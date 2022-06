Recept na energeticky úsporný rodinný dům

Zejména poslední rok totiž ukázal, jak velkou výhodu mají lidé, kteří při výstavbě domu vsadili na co nejnižší energetickou náročnost. V obdobích, kdy ceny energií rostou o desítky procent, můžou se výsledné provozní náklady rodinných domů lišit i o desítky tisíc korun ročně.

Jak tedy nejlépe vyzrát na energetickou náročnost? Zeptali jsme se Jaroslava Šuvarského, jednatele společnosti S-Power Energies, která se specializuje na instalace střešních fotovoltaik.

Existuje nějaký univerzální recept na nízkoenergetický dům?

Vlastně ano. Jen je jiný, než většina lidí na první pohled čeká. Obvykle si lidé myslí, že energetických úspor nejlépe dosáhnout tím, že si pořídí vlastní zdroj. Ne že by ta úvaha byla úplně špatná, vlastní zdroj je určitě dobrá věc. Jeho instalaci by ale měla předcházet další opatření, která sníží celkovou spotřebu. Špatně projektovaný dům s velkými energetickými úniky totiž nespasí ani vlastní fotovoltaika.

Můžete být konkrétnější? Na co by si tedy lidé měli dát největší pozor?

Krokem jedna by mělo být dobře celý dům odizolovat. Nepodceňujte zateplení vnějšího pláště a nezapomeňte na kvalitní okna. Já jsem například ve svém domě zvolil trojskla. Izolují tepelně i hlukově.

Neméně důležitá je také volba vhodné otopné soustavy a topného zdroje. Znovu můžu vycházet z vlastní zkušenosti: Ve vlastním rodinném domě, který jsem dostavěl před několika lety, jsem si nainstaloval podlahové topení. Jako zdroj vytápění jsem zvolil tepelné čerpadlo vzduch-voda. V zimním období zajišťuje vytápění a ohřev vody zhruba čtyřikrát levněji než elektrokotel. V létě navíc dokáže interiér i ochlazovat, a to s výrazně nižší spotřebou než klasická klimatizace.

Samozřejmostí by pak mělo být pořízení úsporných spotřebičů. Teprve posledním krokem by mělo být pořízení fotovoltaiky.

Fotovoltaika nabízí dvě možnosti. Buď se instalují pouze panely, odkud energie proudí přímo ke spotřebičům, případně se využívá k ohřevu vody, nebo se k ní doplňuje ještě bateriové úložiště k uchovávání přebytků. Jaké řešení doporučujete vy?

V dnešní době jednoznačně doporučuji sestavy s bateriemi. Ostatně pořizuje si je 9 z 10 našich klientů. Bateriové úložiště výrazně umocňuje potenciál vlastního zdroj. Zároveň zvyšuje celkovou energetickou soběstačnost domácnosti. Díky úložišti má dům vlastní elektřinu k dispozici i večer po západu slunce, nebo ve chvílích, kdy u centrální sítě dojde k výpadku.

Abych byl opět konkrétní, na svůj dům o užitné ploše 240 m2 jsem si nainstaloval fotovoltaiku o výkonu 4,6 kWp. Elegantní celočerné panely jsem umístil na jižně orientovanou střechu, kde dosahují nejvyššího výkonu. Kabely vedoucí od panelů přivádějí vyrobenou energii do třífázového hybridního střídače umístěného v technické místnosti. Odtud zelená elektřina po jednotlivých fázích putuje tam, kde je právě potřeba, případně se ukládá do baterií na později.

Elektřinu ve svém domě využívám na všechno. Vedle napájení spotřebičů, zásuvek a světel obstarává i vytápění, ohřev vody a rekuperaci.

Zmiňujete rekuperaci. Můžete upřesnit, k čemu slouží?

Rekuperace je řízené větrání. Z pohledu úspory energií se podle mě jedná o ohromně nedoceněnou technologii. Díky rekuperaci totiž máte v domě neustále čerstvý vzduch s nízkou koncentrací oxidu uhličitého, bez pylových a prachových částic – jako byste neustále větrali. Přitom ale okna zůstávají zavřená a vy tak nepřicházíte o cenné teplo. To se totiž z odpadního vzduchu vrací zpět díky výměníku.

Ještě nějaký podobný tip?

Stále více domů kombinuje několik obnovitelných zdrojů. Stejně jako jsem to udělal já, často kombinují fotovoltaiku s tepelným čerpadlem. To jsou dvě technologie, které si můžou dokonale rozumět. Například v létě si tepelné čerpadlo může brát jen přebytkovou energii z fotovoltaiky. Celé měsíce tak může fungovat prakticky zadarmo. Je ale důležité zmínit, že ne každé čerpadlo umí být s fotovoltaikou v takové symbióze. To si často neuvědomují dokonce ani projektanti.

My jsme našli rakouskou technologii iDM, která je přímo vyvinutá tak, aby se s fotovoltaikou doplňovala. V S-Power Energies nabízíme hned několik takto kombinovaných sestav.

Takové řešení pochopitelně stojí víc než pouhá fotovoltaika, ale dá se na něj čerpat velmi sympatická dotace. Navíc je dobré si uvědomit, že vstupní investice se v řádu několika let vrátí na výrazně nižších provozních nákladech.