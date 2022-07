Ráj pro děti i dospělé – zavítejte do největšího muzea LEGA u nás

Unikátní a největší sbírka LEGA v Česku

Milovníci LEGA zbystřete. Věděli jste, že se nás nachází jedna z největších světových sbírek LEGA? Může se jí chlubit Miloš Křeček, u něhož se láska k LEGU zrodila již v 5 letech. Postupně se díky své vášni již nemohl ve svém domě ani hnout, jelikož téměř veškeré místo zabíraly jeho milované stavebnice. A tak se zrodil nápad - proč se o radost nepodělit i s ostatními?

Celá sbírka Miloše Křečka je rozdělena do 5 muzeí, která se nacházejí v 5 městech, a to v Praze, Poděbradech, Špindlerově Mlýně, Jeseníku a Kutné Hoře. Každé muzeum je ojedinělé a pyšní se speciálními expozicemi. Navíc v každém muzeu se myslí i na vaši kreativitu. Přichystaný je pro vás koutek, kde můžete popustit uzdu své fantazii a zhmotnit ji v podobě LEGO kostiček. Zvládnete navštívit všechna muzea?

Lego muzeum u nás

5 českých měst 5 muzeí 9 000 exponátů 10 000 000 kostiček 80 000 návštěvníků

Praha se pyšní 1 milionem kostiček

Chcete vidět na jednom místě pohromadě milion kostiček? Pak nesmíte minout největší muzeum LEGA u nás, a to v Praze. Na rozloze 420 m2 je k vidění 20 tematických expozic. Celkem tu spatříte na vlastní oči 3 000 unikátních modelů, které jsou postaveny z 1 milionu lego kostiček.

Jak vypadá Národní muzeum, Karlův most nebo Staroměstský orloj, všichni víme. Ale jak vypadají z LEGA? Právě tyhle známé pražské památky spatříte v menším měřítku v podobě kostiček v muzeu v Praze. A to není vše, co upoutá váš zrak. K vidění je i Krteček, mašinky nebo expozice věnovaná Harrymu Potterovi a Star Wars.

Kutná Hora láká na hotel plný lega

Muzeum v Kutné Hoře nabízí pohled na kutnohorské památky z LEGA. Prohlédněte si Kostnici a Chrám sv. Barbory tak, jak je ještě neznáte. Expozice na 150 m2 zahrnuje více než 1 000 různorodých modelů postavených z 50 000 kostek.

Nemáte LEGA dost? Zůstaňte ve městě déle. Ohromte své děti a ubytujte se v hotelu, kde na vás číhá LEGO na každém rohu a kroku. V každém ze 13 pokojů se vy i vaše děti vyřádíte s LEGEM až do vyčerpání. Ráno se posilníte vydatnou snídaní, abyste měli sílu nejen na další LEGO hrátky, ale také na objevování krás Kutné Hory a okolí.

Lego najdete ve Špindlerově mlýně i Poděbradech

Model lyžařského areálu Svatý Petr, Bílý most ve Špindlerově mlýně nebo podobizna Krakonoše. Špindlerův mlýn díky LEGO muzeu nadchne nejen v zimě na lyžařské radovánky, ale po celý rok se sem sjíždějí děti i dospělí a kochají se pestrou sbírkou Miloše Křečka. V Poděbradech zase najdete nejmladší pobočku muzea, kde jsou vystaveny modely Liberecké radnice a Jiřího náměstí v Poděbradech.

Lego v lázních? Proč ne!

Poslední z pětice muzeí se nachází přímo v Lázních Jeseník. Na ploše 150 m2 vás nadchne více než 1 000 modelů a desítky unikátních exponátů. Obdivovat můžete třeba kopii Lázeňského domu Priessnitz. Kromě lázeňských procedur a krásné okolní přírody si užijete podívanou a dostatek zábavy i v tomto LEGO muzeu. Věřte, že nebudete chtít odejít.

TOP zajímavosti z muzeí LEGA

Každé muzeum je jedinečné a zaslouží si návštěvu. Okouzlení jsou vždy nejen děti, ale i dospěláci. Představte si, že před sebou vidíte Eiffelovu věž z LEGA o velikosti 108 cm. Nebo obdivujete obrovského panáčka z 50 000 kostiček, jehož tvorba trvala více než 500 hodin (téměř 21 dní). A co takhle vidět na vlastní oči, jak vypadá stavebnice ze série Star Wars, která má nyní tržní cenu okolo 100 000 Kč?

Muzea LEGA vás provedou celou historií. Dozvíte se, kdy a kdo s kostičkami začal. Jak se nápad postupně rozvíjel, proč se postavila továrna v Kladně nebo co vůbec znamená pojem LEGO. A pokud nechcete odcházet s prázdnou, zavítejte do obchodu, který je součástí každého muzea. Čekají na vás modely, které neznáte ani z katalogu, limitované edice, kostky na váhu i unikátní sety vhodné jako investice.

