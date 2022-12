Radek Jonák ze Smarty.cz: Posilujeme naši pozici v IT

Co mohou firmám chytré technologie přinést?

Určitě zvýšenou produktivitu díky vyšší rychlosti zařízení. Svou roli ale hraje i design zařízení. IT vybavení totiž spoluutváří pracovní prostředí, které je dnes pro zaměstnance čím dál důležitější.

S čím se na vás firmy nejčastěji obracejí?

Často se jedná o mobilní telefony a jejich příslušenství. Kromě toho se na nás obrací i s otázkami týkajícími se IT vybavení a počítačů. V poslední době se prosazujeme také v oblasti infrastruktury a konferenčních řešení.

Co by si měl podnik ujasnit před volbou optimálního zařízení?

Je důležité si ujasnit aktuální rozsah technologií, klíčové faktory, které ovlivňují výkon zařízení, a nároky koncového uživatele. Nesmí se zapomenout ani na možnosti infrastruktury. Je zásadní rozdíl, jestli se zařízení budou využívat v průmyslových halách, či v kancelářích.

Některé firmy nabízejí svým zaměstnancům možnost volby pracovního zařízení. To je pro IT oddělení výzvou v oblasti bezpečnosti. Každé zařízení, které je ve firmě, je nositelem určitého nebezpečí, ať už se bavíme o mobilním telefonu, konferenčním řešení či počítači.

Lze najít nějaký kompromis mezi možností volby a bezpečností?

V případě možnosti volby je dobré nabízet dvě nebo tři varianty. V případě jednoho výrobce je dobré se držet jedné produktové řady.

Jsou rozdíly mezi technologiemi, které doporučujete pro pracovní a osobní účely?

Zařízení, které slouží zákazníkům pro práci, by mělo velmi dobře sloužit i pro zábavu. Snažíme se najít řešení, aby bylo pro člověka co nejlépe užitečné v obou směrech.

Jsou ale i zákazníci, kteří chtějí na pracovním počítači výhradně řešit maily, prohlížeč a firemní aplikaci. A jiné zařízení používají na osobní užití a hraní. Pak samozřejmě navrhneme jiný počítač pro hry, tedy na domácí užití a jiný pro firemní. V tomto případě často doporučujeme výkonné firemní zařízení TIGO Office. To pořídí podniky za nižší cenu než podobně výkonný přenosný notebook.

Všímáte si, že by poptávka firem po smart technologiích byla ovlivněna aktuálními technologickými trendy?

Určitě ano. Konferenční řešení měla největší boom v covidové době. Trendem jsou ale i dnes. Mnoho firem si uvědomilo, že nemusí být pouze v kancelářích. V dnešní době je tedy kladen velký důraz na kvalitu přenosu. Zaštiťujeme malá konferenční řešení pro home office, i větší konferenční řešení pro kombinované meetingy, které jsou offline a online zároveň.

Jak byste přiblížili vaše poslání v oblasti smart technologií?

Chtěl bych, abychom byli pro zákazníky oporou v IT odvětví. Aby se zákazníkovi při slově ICT vybavilo Smarty, jakožto dodavatel komplexní a individuální péče. Chceme, aby cítil, že se na nás může s důvěrou obrátit nejen s výběrem, ale i dalším směřováním a proškolením zaměstnanců.

Zkušenosti získáváme u klíčové čtyřky Dell, Lenovo, Apple a HP. Díky tomu jsme schopni vyjednat dobré podmínky pro naše zákazníky.

Jste s firmami v kontaktu i po dodání technologií, například formou školení. Jak vypadají?

Pokud zákazník potřebuje proškolit na specifickou uživatelskou znalost nebo poradit s funkcemi prostředí Microsoftu nebo Applu, může se na nás obrátit. Školení probíhají buď ve skupinkách, nebo individuálně.

Stejně tak jim pomáháme s integrací. Takže pokud zákazník není hybridním na úrovni softwaru, ale chtěl by být, jsme na základě vlastních zkušeností schopni poradit, jak zařízení do vlastní sítě integrovat.

Z poslední doby můžu uvést příklad – naši spolupráci s jednou velkou společností. Dodáváme jim Apple počítače s Mac iOS v rámci zavádění „Mac as a choice“ – možnosti volby používání Macu pro jejich zaměstnance. Zaměstnanci neměli zkušenost s integrací zařízení do systému, takže jsme sesbírali dotazy z jejich strany, které se týkaly základních nastavení, ale i doporučení na úrovni vzdálené správy a bezpečnosti. Poté jsme proškolili zodpovědného člověka z firmy a ukázali mu cestu, jak pokračovat dál.

Samozřejmostí pak je možnost se kdykoli obrátit na naše IT oddělení. Jsme úzce spojení s Apple, který nemá svůj vlastní tech support pro Českou republiku, ale my jsme schopni ty náročnější situace posouvat odborníkům na straně Apple.

Co se vám v letošním roce povedlo?

Jsem rád, že posilujeme svou pozici v odvětví IT. Dokázali jsme překlopit naše dvacetileté zkušenosti s obchodem do oblasti IT a poskytujeme našim zákazníkům nový svěží pohled. Přinášíme snazší přístup k technologiím, co se týče dostupnosti i pochopení funkcionalit.

Za úspěch považuji to, že se nám podařilo vytvořit základnu okolo 15 tisíc zákazníků, se kterými aktivně pracujeme a jsou komfortně obsluhováni našimi lidmi jak v online, tak offline prostředí.

Za naši práci jsme získali ocenění na úrovni klíčových výrobců v České republice a ocenění Rising Star od Dell, jakožto významného partnera v získávání nových zákazníků.

Máte regionální síť konzultantů v rámci České republiky. Budete ji nějak rozšiřovat?

V tuhle chvíli máme tým 15 konzultantů, 6 lidí v rámci supportu a 5 na call centru. V příštím roce bychom rádi tým konzultantů rozšířili asi na 20 lidí.

Na jaké novinky se mohou vaši partneři těšit příští rok?

Připravujeme se na rozšíření komplexity, abychom dodávali zákazníkům plný servis na úrovni ICT. Očekávat mohou interní oddělení služeb pro zákazníky a to i na úrovni síťových prvků a konferenčních řešení. Také připravujeme spuštění supportu, který bude k dispozici zákazníkům pro zodpovězení otázek v oblasti ICT.