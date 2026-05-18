PVA EXPO PRAHA zažilo rekordní jarní sezónu

Komerční sdělení
Jarní veletržní sezóna v PVA EXPO PRAHA přinesla pod taktovkou ABF patnáct významných veletrhů a odborných akcí, během nichž se tisíce firem z různých oborů představily téměř 200 tisícům návštěvníků z řad odborné i široké veřejnosti z Česka i zahraničí.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
PVA EXPO PRAHA zažilo rekordní jarní sezónu

PVA EXPO PRAHA zažilo rekordní jarní sezónu | foto: ABF, a.s.

PVA EXPO PRAHA zažilo rekordní jarní sezónu
PVA EXPO PRAHA zažilo rekordní jarní sezónu
PVA EXPO PRAHA zažilo rekordní jarní sezónu
PVA EXPO PRAHA zažilo rekordní jarní sezónu
10 fotografií

Po letním programu se veletrhy do Letňan vrátí 9. září.

Během tří měsíců do Letňan zavítaly tisíce odborníků mnoha odvětví z tuzemska i zahraničí, ale také 194 716 návštěvníků z celého Česka i okolních států. Městská část Praha 18 se tak opět stala dějištěm významných veletrhů, kongresů, konferencí i společenských setkání.

Patnáct veletrhů, které na letňanském výstavišti letos na jaře uspořádala společnost ABF, nabídlo návštěvníkům nejen nejnovější produkty, technologie a oborové unikáty, ale také bohatý doprovodný program, edukační přednášky, workshopy či konference a možnosti osobních setkání s odborníky či bezplatné poradenství.

„Jarní sezónu letňanských veletržních akcí letos zahájil souběh veletrhu nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb FOR PASIV a veletrhu dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů FOR WOOD. Tyto unikátní oborové události společně se Střechy-Solar-Řemeslo přilákaly do MČ Praha 18 během tří dnů více než 22 tisíc návštěvníků. A to jak z řad odborníků, kteří se účastnili odborných přednášek či konferencí, tak i laiků plánujících stavbu nízkoenergetického domu nebo rekonstrukci toho stávajícího. První letošní akce nastínila úspěšný směr, kterým se následující tři měsíce ubírala celá jarní sezóna,“ řekl generální ředitel pořadatelské společnosti ABF Martin František Přívětivý.

Akce plné osobností

Kde začíná rybářská sezóna? Také letos tomu bylo v PVA EXPO PRAHA. Rybářský veletrh FOR FISHING patří k akcím, na které se již dlouhá léta sjíždějí nejen milovníci tohoto oboru, ale také profesionálové a osobnosti světové úrovně. Letos jej navštívilo více než 35 tisíc lidí a jako tradičně zde nechyběl ani nejslavnější český rybář Jakub Vágner. Spolu s ním dorazilo mnoho dalších: Ali Hamidi, Alan Blair, Frank Warwick či Matěj Houška. Jejich účast potvrzuje, že Praha a Česko mají na evropské rybářské mapě významné místo.

Březen v PVA EXPO PRAHA zahájil mezinárodní veletrh AQUATHERM PRAHA, který 14 tisícům zájemců nabídl portfolio vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky. O týden později navštívili výstaviště milovníci cestování a profesionálové z odvětví cestovního ruchu díky legendární mezinárodní akci HOLIDAY WORLD & REGION WORLD, kde se kromě destinací z celé planety prezentovaly i unikáty z českých regionů. Na své si přišel také každý vyznavač cyklistiky na veletrhu FOR BIKES nebo milovníci sportu na festivalu SPORT EXPO. Právě zde si mohli návštěvníci všech věkových kategorií vyzkoušet například biatlon, šerm či vzpírání pod dohledem profesionálů. Souběh těchto událostí navštívilo neuvěřitelných téměř 20 tisíc milovníků cestování a sportu.

S volnočasovými aktivitami souvisel i další souběh veletrhů FOR CARAVAN a FOR BOAT, které zcela zaplnily letňanské výstaviště a přivítaly 29 tisíc lidí, představily novinky z oblastí lodí, vodních sportů, obytných automobilů a karavanů. Kromě stovek exponátů všech kategorií si zájemci mohli prohlédnout třeba expediční vozidla, vestavby pro všechny typy aut nebo si mohli zakempovat přímo v areálu výstaviště a dopřát si cestovatelské kino.

