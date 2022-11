R.E.M. návrat neplánují. Připomeňte si je koncertem a dokumentem

Americká skupina R.E.M. se rozpadla po 31 letech v roce 2011. Bylo to jen půl roku po vydání posledního alba Collapse Into Now. „Jako celoživotní přátelé a společníci jsme se rozhodli jako kapela skončit. Odcházíme s ohromným pocitem vděku, konečnosti a úžasu nad tím, co jsme všechno dokázali,“ uvedli tehdy.

Za jejich rozpadem kapely nebyly žádné spory hudební, lidské ani finanční „Bratři, kteří se opravdově milují a respektují jeden druhého. Připadáme si v tomto jako pionýři - není tu žádná disharmonie. Zkrátka je vhodný čas,“ řekl tehdy baskytarista Mike Mills.

Michael Stipes loni v rozhovoru pro rádio WNYC uvedl, že si už tehdy zakázali jakékoli návraty a kapitola R.E.M. je tak zkrátka navždy uzavřena.

V České republice R.E.M. vystoupili čtyřikrát, naposled v roce 2008. Zážitek z takového koncertu si můžete připomenout na hudební televizi ÓČKO STAR, která uvede ve středu 16. listopadu od 22:00 a v pátek 18. listopadu od 23:00 záznam koncertu, který se uskutečnil v roce 2008 v italském Miláně.

Historii kapely navíc připomene v dokumentu, který odvysílá v úterý 15. listopadu od 18:00 a v repríze v neděli 20. listopadu od 14:00.