Rapper Morpheus byl opět propuštěn z vězení a vydává nový singl

Morpheus, jenž si své jméno a další osobní údaje před veřejností pečlivě střeží, se na scéně objevil v roce 2017, kdy na YouTube nahrál svůj videoklip. Jakmile vstoupil na rapperskou scénu, málokdo tušil, že za jeho jménem se skrývá příběh podobný kriminálním filmům.
Asi jako drtivá většina umělců tohoto žánru má totiž za sebou oplétačky se zákonem. Pár měsíců po vydání videa byl zatčen policií a poté odsouzen na čtyři a půl roku odnětí svobody nepodmíněně za nedovolené ozbrojování, distribuci a výrobu omamných a psychotropních látek a ublížení na zdraví. Dokonce se šuškalo o tom, že měl konexe na ruské mafiánské skupiny působící v České republice, ke kterým se měl dostat již během svých studií. Svůj trest si nakonec celý odpykal a z vězení byl propuštěn v roce 2021.
Opuštění bran věznice vlilo Morpheusovi novou tvůrčí krev do žil. Po chvilce strávené na svobodě vydal klip „V poutech“ natočený v plzeňské věznici Bory. Nejen hudební počin, ale i vzhled, projev a charisma tohoto interpreta mu začaly přinášet slávu. Morpheus působí přísným a tvrdým dojmem, ze kterého je patrné, že svých cílů hodlá dosáhnout jakýmikoliv prostředky.
Jeho tvorba však neměla dlouhého trvání. Po sedmi měsících na svobodě byl opět zatčen, a to poté, co se skrýval a bylo na něj vyhlášeno celostátní pátrání. Tentokrát byl obviněn z několika zločinů, dokonce i z pokusu o vraždu. Šest měsíců čekal ve vazební věznici na rozsudek. Soud jej nakonec poslal za vydírání a ublížení na zdraví na pět a půl roku za mříže.
Nedávno byl podruhé propuštěn a rozhodl se hudebně navázat tam, kde přestal před svým nástupem do vězení. Novým videem opět získává zpět svou slávu a oblíbenost. Skladba „Push it to the Limit“ z alba „Out of the Cell“ má každý den více a více zhlédnutí, zejména mezi mládeží, ačkoliv hlavním tématem jsou drogy, zbraně a násilí. Byť se Morpheus rozhodl nechat minulost za sebou a vydat se na novou životní cestu, témata objevující se v jeho písničkách rozdělují posluchače. Pro jedny představuje rapper inspiraci, že i z úplného dna se lze dostat na vrchol. Pro druhé je symbolem nebezpečné romantizace zločinu. On sám však tvrdí, že nechce být idolem, nýbrž chce ukázat, kam až může vést špatné rozhodnutí.
Morpheus svou tvorbu vydává na YouTube a dalších hudebních platformách, to vše ve spolupráci s undergroundovými producenty. Nové skladby propaguje i prostřednictvím sociálních sítí Instagram nebo Facebooku. Přesto zůstává věrný svému reálnému stylu, nikoliv velkým marketingovým kampaním.
Ve své hudbě kombinuje ryzí rap, temné beaty a hluboké texty skrývající emoce. Nebojí se mluvit o věcech, které by jiní nejraději nechali pod pokličkou – o trestu, násilí, vině, osamění i o naději, že se dá začít znovu.
Zůstává otázkou, kam Morpheuse zavede jeho nová životní cesta. Na svých sociálních sítích otevřeně mluví o tom, že hudba pro něj představuje další šanci. Způsob, jak vyjádřit vše, co v sobě roky dusil. Svou minulost před světem neskrývá, čímž si získává uznání. Mnoho jeho fanoušků se totiž nechává slyšet, že v jeho textech slyší autentičnost a pravdu. Poslechněte si jeho nový videoklip a Push it to the Limit a utvořte si vlastní názor.