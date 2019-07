Komu se podařilo bazén odzimovat až na konci května, viděl, jak se do vody vrátil život v podobě jednoduchých mikroskopických řas, které s narůstající teplotou a denním světlem pokryly dno i stěny. Během půl roku se do vody dostalo listí, pavouci, dešťovky a prach spolu s rozkladači, kteří do vody uvolnili dusíkaté látky, a uvolněné živiny mohly začít využívat sinice a řasy. Převeďte si tento koloběh do otevřeného jezírka, kde je řádově více živin a navíc zooplankton a vodní hmyz. A v rybníčku ryby, někdy hodně ryb.

1. Řešte příčinu! Snižte obsah dostupných živin!

Snižte teplotu vody i dostupné světlo zastíněním, hloubkou a přípravkem BIOSOIL.

Snižte obsah dostupných živin a udržujte hladinu dusičnanů pod 20ppm.

Udržujte alkalitu na hodnotě cca 120ppm, aby pH nekolísalo a drželo se okolo 7.

Vyvarujte se příliš tvrdé vody, není přirozená ani pro rostliny, ani pro ryby, ale řasám moc nevadí. Pomůže Změkčovač nebo také BIOSOIL, pokud užíváte studnu jako zdroj.

Zbavte jezírko organické hmoty. Vysajte občas dno a pravidelně čistěte dostatečně dimenzovaný komorový filtr.

Okysličujte vodu čeřením hladiny, aerátory a neustálou rotací, abyste zajistili odbourání škodlivin a správnou funkci biofiltru.

Využijte vodních rostlin jako další filtrační stupeň i jako okrasný prvek.

Používejte vyvážená prémiová krmiva pro ryby a nepřekrmujte je.

Zapojte do práce bakterie a kontrolujte kvalitu vody testery.

Je toho dost…ale tvoříte Černé jezero na opravdu malé ploše…..věnujte se jí!

Řasa v jezírku? Poradíme vám, jak jí předcházet i jak řešit následky!

Anorganické dusíkaté látky a fosfor jsou limitující živiny pro řasy. Pochází ze všech organických zbytků na dně jezírka a my tomuto rozkladnému procesu pomůžeme vybranými druhy heterotrofních bakterií přípravků BAENZY-start a BAENZY-sezóna. Takto uvolněný amoniakální dusík následně převedou nitrifikační bakterie (namísto řas) z BAENZY-filtr na dusičnanový, který následně zpracují vodní rostliny namísto jiných řas. Na našich webových stránkách je sestava doporučených vodních rostlin, které v průběhu celé sezóny střídavě kvetou a odebírají živiny z vody. Testerem 5v1 kontrolujte hladinu dusičnanů a nad 20ppm nespotřebované dusičnany odeberte spolu s fosforem přípravky Na dusičnany a Fosfosorb. Dáte je na výtok ve filtru nebo někam na potůček. Bakterie v biofiltru potřebují tmu a neustále krmit amoniakálním dusíkem a kyslíkem, proto rotace vody a vzduchování, kterým rovněž potlačujeme denitrifikaci na vzdušný dusík, který využívají jako zdroj živin sinice. Správně navržené krmivo je důležité nejen pro zdraví a kondici ryb, ale stejně tak pro rybníček. Bílkoviny jako zdroj dusíkatých látek ryby ze správného poměru bílkoviny/tuky/cukry zapracují do těla a v menší míře odchází do vody v exkrementech. Vodnář dodává krmivo pro kaprovité ryby KOI junior/senior i potápivé krmivo JESETER junior/senior se zvýšeným obsahem tuku. Významnou letošní novinkou je obohacení vitaminového přípravku RYBAFIT o enzym fytáza, který umožní kaprovitým rybám zpracovat podstatnou část rostlinného fosforu z krmiva, tzn. limitující živiny řas. Na začátku jsme zmínili BIOSOIL, pomocník, který odfiltruje část dostupného UV světla pro vláknitou řasu. Díky huminovým látkám vodu rovněž změkčuje a díky extraktu z ječmene do vody uvolňuje látky, které potlačují růst řas.

Na fotce je rybníček, který majitel osadil doma zhotovenou vícekomorovou filtrací s nitrifikačními bakteriemi teprve na začátku května, do té doby voda pouze rotovala pomocí čerpadla. Do tří týdnů po aplikaci a užívání výše uvedených přípravků viděl ryby, dnes i kameny na dně v 1,5m hloubce. Síťky s Fosfosorbem a Na dusičnany umístil ve filtraci na odtok. Rybníček je osazen asi 15ks KOI a po dvou karasech a jesenech. A snad všemi okrasnými vodními rostlinami, co lze u nás koupit.

2. Ale já už řasu mám, co s tím?

Když budete trpěliví a budete postupovat podle návodu nahoře, potlačíte řasu přirozenou cestou, voda se projasní a nastavíte v jezírku podmínky, že při troše tolerance k nějaké řase na kamenech budete mít radost z čisté vody, kvetoucích rostlin a vitálních ryb.

Zelená voda?

Pokud se řasy a sinice namnožily až do podoby vodního květu, může dojít k uvolnění toxinů, velkému kolísání pH a hladiny rozpuštěného kyslíku, což může vést až k úhynu ryb. Doporučujeme přistoupit k rychlému zásahu a jezírko zelené hmoty zbavit. Přípravek Vločka-jezírka stlačí po skropení hladiny zelenou hmotu ke dnu, odkud ji vysajte pryč. Zásah provádějte během dne, abyste mohli kontrolovat chování ryb a případně je odlovit. Zajistěte dostatečné vzduchování a oběh vody, neutrální pH a postupujte podle návodu. Nakonec zkuste zajistit jezírku podmínky, jako doporučujeme v předchozích odstavcích.

Řasa v jezírku? Poradíme vám, jak jí předcházet i jak řešit následky!

Vláknitá řasa?

Roste ze dna, když bude mít dost světla. Jak je omezit, píšeme v úvodu. Pokud i přesto vlají dlouhé provazce tak, že se vám nelíbí, zkuste je vytrhat přípravkem NA ŘASY, který je vynese na hladinu, z níž je odeberete. Následně můžete aplikovat přípravek Systém, který vytváří prostředí, ve kterém se řasám nedaří. Již se nejedná ale o přírodní cestu a může dojít k poškození některých vodních rostlin v čele s lekníny.

Řasa v jezírku? Poradíme vám, jak jí předcházet i jak řešit následky!

Vše, co potřebujete vědět o údržbě vody v jezírkách a rybníčcích

Na internetových stránkách www.vodnar-jezirka.cz najdete kompletní sortiment přípravků spolu s návody, komentáři, aktualitami i fotogalerií jezírek.

Sortiment jsme rozdělili do několika skupin, aby byl přehledný a snadno k pochopení – BAENZY pro nastavení biorovnováhy, NA ŘASY pro řešení důsledků, SPOLEČNÉ DOPLŇKY pro řešení úpravy alkality, pH, tvrdosti vody, KRMIVA, LÉČIVA a MALÁ JEZÍRKA. Úplný sortiment také často najdete v hobby prodejnách ve vaší blízkosti.

Vaše voda, naše starost, víme, co vás trápí, známe řešení a máme pro vás funkční přípravky. Napište nebo zavolejte, když budete potřebovat radu, pochlubit se anebo nás pochválit.