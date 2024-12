Purposia Group představí udržitelný přístup nejen ve stavebnictví

Investiční skupina Purposia Group se zaměřuje na celý životní cyklus stavebních projektů od počátečního návrhu a developmentu přes výstavbu až po správu a údržbu různých typů nemovitostí. Hnacím motorem holdingu jsou inovativní přístupy ve stavebnictví, které zatím nejsou v České republice příliš rozšířené. Účast na mezinárodní výstavě Expo 2025 tak pro něj může být cennou inspirací a dalším logickým krokem v rozvoji celé skupiny.

Purposia Group je výjimečná nejen pestrou nabídkou služeb, ale také inovativním přístupem k materiálům a udržitelnosti. Přirozeně se tak zabývá otázkou energetické efektivity objektů s ohledem na životní prostředí. I proto získala řada projektů jejích jednotlivých dceřiných společností certifikace udržitelnosti na vysokých úrovních. „Je nám velkým potěšením, že se Purposia Group stává součástí české účasti na Expo 2025 jakožto Oficiální partner. Konstrukce pavilonu je ze dřeva a právě s využitím tohoto stavebního materiálu mají společnosti z holdingu zkušenosti. Jejich přístup k udržitelnému stavebnictví dokonale ladí s naším cílem představit Česko jako moderní a ekologicky smýšlející zemi. Účast na této prestižní světové výstavě navíc společnosti Purposia Group otevře jedinečnou příležitost pro navázání kontaktů s partnery na atraktivním japonském trhu,“ říká generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška.

Přesto, že se holding zaměřuje převážně na výstavbu budov v průmyslovém sektoru, zahrnuje jeho portfolio také projekty veřejného, komunitního i rezidenčního charakteru. Za zmínku stojí například boulderingové centrum Hangar v Ostravě, modlitebna v Sedlčanech, kostel v Neratovicích nebo domov pro seniory v Dačicích. Inspiraci pro inovativní procesy ve stavebnictví získává především v západních evropských zemích, kde mimo jiné působí.

„Účast na aktivitách spojených s českou reprezentací na světové výstavě Expo 2025 je pro společnosti z naší skupiny jedinečnou příležitostí. Vytváří ideální podmínky pro navázání strategických spoluprací s japonskými firmami, lokálními univerzitami zaměřujícími se na oblast IT a robotizace, a to nejen v oblasti stavebnictví. Expo je navíc jedinečnou platformou pro sdílení odborných poznatků a nejnovějších světových trendů ve stavebnictví včetně oblastí, jako jsou udržitelnost, digitalizace a pokročilé technologie. Tyto spolupráce mohou podpořit import špičkového know-how do Česka, což významně obohatí naše projekty a posílí naši pozici na zahraničních trzích. Máme zájem seznámit se například s firmou zabývající se výrobou hliníkových prosklených konstrukcí nebo společností, která se zaměřuje na výrobu prefabrikovaných železobetonových konstrukcí,“ přibližuje předseda představenstva Purposia Group Jan Hasík.

Purposia Group rozvíjí nově své aktivity v Rakousku, kde HSF System, jedna z klíčových společností skupiny, založila na podzim letošního roku dceřinou společnost. Působení skupiny se nově přesouvá také na Slovinsko, kde zahajuje výstavbu objektu v logistickém areálu LOGspot Logate u Lublaně. Tento projekt je klíčovým krokem k rozvoji největší průmyslové zóny ve Slovinsku mimo hlavní město. Zároveň jde o vůbec první logistický objekt v zemi s certifikací udržitelnosti BREEAM na vyšší úrovni. Vedle zmíněných zemí Purposia Group působí dále v Polsku, Německu, Maďarsku, Itálii, Chorvatsku a Dánsku.