Radost ze školy? Jde to. Jihlavská ScioŠkola navyšuje počet míst

Jihlavská ScioŠkola roste a nabírá další žáky do 1. - 3. třídy

Jihlavskou ScioŠkolu navštěvuje již téměř 100 dětí. A protože jí stávající prostory v Havlíčkově ulici začínají být malé, rozhodla se je rozšířit. A s nimi také kapacitu v 1. až 3. třídě. Od ledna se tedy v těchto ročnících otevírají místa pro nové spolužáky.

Den otevřených dveří

Pro zájemce, kteří se chtějí se školou seznámit je připraven den otevřených dveří.

Středa 15. 11. od 15:30 na adrese školy: Havlíčkova 30, Jihlava.

Naše děti ve 21. století

Události posledních let nám ukazují, že svět není tak stabilní, jak se nám dosud mohlo zdát. Nás i naše děti čeká život plný změn. Ukazuje se, že pro vzdělávání dětí je důležitá celá řada dovedností, které se ve školách běžně nerozvíjejí. Čím dál tím důležitější bude, abychom se naučili rozumět lépe sami sobě i druhým. Uměli se rozhodnout, lépe odolávali nejistotě či nepřízni osudu, uměli si vybrat ve změti informací, uměli se učit, ale také byli schopni budoucnost spoluvytvářet.

Osm dovedností aneb kam směřují děti ve ScioŠkole

Řídím a poháním své učení Vybírám si, co (a koho) si pustím do mysli Rozumím sám sobě Odolávám nejistotě, neúspěchu i stresu Buduji a udržuji dobré vztahy Konám dobro a stavím se zlu Jsem tvůrcem budoucnosti Mám život ve svých rukou

„Vzdělávání a učení je proces, který trvá celý život. Je to cesta. Našich osm dovedností ukazuje, kam vedeme žáky a studenty ScioŠkol. Kam až každý dojde, bude různé. Naším úkolem není ušlapávat jim cesty, ale pomoci každému překonávat překážky, povzbuzovat ho, aby našel sílu a odvahu dojít na této cestě co nejdál. A čím dále se v tom dostaneme, tím lépe se nám a našim dětem bude v 21. století žít,“ říká Ondřej Šteffl, zakladatel ScioŠkol.

ScioŠkoly mají řadu dalších odlišností oproti klasickým školám. Všechny směřují k tomu, aby děti převzaly zodpovědnost za svá rozhodnutí, své vzdělání i za okolní svět.

Skutečně to funguje?

Nejlepším indikátorem toho, zda koncept ScioŠkol funguje, jsou samotné děti a pokroky na jejich cestě k odpovědnosti za své učení a za to, jak to ve škole funguje či jak se k sobě chovají navzájem. A to se daří.

Mája, 11 let: „Na školním shromáždění řešíme různý věci. Chování a tak. Teď vytváříme kartu chování do družiny. Abychom se chovali k sobě hezky. To nám ta karta pomůže.“

Jirka, 14 let: „“Samorost (pozn. forma samostatné výuky) je těžký. Je těžký se zaměřit na jednu věc a říct si, kam se chci posunout. Co se chci naučit. Někdy to trvá dlouho, než si vyberu. Někdy už vím, že něco v týdnu nestihnu, tak to v pátek dodělávám.“

Kája, 10 let: „“V SVS (pozn.: Svět v souvislostech) je to různý. Někdy se zabýváme víc historií, někdy víc biologií. Chodili jsme do chemické laboratoře. Chytali jsme brouky a obojživelníky v pístovských mokřadech.“

