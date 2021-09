Radost, když věci ožívají pod rukama

„Nejvíce mě baví, pokud se mi povede zprovoznit komunikaci (a nejen ji…) a když mi věci ožívají pod rukama. To je nejlepší odměna,“ říká o své práci vývojář Petr Krist.

Petr Krist ve společnosti Siemens Advanta vyvíjí komunikační firmware pro programovatelné logické automaty, které spadají do kategorie specializovaných počítačových systémů, tzv. embedded systémů. Jejich základem jsou jednočipové mikropočítače, realizované v miniaturních integrovaných obvodech. Běžnému uživateli jsou prakticky neviditelné, ale aniž si to uvědomujeme, setkáváme se s nimi prakticky všude – například v pračce, ve vysavači nebo v autě, kde jsou jich desítky. Pro průmyslové aplikace se používají komplexnější a výkonné univerzální řídicí systémy, které naleznou využití například v řízení robotů a výrobních linek v továrnách. „Aby tyto počítače mohly pracovat a společně se navzájem domlouvat a komunikovat, je třeba do nich tu ‚chytrost‘ naprogramovat. A to je náplní mé práce – programuji řídicí počítače od firmy Siemens, aby spolu uměly komunikovat,“ popisuje Petr.

Dvě věci, kterých si na Advantě obzvláště cení, jsou pestrost činností a možnost téměř okamžitě vidět jejich uplatnění v praxi. „Ta rozmanitost různých platforem, široké spektrum vývojových nástrojů a možnost používat více programovacích jazyků mne opravdu baví. Mám velký prostor pro seberealizaci a další sebevzdělávání,“ pochvaluje si Petr. V nedávné době se podílel například na velmi zajímavém projektu, jehož cílem byla implementace TCP/IP protokolu a její využití k podpoře a ladění systémového firmwaru.

„Jedním z důvodů, proč jsem opustil univerzitu, bylo, že jsem chtěl získat větší kontakt s komerční sférou a vidět na vlastní oči výsledky své práce v praxi,“ vysvětluje Petr Krist, proč se rozhodl pro práci v Advantě.

Důležitá je dobrá komunikace

Petr objevil kouzlo elektroniky jako malý kluk a jeho touha věnovat se tomuto oboru jej neopustila ani v dospělosti. „Značka Siemens pro mě dlouhá desetiletí představovala symbol vysoké technické úrovně, stability a zaručené kvality. Jakmile se naskytla příležitost nastoupit do Advanty, byla to pro mne jasná volba a neváhal jsem,“ říká Petr.

Díky tomu, že dlouho pracoval jako odborný asistent na univerzitě, setkal se v Advantě i se svými bývalými studenty. To jeho integraci v novém prostředí jen urychlilo. Ale i bez starých známých by byl tento proces bezproblémový, atmosféra ve firmě je podle Petra velmi přátelská a na pracovišti panuje vzájemný respekt. I proto by si své budoucí kolegy, po nichž je nyní ve firmě velká poptávka, představoval jako přátelské a komunikativní. Komunikaci považuje za stěžejní. „Pokud je skvělý kolektiv, tak i věci, které nejsou zřejmé ze začátku, jdou vyřešit dobrou komunikací,“ vysvětluje.

Vášeň k hudbě jej dovedla ke španělštině

Petrovou velkou životní láskou je hudba. Má ji rád v klasické i rockové podobě. Sám hraje na kytaru a přes skladby španělských autorů se dostal až ke španělštině. „Od doby, kdy jsme byli ve Španělsku jako turisté, mě lákalo začít poznávat i jazyk,“ svěřuje se Petr. Na Španělsku miluje obzvláště jižní temperament, slunce, moře a přírodu.

„Velice rád také jezdím na kole, ale opravdu jen pro radost – při jízdě se spíše kochám přírodou, než že bych naháněl nějaké rekordy,“ směje se Petr Krist.

Siemens Advanta zaměstnává v České republice přes 300 odborníků, v Evropě pak více než tři tisícovky. Dlouhodobě se podílí na procesu vývoje produktů Siemens a identifikuje nové trendy na trhu s cílem naplňovat potřeby zákazníků prostřednictvím inovativních koncepcí a řešení.

V současné době Siemens Advanta hledá nové kolegy na místa vývojářů softwaru, programátory Linux a testery. Nová místa nabízí v Praze, Plzni a Brně. Zkušení vývojáři, absolventi a studenti technických oborů se mohou s nabídkou volných míst seznámit na www.siemensvyvojar.cz.