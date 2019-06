Půjčka na dovolenou – dobrý nápad, nebo cesta do pekel?

Možná nikam do zahraničí nejedete proto, že vaše konto zeje prázdnotou a marně si lámete hlavu, kde na to letos vzít. Je půjčka na dovolenou dobrý nápad?

Kdy si na dovolenou nepůjčovat

Pokud nemáte na svém účtu ani korunu, v rezervě žádné velké položky a většina vašeho platu padne na každoměsíční poplatky, jídlo, benzín apod., určitě je potřeba nejprve dobře počítat a promýšlet. Pokud si půjčíte na dovolenou, dokážete částku za rok vrátit? Máte vůbec v rozpočtu volnou položku, která by splátku uhradila?

Pokud si půjčíte na dovolenou a nastavíte si splátky na několik let, budete si za pár měsíců rvát vlasy. Dovolenou si možná užijete a děti budou mít o čem mluvit a chlubit se před kamarády. Ale co za rok, za dva? A co další důležité položky, jako jsou dárky k narozeninám, Vánocům, lyžák pro děti, kroužky… Zbyde vám v rozpočtu tolik, abyste na to našetřili i při splácení celkem zbytečné půjčky na dovolenou?

Kdy se půjčka na dovolenou vyplatí

Jsou situace, kdy se půjčka na dovolenou vyplatí. Je však třeba uvažovat, jaký typ úvěru zvolit. Pokud víte, že dovolená bude na začátku prázdnin, a vy pár týdnů po ní dostanete třináctý plat nebo nějaké mimořádné prémie, a budete moc úvěr zase celý doplatit, vyplatí se využít krátkodobou půjčku.

Takové se často dají uzavřít online, aniž byste se zdržovali návštěvou banky. Vyhnete se při tom všetečným dotazům bankéřů, ale také získáte možnost rozhodovat si o své půjčce sami. V bance by vám pravděpodobně „vnutili“ dlouhodobý úvěr, který je v takovém případě zcela zbytečný.

Online půjčku můžete uzavřít jednoduše a rychle, z pohodlí domova. Stačí vám k tomu internet a mobilní telefon. Peníze tak můžete získat třeba i večer před odjezdem. Částku si můžete nechat na účtu a platit na dovolené kartou, nebo si ji vybrat.