Prestižní ceny i beauty svět

Mistři interiérového designu se sešli v rámci veletrhu FOR INTERIOR & DESIGN, během kterého byly také uděleny ceny pro profesionální interiérové architekty a designéry CZECH INTERIOR AWARD. Veletrh nábytku skvěle doplnil veletrh zahradní architektury FOR GARDEN, který nabídl novinky od komunální techniky po venkovní bazény. Unikátní souběh přivítal téměř 28 tisíc zájemců o tyto obory.

Kdo miluje zvířata, nemohl si nechat ujít veletrh chovatelských potřeb pro domácí mazlíčky FOR PETS, který zahájil dubnovou sérii akcí. Následovaly veletrh hraček, her a potřeb pro děti FOR KIDS spolu s bohatým doprovodným programem Bezva Fest plným zábavy pro děti i rodiče, který se pyšní návštěvností přes 17 tisíc lidí. A kdo je milovníkem beauty světa, navštívil veletrh kosmetiky, kadeřnictví, nehtového designu a péče o nohy FOR BEAUTY. Ten přilákal do areálu v Městské části Praha 18 téměř 12 tisíc lidí.

Také další měsíce přivedou k PVA EXPO PRAHA pozornost. Již v létě proběhnou s využitím areálu výstaviště události jako hudební festival Metronome Prague, koncerty One Republic či Pitbull a na podzim se v halách v rámci letošního ročníku Czech Fashion Week představí během přehlídky návrháře Osmanyho Laffity světová superstar DJ Paul van Dyk.

Tímto ale veletržní a kulturní ruch v Letňanech nekončí. Výstaviště každoročně hostí zhruba 150 akcí pro odborníky i širokou veřejnost.

Podrobný program akcí, které proběhnou v PVA EXPO PRAHA, najdete na www.pvaexpo.cz.

Nejčtenější

Novinky od značky Tefal, které ještě neznáte, ale budete je chtít doma

Komerční sdělení

Dvoupatrová fritéza, zmrzlinovač, výrobník rostlinného mléka. Značka kuchyňských spotřebičů Tefal uvedla tři novinky, které určitě stojí za pozornost. Představují totiž revoluci v tom, jak si...

Ostrava je na rozcestí, směr má ukázat veřejná debata

Komerční sdělení
DOV Gong - Jiří Zerzoň a Dolní oblast Vítkovice z.s.

Měla by jít centrem Ostravy dálnice, nebo klidnější komunikace s napojením na nové čtvrti? Ve středu 20. května o tom bude velká veřejně přístupná diskuze Ostrava pro budoucnost!!! v aule Gong v...

Slezská Ostrava zve na rodinný festival SlezskaFest

Komerční sdělení

Městský obvod Slezská Ostrava zve na 2. ročník rodinného festivalu SlezskaFest, který se uskuteční v sobotu 30. května 2026 v areálu Slezskoostravského hradu a jeho okolí.

Vodárny na Táborsku jedou naplno

Komerční sdělení
Vodárny na Táborsku jedou naplno

Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí jako společníci založila společenskou smlouvou společnost Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. v roce 2004. Předmětem podnikání a hlavním oborem...

Legendy nebes v Auparku: Vzhůru do oblak!

Komerční sdělení
Legendy nebes v Auparku: Vzhůru do oblak!

V hradeckém Auparku se od 7. května chystá velkolepá podívaná. Obchodní centrum se promění v unikátní letiště historie i budoucnosti. Výstava „S hlavou v oblacích“ slibuje fascinující zážitek, u...

Průzkum potvrdil, že v ČR pravidelně třídí odpady 75 % obyvatel

Komerční sdělení
Průzkum potvrdil, že v ČR pravidelně třídí odpady 75 % obyvatel

Obce a města jsou důležitým pilířem systému třídění a recyklace odpadu v ČR. Díky jejich aktivnímu zapojení má možnost třídit odpady 99 % obyvatel ČR. A 75 % Čechů své odpady skutečně třídí. Potvrdil...

18. května 2026

Modernizace LDN Rybitví: nové kapacity a důstojnější péče

Komerční sdělení
Modernizace LDN Rybitví přinese nové kapacity i důstojnější prostředí

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví vstupuje do důležité etapy svého dalšího rozvoje. Pardubický kraj jako náš zřizovatel připravuje rozsáhlou modernizaci areálu, která je pro nás zásadním krokem...

