Realme 8 Pro umí jako první na světě časosběrné video hvězdné oblohy

Mobily od realme, nejrychleji rostoucí značky mobilních telefonů na světě, která se za necelý rok působení na českém trhu dokázala v počtu dodaných kusů dostat do TOP 5, oslovují hlavně mladou generaci. Novinka realme 8 Pro ale cílí také na nadšené fotografy, pro které se ve smartphonu skrývá bohatá výbava.

Předně je to hlavní fotoaparát s nejnovější generací 108Mpx snímače HM2 od Samsungu, který se pyšní rozlišením 12000 x 9000 pixelů a velikostí 1/1,52 palců. Větší velikost jednoho pixelu zajistí lepší kvalitu obrazu, snímač HM2 podporuje také slučování 9 pixelů do jednoho, ISOCELL Plus a Smart-ISO, díky nimž mohou uživatelé realme 8 Pro pořizovat vynikající snímky i při slabších světelných podmínkách, detaily jsou ostré i při přiblížení.

Další novinkou je technologie In-sensor Zoom. Při nastavení speciálního modu 3x použije senzor realme 8 Pro namapovaných 12 Mpx s přiblíženou částí a vygeneruje obraz. Díky menší velikosti 12 Mpx fotografie je proces zobrazování rychlejší, což telefonu umožňuje pořídit osm takových 12 Mpx snímků za sebou a spojit je díky speciálnímu algoritmu. To má za následek vyšší výslednou čistotu obrazu. Snímky pořízené tímto zoomovacím režimem si z hlediska ostrosti nezadají s některými optickými teleobjektivy.

Časosběr hvězd i miniatury

Opravdu revoluční záležitostí jsou ale dva časosběrné režimy. První umožní vůbec poprvé mezi chytrými telefony napříč všemi třídami i cenami zachycovat časosběrné video hvězdné oblohy, které bylo dosud možné získat pouze natáčením několika klipů pomocí profesionálních fotoaparátů a jejich náročným skládáním během postprodukce. Jak na to parta mladých lidí kolem zakladatele Sky Li vyzrála? Smartphone realme 8 Pro zaznamená 30 fotek během 480 sekund a poté vygeneruje časosběrné video o délce jedné sekundy. Tento režim tak ukáže věčně měnící se hvězdnou oblohu 480x rychleji než ve skutečnosti.



Ještě větší „bombou“ je časosběrný režim Tilt-shift. Ten umožňuje zaostřit pouze část obrazu a všechny ostatní nechat rozostřené. Výsledkem je tak dojem miniaturního světa, třeba u fotek měst nebo dopravy. Fotografovat „miniatury“ a natáčet Tilt-shift časosběrná videa žádný jiný smartphone dosud neuměl.

Nezklame ani baterie. Ta má velikost 4500 mAh a díky 50W SuperDart nabíjení ji dokážete doplnit z nuly na sto procent už za bleskových 47 minut. Se zapnutým režimem Super Power Saving Mode vydrží 5 % baterie v pohotovostním režimu až 32 hodin (!) nebo 98 minut hovoru.

Stejně jako třeba předvánoční model realme 7i i „osmička“ chce oslovit mladé hráče mobilních her. Přichystala si pro ně uživatelské rozhraní realme UI 2.0, díky němuž se zkrátila doba spouštění aplikací o téměř 24 procent. Nový herní program může také uzamknout jas obrazovky a nastavit duální síť, aby byla zajištěna stabilita sítě při hraní, a umí také blokovat budíky, oznámení a příchozí hovory. Už jen třešničkou na dortu je AMOLED displej s frekvencí 180 Hz pro lepší odezvu při hraní her a výkonný 8jádrový 8nm procesor Qualcomm Snapdragon 720G s nízkou spotřebou.

Novinka realme 8 Pro, která je ode dneška v Česku k dostání, má všechny předpoklady pro to, aby si našla cestu k mladým hráčům i nadšeným fotografům.