Recept na nejkrásnější rozkvetlá okna v ulici

Shrnuto a podtrženo - tajemství bohatého převisu a úspěšného pěstování balkónových květin tkví v komplexní péči o rostlinu od kořenů až po listy. Neexistuje žádný zázračný elixír, který by tuto komplexní péči nahradil. Přinášíme vám zdatné pomocníky v podobě produktů pro balkónové květiny, které pomohou proměnit vaši zahradu v nejkrásnější úrodnou oázu v širokém okolí, zdroj potěšení pro vás a vaše blízké.

Substrát jako kvalitní základ pro pěstování



Muškáty i surfinie nejlépe vysazujte jako předpěstované sazenice - pokud nemáte zkušenosti s jejich přezimováním, pak je to cesta určitě i lacinější. Dbejte na to, aby sazenice byla zdravá, silná, měla temně zelené listy, dostatečný počet výhonů a hlavně bohatý kořenový systém. Výsadbu proveďte do dostatečně hluboké nádoby od konce dubna do konce května, záleží na počasí. Nádoba by měla mít odtokové otvory pro přebytečnou vláhu - v mokrém substrátu by muškáty zahnívaly. V současné době jsou trendem samozavlažovací nádoby. Jednotlivé sazenice sázejte v dostatečné vzdálenosti od sebe (60 cm truhlík asi pro 3 rostliny) do substrátu určeného pro balkónové květiny, např. AGRO substrátu pro muškáty nebo surfinie se startovací dávkou hnojiva a aktivním humusem, nebo FLORIA substrátu pro muškáty s bentonitem pro vyvážený přísun živin a hydrogelem pro lepší hospodaření s vodou. Nádobu umístěte na své venkovní, slunné stanoviště až po Zmrzlých (po 15.květnu).

Pro rychlý přísun živin



Pro pěstování pelargonií je velice důležitá zálivka - vždy ji přizpůsobte okolní teplotě a intenzitě slunečního svitu. Substrát by měl být stále vlhký, ne však přemokřený nebo naopak vyschlý. Krátkodobé vyschnutí není na závadu. Zalévejte ráno nebo navečer, a to přímo ke kořenům, ne na list. Nezapomínejte na pravidelnou výživu - aplikujte 1x za 14 dní zálivku s hnojivem s co nejvyšším obsahem živin a mikroprvků - ty působí v rostlině jako vitamíny na člověka. Na počátku růstu zelené hmoty hnojte KRISTALONEM Start; jakmile se začnou objevovat první květy, přejděte na KRISTALON Muškát s aktivátorem kvetení, popřípadě sáhněte po kapalném hnojivu určeném přímo pro balkónové květiny. Násadu květů podpoříte i pravidelným odstraňováním odkvetlých květů.

Aby zůstaly muškáty stále vitální, byly odolnější vůči stresům a měly maximálně možnou násadu květů, střídejte hnojivou zálivku Kristalonu s aplikací VITALITY KOMPLEX Muškát. Obsahuje jedinečnou složku, kterou každá rostlina potřebuje pro svůj zdravý růst a vývoj - přírodní enzymy ze zažívacího traktu kalifornských žížal pro urychlení všech procesů v rostlině. Jedna aplikace „žížalí vody“ plnohodnotně nahradí jedno běžné hnojení.

Prevence je základ



Z nejčastějších chorob se na muškátech vyskytuje padlí, napadené části pokryje šedobílý povlak. Pokud chceme této chorobě předcházet, sáhneme po výrobku Kumulus, který je vhodný i pro ekologické pěstovaní. Při napadení rostlin je už nutné sáhnout po silnějším fungicidu – např. AGRO Padlí zeleniny a okrasných rostlin STOP. Na listech muškátů se také může objevit „korkovitost“ - jde o fyziologickou poruchu způsobenou nejčastěji nepravidelnou zálivkou (ani příliš studená voda rostlinám nesvědčí). Ochrana spočívá v prevenci, kterou je pravidelná zálivka nejlépe odstátou vodou a zamezení přemokření substrátu.

Výrobky značky AGRO, FLORIA i KRISTALON dopřejí rostlinám maximální péči po celé vegetační období. Celý tento sortiment a další potřeby pro pěstování koupíte pohodlně i v těchto dnech na www.megazahrada.cz a na všech dobrých e-shopech a v zahradních centrech.