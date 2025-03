Realitní investiční družstvo: Stabilní výnos a bezpečná investice

Společnost MK Lůžkoviny, která si získala popularitu kvalitním a designovým bytovým textilem, otevírá svou první kamennou prodejnu v Praze. Investuje i do lokální výroby a spouští vlastní šicí dílnu...

Zdravotní pojišťovna OZP má v benefitech několik novinek, třeba příspěvek na sportovní aktivity pro děti (6–14 let).

Ještě před rokem seděla Adéla v lavici na gymnáziu a přemýšlela, co dál. Dnes v laboratoři provádí titrace a ověřuje počty probiotických bakterií v doplňcích stravy. „Bylo to jako euforie. Připadala...

Prestižní akcelerátor Women in Tech, organizovaný Hospodářskou komorou ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace (VUPI) a dalšími partnery, otevírá přihlášky již do 4. ročníku.

Mou prací je i vytvořit pacientovi komfort a pohodlí, říká sanitář

Komerční sdělení

Sanitář Ján Oračko pracuje v Litomyšlské nemocnici šest let. Za tu dobu se vryl do paměti spoustě pacientů, o které se staral, a to především svým laskavým přístupem. „Tuhle práci musí člověk dělat...