RECENZE: Tomáš Průša vydal nové EP, jeho písně si fanoušky najdou

Deska nahraná ve studiu 3Bees obsahuje čtyři skladby, které sice neoplývají bůhvíjakou originalitou, ale na druhou stranu by bylo nespravedlivé označovat je za plagiát. Asi nejlepší skladba Pozvánka zní jako popovější Vladimír Mišík, Tomáš Průša v ní svým příjemným civilním hlasem zpívá uvěřitelný text podbarvený hezkou bluesovou harmonikou.

Písničkářštější skladbu Kámo by nejspíše skousli i návštěvníci Porty, ve Virtuální zase muzikant textem „koukáme do mobilů a ztratili jsme oči“ nepřímo navazuje na myšlenky Xindla X ve skladbách Popelka a Dřevo. Také Nevstávám může leccos připomínat, nejvíce snad odkaz českého bigbítu.

https://music.youtube.com/channel/UCkP18DqeUHSw8ZIeoKxuDvw



https://open.spotify.com/album/7dpLs5Slik6OYUGVSn0BKh



Tomáš Průša by mohl být dalším z umělců, kterého bychom mohli odmávnout s poznámkou, komu všemu se podobá. Ale to by nebylo zcela spravedlivé. Jeho písně si své fanoušky bezesporu najdou.

text: Roman Jireš