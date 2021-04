REALITY PRORADOST představují zásadní novinky a zkvalitňují své služby

Původně „rodinný koncept“ realitní franšízy s hlavní myšlenkou stoprocentní provize pro samotné realitní makléře nabral nový směr na sklonku minulého roku.

Stalo se tak s příchodem nového majitele Petra Čajana, který společnost odkoupil se záměrem zásadní investice do dalšího rozvoje směrem k zefektivnění realitních služeb a rozšíření působnosti do všech krajů a měst v ČR.

Petr Čajan v předchozích letech vybudoval poradenskou skupinu Premium Financial Services, která poskytuje služby na poli finančně-úvěrového poradenství, s realitním oborem úzce svázané prioritně formou zprostředkování hypoték. Společnost je respektovaným prémiovým partnerem všech hlavních bankovních institucí působících na poli hypotéčních úvěrů. Záběr jeho podnikání je široký (reality, development, finance, stavebnictví a IT), avšak tvoří na sebe navazující celek, který se navzájem rozvíjí.

„Odkoupením REALIT PRORADOST a investicí do jejich rozvoje sleduji hlavně možnost synergických efektů s mými dosavadními aktivitami. Celá skupina je teď schopná doprovázet klienty ve všech fázích realitních služeb – od výstavby, prodeje nebo nákupu nemovitosti až po zajištění nejvýhodnějšího financování,“ uvedl Petr Čajan.

Cíle s realitní společností má Čajan ambiciózní: současných 200 makléřů působících pod křídly REALITY PRORADOST chce v dohledné době rozšířit o další desítky až stovky uživatelů, kteří vytvoří síť pokrývající realitními službami celou ČR. Obrovskou výhodou pro tuto vizi je princip „svobodné spolupráce“ – makléři nejsou vázáni žádnou věrnostní smlouvou a společnosti platí pouze měsíční paušální poplatek za komplexní balík realitního servisu.

Koncept takové franšízové spolupráce přináší oproti klasické realitní kanceláři i další výhody: „Díky našemu modelu 100% provize pro stoprocentní profesionály spolupracujeme jen s těmi nejlepšími v oboru. Každý realitní makléř pod hlavičkou REALITY PRORADOST je samostatným autonomním podnikatelem, kterému my na bázi franšízy poskytujeme špičkový servis od sofistikovaného realitního softwaru a následných služeb ve všech fázích realitní transakce až po koncepční marketingovou podporu. Našimi službami maximálně akcentujeme přímou obchodní linii „makléř – klient“ založenou na důvěře, přímé odpovědnosti a osobním renomé kteréhokoliv z realitních makléřů pod hlavičkou PRORADOSTI,“ dodal Čajan.

V těchto dnech REALITY PRORADOST představily firemní novinky, a to hned v několika oblastech:

Nový realitní software

Zásadní změnou prošel stěžejní nástroj poskytovaného servisu pro makléře, kterým v dnešní době je zcela nepochybně REALITNÍ SOFTWARE. Původní zastaralý realitní software byl nyní nově nahrazen nejlepším možným řešením na trhu pro realitní profesionály. Software je přesně upraven na míru specifického obchodního modelu PRORADOSTI.

„Jako byste přesedli ze starého automobilu do nového luxusního vozu, tak bych obrazně definoval posun v kvalitě tohoto segmentu našich služeb Nový software velmi intuitivně spravuje kompletní agendu jednotlivých realitních makléřů. Je to propracovaný systém, který ušetří čas i náklady a zefektivní práci. Náš software pomůže makléřům dělat dobře jejich realitních práci bez toho, že by se zároveň museli učit být IT specialisty. Tuto změnu považuji za zásadní milník ve vývoji REALIT PRORADOST a doporučuji každému nezávislému makléři se alespoň nezávazně seznámit s možnostmi tohoto sofistikovaného nástroje,“ uvedl jednatel společnosti Petr Čajan.

FIREMNÍ IDENTITA - logo, web, marketingová kampaň:

Modernizovaná je i celá vizuální identita společnosti. „Vysmátý domeček“ z původního loga nahradil refresh s moderní funkcionalistickou siluetou budov, která by měla i navenek signalizovat modernizaci, komplexnost a spolehlivost služeb pokrývajících celou Českou republiku. Nový vizuál se otiskl nejen do zcela nové podoby webu společnosti, ale také do masivní marketingové kampaně v médiích.

„Se silnou marketingovou podporou naší značky hodláme určitě pokračovat. Cílem je nejen rozšíření počtu realitních makléřů, tedy odběratelů našich služeb, ale také obecné zviditelnění a vytvoření pozitivní image značky REALITY PRORADOST na trhu s nemovitostmi tak, aby naše logo bylo vždy „pečetí kvality“ u všech realitních obchodů našich makléřů,“ dodal Čajan.

Společnost REALITY PRORADOST s.r.o.

Působí na realitním trhu od roku 2007. Původně rodinná realitní kancelář působící převážně v Jihomoravském kraji se v začátcích soustředila hlavně na referenční byznys, což přispělo k vytvoření portfolia stálých klientů. Základem filozofie PRORADOSTI byl od začátku perfektní servis a dodržování mravního i etického kodexu.

Postupným vývojem se čím dál více společnost začala zaměřovat na nový obchodní model, který poskytuje maximální autonomitu realitním makléřům.

S principem „100% PROVIZE STOPROCENTNÍM PROFESIONÁLŮM – MAKLÉŘŮM“ přišla společnost jako jedna z prvních v ČR a v současné době sdružuje více než 200 samostatných realitních makléřů. Ti se o svoji provizi z prodeje nemovitostí nedělí, společnosti platí pouze měsíční paušální poplatek za poskytovaný komplexní realitní servis. Myšlenka takového obchodního modelu vznikla v minulosti hlavně díky výhradám k pověsti některých realitních kanceláří, makléřů a realitního oboru vůbec.

Přímá obchodně-vztahová linie „makléř – klient“ je mnohem více založená na přímé odpovědnosti, důvěře a osobním renomé kteréhokoliv z realitních makléřů pod hlavičkou společnosti REALITY PRORADOST s.r.o.

kontakty a info: https://www.reality-proradost.cz/

Petr Čajan, jednatel společnosti: cajan@reality-proradost.cz