Pulzní ablace – nová naděje pro pacienty se srdečními arytmiemi

Za posledních 30 let prošly zákroky na srdci, umožňující léčbu arytmií (tzv. katetrové ablace), prudkým rozvojem. Na konci 80. let ještě nebylo zdaleka známo, proč, jak a kde v srdci poruchy rytmu vznikají, ale na začátku tisíciletí již byly mechanismy a zdroje prakticky všech jednotlivých arytmií detailně prozkoumány. Jejich cílená léčba se tak stala reálnou. Významně k tomu přispěly systémy 3D mapování srdce, které se objevily v druhé polovině 90. let a do ČR se dostaly na jejich konci. Navzdory sofistikovaným mapovacím technologiím ovšem nebylo a stále není snadné vyléčit vždy všechny pacienty, protože odstraňování některých složitých zdrojů arytmie bývá pracné a zdlouhavé.

S novou technologií dochází nyní k průlomu v katetrové ablaci (cílené likvidaci vybraných buněk v určitých částech srdečního svalu). „Používáme speciální katetr a přístroj generující pulzní energii, která účinkuje na srdeční tkáň naprosto jinak než dosavadní termicky účinkující radiofrekvenční energie, laserový paprsek nebo mražení,“ uvádí docent Martin Fiala, vedoucí lékař Centra kardiovaskulární péče v Brně. Ten prováděl první selektivní radiofrekvenční ablaci u dospělého pacienta na Moravě již v roce 1993 a od té doby dál rozvíjí se svými spolupracovníky léčbu nejsložitějších arytmií právě v Brně.

Ke katetrizační léčbě je potřeba dokumentovaná arytmie. Arytmie ale vznikají náhodně, záchvatovitě, a to je v momentě návštěvy lékaře těžké zachytit. Jejich odhalení může trvat až měsíce. K lepší a rychlejší detekci arytmií pomohl až rozvoj telemedicínských služeb, o který se zasadilo nestátní zdravotnické zařízení MDT-Mezinárodní centrum pro telemedicínu (www.mdt.cz). Dnes toto brněnské telemedicínské centrum vyhodnocuje většinu EKG záznamů v České republice a je činné i v zahraničí. „Kromě EKG záznamníků, které si mohou pacienti vypůjčit domů a díky nimž lze vzdáleně sledovat a vyhodnocovat EKG, jsme letos uvedli na trh novinku, unikátní aplikaci MDT Watch, kterou si lze stáhnout v AppStore (www.mdtwatch.cz). Tato aplikace umožňuje vyhodnocení EKG záznamu přímo z chytrých hodinek. Záchyt arytmie je tak možný kdykoli. Tím se její odhalení výrazně urychlí,“ říká Veronika Bulková, ředitelka MDT.

Variabilita nálezů dělá z ablací činnost, v níž individuální zkušenosti a znalosti operatéra hrají zásadní roli snad ještě více než v jiných oborech. Nic se na tom nemění ani v současné době, kdy se k ablaci používá nová energie pulzního pole. Donedávna převážné používaná radiofrekvenční energie má velmi dobrý poměr mezi účinností a bezpečností a její efekt je dobře předvídatelný, nemusí však vždy dostatečně dosáhnout do hlubších vrstev srdeční stěny a odstranit všechny zdroje arytmií. Limitem je množství energie a doba jejího podání, které se považují za bezpečné, aby nedošlo k přehřátí tkáně a perforaci srdeční stěny.

V čem překonává nová energie pulzního pole radiofrekvenční energii?

Tím, že srdeční tkáň nezahřívá, ale umrtvuje srdeční buňky jiným mechanismem. Svou selektivitou k srdečním buňkám ochraňuje před poraněním jiné tkáně či anatomické struktury, jako jsou nervy, cévy, osrdečník nebo jícen. Ačkoli se někdy mylně prohlašuje, že s energií pulzního pole se stala úspěšnost ablace stoprocentní, je evidentní výrazné zkrácení výkonů a zvýšení bezpečnosti a účinnosti léčby.

Energie pulzního pole se v současné době nehodí pro všechny typy arytmií zejména proto, že se aplikuje přes katétry, kterými se zasahuje větší plocha srdeční stěny. To je naopak výhodné u fibrilace síní, jejíž vícečetné zdroje jsou někdy rozesety na různých místech srdečních síní. Nejsložitější je ablace trvalé fibrilace síní, která je mimochodem spojena s největším dopadem na zdraví a kvalitu i délku života.

V Centru kardiovaskulární péče v Brně, kde se koncentrují pacienti z celé republiky i ze zahraničí k nejsložitějším či opakovaným výkonům, se pulzní ablace používá již rok a půl. Dosavadní zkušenosti z více než 300 případů ukazují, že zejména trvalou fibrilaci síní lze takto odstranit s výrazně vyšší účinností, přičemž výkony jsou výrazně kratší než radiofrekvenční. Spojení nové technologie a 30letých zkušeností zde dává novou naději na snadnější a účinnější léčbu pacientům s arytmiemi, o kterých se ještě nedávno prohlašovalo, že jsou neodstranitelné.