a oddaluje skutečné řešení problému. Navíc, jak vidíme v posledních dnech na programu COVID I a II, její vyřízení je extrémně pomalé a nepomůže všem. To nemluvím o tom, že zvyšuje obavy a nejistotu lidí.

Pokud nechceme, aby bylo více obětí kvůli ekonomické situaci než obětí na covid-19, musí oživení začít rychlým návratem zdravých lidí do normálního života. Logickým následným krokem je oživení spotřeby. Osobně myslím, že nejlepší a nejspravedlivější je model podpory ekonomiky, který zvolili v USA. Tedy žádné drobné odložení daní, ale přímá platba od státu na účet každého dospělého občana. Pro rodinu s dvěma dětmi do 16 let 3400 dolarů, tedy po přepočtu cca 85 000 korun, kombinované s prodloužením nemocenské a se zvýšením podpory v nezaměstnanosti na úroveň 100 % původního platu. Navíc podpora udržení pracovních míst bez žádných háčků. Jedině to pomůže nastartovat po prudkém propadu rychlý růst.

Jedná stát v ekonomické oblasti dostatečně rychle?

Tak rychle, jako musel stát zavést karanténu, to nejde, to je jasné. Prioritou jsou lidské životy. Stát musí nejprve vyřešit podporu zdravotního systému, jeho vybavenost ochrannými pomůckami, zavedení intenzivního testování, ale hlavně přechod z plošné na inteligentní karanténu podpořenou IT systémy. Tak, aby mohl ekonomiku a pohyb lidí začít rychle uvolňovat.

Na tiskových konferencích vše vypadá dobře, v posledních dnech bohužel sledujeme, jak celý proces drhne. Asi největším nedostatkem je, že chybí celkový plán, jak bude vláda pokračovat. Zejména jde o termíny uvolňování pohybu lidí a otevírání obchodů, hotelů, restaurací a škol. To vše s termíny ekonomické podpory státu.

Úplně nesmyslně se prodlužují termíny od schválení kroků vládou do jejich realizace. Podívejme se na klíčový bod podpory kompenzace mezd „kurzarbeit“. Ten byl vládou schválen už 19. března. Metodiku zveřejnilo ministerstvo 1. dubna a až 6. dubna lze žádosti podávat. A protože proces je byrokraticky složitý, bylo první den stornováno 70 % žádostí.

Mluvit o tom, že jsme měli být připraveni a vybaveni dopředu, je pozdě. Teď jsou na místě radikální kroky a ne zbytečné PR. Vláda teď hlavně nesmí a nemůže nechat lidi upadnout do rezignace a paniky, jinak šlápnou na pomyslnou brzdu ekonomiky.

