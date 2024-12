Recept na diabetes 2. typu u dětí? Obezita, nedostatek spánku a pohybu

Nedostatek pohybu spolu se špatnými stravovacími návyky vede k obezitě, která je jednou z nejčastějších příčin rozvoje diabetu 2. typu. V České republice trpí obezitou alarmujících 25 % dětí. V Evropě je obézní každé třetí dítě.

Nezbytné kroky po diagnóze

„Diagnóza diabetu mellitu 2. typu mnohdy převrátí naruby život celé rodině. Je klíčové, aby nově diagnostikovanému dítěti i jeho rodičům bylo rozumně vysvětleno, jak se bude muset upravit jeho životospráva – změnit celkový způsob stravování a zvýšit frekvenci pohybových aktivit,“ říká doc. MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D., z Ústřední vojenské nemocnice v Praze a dodává: „Dítě se bude muset také naučit samostatně si kontrolovat hodnoty krevního cukru. Mnohdy se ale u malých pacientů setkáváme se strachem z píchání do prstu. Tyto obavy může pomoci vyřešit senzor.“

Diabetický senzor kontinuálně monitoruje glykémie, navíc sám informuje o aktuálních hladinách krevního cukru, což dává dítěti i rodičům lepší přehled o zdravotním stavu malého diabetika. Uživatelé senzorů mají výrazně menší riziko velkých výkyvů glykémie, protože mohou efektivněji predikovat její vývoj a předejít tak nežádoucím komplikacím. Avšak na rozdíl od diabetiků 1. typu si pacienti s diabetem 2. typu musí hradit senzory zcela bez podpory pojišťoven. Situace by se mohla změnit pro pacienty na intenzifikované inzulinové terapii s přijetím novely zákona.

Prevencí je úprava životosprávy

„Přestože některé faktory děti ovlivnit nemohou, pravda je taková, že si za cukrovku 2. typu ve velké míře mohou samy. Na vině jsou však také jejich rodiče, kteří dostatečně nepodporují zdravé návyky,“ podotýká MUDr. Denisa Janíčková Žďárská. Dle výzkumů by se děti ve věku 5-17 let měly hýbat aspoň hodinu denně. Pro správnou regeneraci těla je také klíčový spánek. Mezinárodní výzkumná studie HBSC poukázala, že minimálně 40 % školáků ve věku 11–15 let spí ve všední dny méně, než by bylo potřeba, a to i o několik hodin.

Cena celoživotní léčby

Senzory jsou dnes běžnou součástí léčby diabetu. Studie ukazují, že díky senzorům se dlouhodobě snižuje průměrná hladina cukru u diabetických dětí a zlepšuje se tak celková kompenzace nemoci. Značná část pacientů je ale musí pořizovat na vlastní náklady. Cena je vysoká – senzor na 14 dní vyjde přibližně na 1 700 Kč, ročně na 40 800 Kč. To by mohl změnit připravovaný zákon, který čeká na schválení parlamentem – novela by měla rozšířit úhradu senzorů pojišťovnami i pro diabetiky 2. typu na intenzifikované inzulinové terapii. Tento krok by navíc dlouhodobě přispěl ke snížení nákladů zdravotnického systému na péči spojenou s léčbou komplikací diabetu.

Zpočátku může dítě nemoc odmítat – nebude chtít používat senzor, bude nemoc před kamarády ve škole skrývat nebo si potají kupovat nezdravé sladkosti. Je důležité, aby rodiče pro „období vzdoru“ u svého dítěte měli pochopení. Nejvhodnější je si s ním upřímně promluvit a vysvětlit, co přesně pro něj nemoc znamená, a ujistit je, že si postupem času na nová pravidla zvykne a bude mít i s touto diagnózou plnohodnotný život.