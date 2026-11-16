Prvních šest let rozhoduje. Pomoc rodinám mění budoucnost dětí

První roky života dítěte patří mezi nejdůležitější období, která ovlivňují jeho budoucí zdraví, vzdělávání i životní uplatnění. Odborné studie ukazují, že až 85 procent rozvoje mozku proběhne do šesti let věku. Právě proto se The Human Safety Net, globální iniciativa skupiny Generali, zaměřuje na podporu rodin s malými dětmi a na vytváření podmínek, které dětem pomohou získat co nejlepší start do života. V České republice za aktivitami stojí Generali Česká pojišťovna, která program rozvíjí od roku 2018.
Prvních šest let formuje celý život dítěte
The Human Safety Net působí ve 25 zemích světa a v každé z nich reaguje na místní potřeby. V Česku se dlouhodobě soustředí na podporu rodin s dětmi do šesti let, které se ocitly v obtížné životní situaci. „Smyslem není řešit problémy až ve chvíli, kdy přerostou v krizi, ale nabídnout rodinám pomoc včas, ideálně hned na začátku. Právě dostatek podnětů, bezpečné prostředí a podpora v prvních letech života mohou významně ovlivnit další vývoj dítěte v dětství. Chceme, aby i děti z rodin, které procházejí náročným obdobím měly co nejlepší start do života,“ vysvětluje Monika Majerčíková, která v Generali České pojišťovně odpovídá za externí komunikaci a CSR.
Pomoc rodinám dříve, než přijde krize
Klíčovou roli v celé pomoci hrají neziskové organizace, které jsou rodinám nejblíže. Jedním z dlouhodobých partnerů Nadace The Human Safety Net v Česku je Nadace Leontinka. Společně rozvíjejí projekty zaměřené na ranou péči, prevenci a odbornou sociální podporu. Pomoc míří například k rodinám s dětmi se zdravotním hendikepem. Podpora probíhá převážně přímo v přirozeném prostředí rodin nebo formou skupinových aktivit.
Výsledky ukazují, že včasná pomoc má skutečný dopad. Jen během uplynulého roku podpořily programy rozvíjené v rámci Nadace The Human Safety Net celkem 1 496 dětí a 1 102 rodičů. Pomoc zahrnovala vzdělávání, rozvoj dovedností, rehabilitační péči i zapojování dětí do volnočasových aktivit. V některých případech šlo o podporu rodin, kterým hrozilo odebrání dítěte z důvodu nepříznivé situace, jindy například o pomoc rodičům předčasně narozených dětí.
Nový program Základy pro život podpoří rodiče i nejmenší děti
Rozvoj aktivit od letošního podzimu posiluje také nové partnerství se Sítí pro rodinu, která zastřešuje více než 260 mateřských, rodinných a komunitních center po celé České republice. Společně vznikl program Základy pro život, jehož cílem je podpořit zdravý vývoj dětí do šesti let, posilovat rodičovské kompetence a prohlubovat vztah mezi rodiči a dětmi. Program je určen zejména rodinám, které se nacházejí v náročné nebo znevýhodňující životní situaci.
Podpora se dostává do regionů napříč Českem
Do programu se každoročně zapojí 15 center napříč republikou. Rodiny získávají možnost účastnit se pravidelných skupinových setkání, individuálních konzultací i dalších aktivit podporujících rozvoj dítěte. Důležitou součástí jsou také pohybové, hudební nebo výtvarné programy, které pomáhají budovat vztah mezi rodičem a dítětem a současně podporují všestranný rozvoj nejmenších.
Za pomocí stojí i lidé z Generali České pojišťovny
Specifikem Nadace The Human Safety Net je také propojení s lidmi z Generali České pojišťovny. Pomoc totiž nestojí pouze na finanční podpoře. Zaměstnanci a poradci se pravidelně zapojují jako dobrovolníci, ambasadoři nebo organizátoři sbírek. Jen v minulém roce věnovali aktivitám nadace více než 500 dobrovolnických dní. Pomáhají při zvelebování prostor partnerských organizací, podporují rodiny v konkrétních projektech nebo využívají své odborné zkušenosti ve prospěch neziskových partnerů.
Významnou roli hrají také finanční a materiální sbírky. Díky zapojení zaměstnanců a poradců se jen letos podařilo získat více než dva miliony korun. „Dobrovolníci společně zajišťovali školní vybavení pro budoucí prvňáčky a plnili vánoční přání stovkám dětí. Podpora tak nekončí u jednorázového daru, ale vytváří dlouhodobý systém pomoci, do kterého se aktivně zapojují lidé napříč celou společností,“ upřesňuje Monika Majerčíková.
Společný cíl: lepší start dětí do života
Nadace The Human Safety Net ukazuje, že společenská odpovědnost může mít konkrétní podobu. Díky spojení Generali České pojišťovny, neziskových partnerů a stovek dobrovolníků se daří pomáhat rodinám v okamžiku, kdy to nejvíce potřebují. A právě včasná podpora v prvních letech života může rozhodnout o tom, jaké příležitosti budou mít děti v budoucnu.