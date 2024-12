Rady, které vám usnadní život a práci

Získejte výhodně licenci Microsoft Office 2021 a Windows11

Druhotný software, jako je Microsoft Office 2021 a Windows 11, představuje cenově dostupnou a legální alternativu k novým licencím, kterou využívají jednotlivci i firmy. Díky druhotným licencím mohou uživatelé získat plnohodnotný software s kompletními funkcemi za zlomek ceny. Office 2021 nabízí aktualizované nástroje pro produktivitu, zatímco Windows 11 přináší moderní design a vylepšený výkon pro náročnější aplikace. Při nákupu druhotného softwaru je však důležité vybírat ověřené prodejce, kteří zaručují pravost a legálnost zakoupených licencí.

Reklamní předměty jako skvělý dárek

Poděkovat svým klientům, zákazníkům nebo zaměstnancům je to nejmenší, ale zároveň nejúčinnější, co může firma udělat. Společnost UniPresent nabízí více než 60 000 produktů, mezi kterými najdete reklamní předměty, které lze snadno přizpůsobit díky online vizualizaci loga. Pro ideální firemní dárky můžete využít kalkulátor potisku pro rychlý a přesný výpočet ceny. Ať už chystáte dárky pro speciální příležitosti (například Vánoce) nebo chcete odměňovat své obchodní partnery bez konkrétního důvodu, můžete si na UniPresent vybrat z pestré škály zajímavých produktů – od hrnečků, přes diáře až po potřeby do kuchyně.

Perfektně vyčištěná sedačka

Čištění sedaček představuje nezbytný úkon, na který mnoho domácností, ale i kanceláří, zapomíná. Ano, i sedačku je třeba podrobit pravidelné údržbě. Naše úklidová četa z firmy Aladin vám pomůže navrátit vaší sedačce její jedinečný vzhled a pohodlí. Nejdříve sedačku vysajeme vyklepávačem, který odstraňuje zvířecí chlupy, vlasy a prach. Podle potřeby i zredukujeme nebo úplně odstraníme žmolky z čalounění. Poté sedačku dezinfikujeme UV lampou a vyčistíme mokrou cestou pomocí extraktoru nebo páry, což likviduje bakterie a zanechává sedačku svěží, hygienicky čistou a navrací jí původní krásu.

Moderní prvek do interiéru vaší domácnosti

Navrhování interiérů je, stejně jako jiné oblasti, ovlivněno moderními trendy. V současné době jsou předmětem zájmu vinylové schody s ohyby, které představují elegantní a praktické řešení pro každý dům. Vlastnosti tohoto typu schodů z něj činí ideální volbu pro domácnost, kde jsou děti nebo domácí mazlíčci. Potřebujete obložit schody, které spojují styl a praktičnost? Bukoma nabízí kvalitní schody z vinylu s ohyby, které jsou odolné, elegantní a snadno se udržují. Nabízíme možnost realizace po celé ČR. Díky široké škále dekorů můžete vinylové schody navíc snadno sladit s ostatními prvky vašeho jedinečného interiéru.

Kovové regály na vaše šanony

Úložné prostory jsou důležitým prvkem nejen v domácnostech, ale i v práci. Třeba takové regály na šanony představují nepostradatelného pomocníka pro každou kancelář, domácí pracovnu nebo velký archiv. Díky nim můžete snadno udržovat přehled ve svých dokumentech, smlouvách a dalších záznamech. Moderní regály nabízejí nejen dostatek prostoru pro šanony, ale také variabilní design, který se hodí do různých interiérů. Jsme firma CZEMAG a.s. a věnujeme se výrobě kovových regálů. Kromě kvality a odolnosti nabízíme i dopravu zdarma. Máme na svém kontě tisícovky vyrobených regálů – ostatně jsme na trhu více než 25 let.