18. května 2026

Greipl CZ s.r.o. Kaplice: tradice, kvalita a inovace ve výrobě

Komerční sdělení
Greipl CZ s.r.o. Kaplice: tradice, kvalita a inovace ve výrobě

Společnost Greipl CZ s.r.o. patří mezi významné výrobce v oblasti kovovýroby v regionu Kaplice. Díky moderním technologiím, důrazu na kvalitu a dlouholetým zkušenostem si vybudovala stabilní...

18. května 2026

Vezměte celou rodinu na festival Mezi ploty

Komerční sdělení
Vezměte celou rodinu na festival Mezi ploty

Letošní festival Mezi ploty, který se v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice uskuteční 30. a 31. května, se může pochlubit nejen hvězdami jako Lucie nebo Divokej Bill, ale také mimořádně kvalitním...

18. května 2026

Česká výroba AI serverů roste. Foxconn v Kutné Hoře expanduje

Komerční sdělení
Česká výroba AI serverů roste. Foxconn v Kutné Hoře expanduje

Kutná Hora se rychle stává jedním z nejdůležitějších evropských center výroby technologií pro umělou inteligenci. Foxconn zde letos výrazně rozšiřuje své kapacity a otevírá tak nové pracovní...

18. května 2026

Všechny podoby Jadranu v jednom resortu

Komerční sdělení
Všechny podoby Jadranu v jednom resortu

Ať od dovolené čekáte okouzlující výhledy, skvělé gastronomické zážitky, relax či rodinnou pohodu, nemusíte procestovat celé Chorvatsko. Pětihvězdičkový resort Falkensteiner Punta Skala poblíž Zadaru...

18. května 2026

Moderní parky u Chabařovic a v Podhorském parku přinesou vyšší mzdy

Komerční sdělení
Moderní parky u Chabařovic a v Podhorském parku přinesou vyšší mzdy

Plánované industriální parky přímo u dálnice D8 nejsou pouhými sklady, jak se občas traduje. Sklady a logistika budou jejich součástí, zároveň však představují příležitost pro příchod moderního...

18. května 2026

V chomutovské nemocnici se specializují na operace nohy a hlezna

Komerční sdělení
V chomutovské nemocnici se specializují na operace nohy a hlezna

Centrum plánované chirurgie ruky a nohy Krajské zdravotní v chomutovské nemocnici představuje jedno z mála vysoce specializovaných pracovišť v České republice, které se systematicky věnuje chirurgii...

18. května 2026

Digitalizace pohlcuje cyklistiku: Co z toho umí vaše elektrokolo?

Komerční sdělení
Moderní ebike je počítač na kolech, který si nastavíte podle svých potřeb....

Stejně jako v ostatních lidských činnostech se i cyklistika čím dál víc prolíná s digitalizací. Už nejde jen o samotný zážitek z jízdy. Jde o data, která vám při jízdě pomáhají, i o data, která svou...

18. května 2026

PVA EXPO PRAHA zažilo rekordní jarní sezónu

Komerční sdělení
PVA EXPO PRAHA zažilo rekordní jarní sezónu

Jarní veletržní sezóna v PVA EXPO PRAHA přinesla pod taktovkou ABF patnáct významných veletrhů a odborných akcí, během nichž se tisíce firem z různých oborů představily téměř 200 tisícům návštěvníků...

18. května 2026

Šicí stroje z Boskovic šijí pro NASA. Co dokážou u vás doma?

Komerční sdělení
Šicí stroje z Boskovic šijí pro NASA. Co dokážou u vás doma?

Když se řekne dobývání vesmíru, málokoho napadne šicí stroj z Moravy. Značka Garudan z Boskovic ale vyvinula speciální automat, který šije vybavení pro americké astronauty. Stejnou kvalitu a...

18. května 2026

Zapomeňte na štětce! V Obráziu maluje fyzika i paintballová pistole

Komerční sdělení
Zapomeňte na štětce! V Obráziu maluje fyzika i paintballová pistole

Vzpomínáte si na ten pocit čisté radosti, když jste si jako děti malovali? V českobudějovickém studiu Obrázium se tento moment vrací v mnohem dospělejším a odvázanějším balení. Tady se totiž i ten,...

18. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.