První rok slavnostního lesku? Moderní casino u Prahy vítá návštěvníky

Při vstupu do kasina vás uvítá více než stovka VLT strojů, připravených vás ponořit do světa nekonečné zábavy. K dispozici je široká škála her, které vyhovují všem vkusům od klasických automatových her po nejnovější inovativní tituly. To vše v elegantním prostředí s prvotřídní obsluhou.

Zároveň nejsou zapomenuty ani stolní hry, které jsou pro mnohé symbolem klasické kasinové zábavy. Využít můžete čtyři stoly s americkou ruletou, blackjack a kasinový poker holdem. Zkušený a vstřícný personál je vždy připraven pomoci nováčkům pochopit pravidla a strategie, aby si mohli užít hru naplno.

Luxusní zážitky nekončí u kasinových her. Kasino své zákazníky také rádo hýčká v elegantním baru, kde mohou ochutnat širokou škálu alkoholických a nealkoholických nápojů. Od špičkových koktejlů až po jemná vína - nabídka je připravena uspokojit každého gurmána.

A pokud vás přepadne hlad během hry, nonstop cateringové služby jsou připraveny uspokojit chuťové pohárky každého jedlíka. Každý den kasino připravuje nové menu plné chutných pokrmů, aby vaše zkušenost byla vždy kompletní.

V kasinu mají na paměti také pohodlí všech vážených zákazníků při cestě. Proto pro vás připravili soukromou taxislužbu, která je k dispozici do vzdálenosti 30 km. Chcete si vychutnat večer bez starostí o jízdu domů nebo parkování? Privátní taxislužba kasina ráda zajistí pohodlnou a bežpečnou cestu domů.

Během svého prvního roku provozu si Kajot Intacto Diamond Zlatníky vybudovalo solidní reputaci jednoho z nejlepších kasin v regionu. To je díky spokojeným zákazníkům, kteří nám důvěřují a vracejí se k nám znovu a znovu. Naše první narozeniny jsme oslavili ve velkém stylu a s nadějí do budoucna. Na narozeninové akci se sešly největší celebrity českého showbyznysu, včetně Lucie Vondráčkové, Raega, Janka Ledeckého, Dalibora Jandy, Petra Rychlého a dalších.

Dveře kasina jsou otevřené pro všechny, kdo hledají vzrušení, luxus a výjimečnou obsluhu. Naleznete zde vše, co lze očekávat od kasina světové třídy, a to vše jen kousek od Prahy.

Kasino Kajot Intacto Diamond Zlatníky se na vás těší!

Pro více informací navštivte www.kajotintacto-diamond.cz nebo můžete kasino kontaktovat na telefonním 702 06 06 06.

Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře! Ministerstvo financí varuje: „Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!“