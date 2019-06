První intuitivní Click&Touch klávesnice na světě bude uvedena v srpnu

První intuitívni Prestigio klávesnice Click&Touch

Technologie Clevetura používá senzory, které jsou integrované v klávesách. To zajišťuje jedinečnou funkci v porovnání s ostatními zařízeními, jako jsou laptopy nebo klávesnice, používající externí dotykový panel. Klávesy reagují na gesta podobně jako touchpad nebo myš a uživatel může psát, přetáčet zobrazení nebo pohybovat kurzorem, aniž by změnil polohu ruky.

Přepínání mezi jednotlivými režimy je automatické, se zabudovaným mikroprocesorem a okamžitě rozpoznává a zpracovává každý dotek a posuv. Uživatel nemusí přemýšlet o režimech, neboť systém rozpoznává, co dělá. Systém je zcela jedinečný intuitivní interakcí se zařízením a novou zkušeností.

Pro klávesnici není nutný samostatný dotekový panel, neboť jeho funkci pro vás zajišťují klávesy. Vše, co musíte udělat, je jen přejet přes ně pro ovládání kurzoru nebo provádění jiných operací. Je to pohodlné, funkční a šetří to čas, neboť nemusíte neustále měnit polohu ruky. „Skutečně to nabízí zcela novou zkušenost v interakci s počítačem, neboť nemusíte myslet na vstupní zařízení, všechno probíhá intuitivně“, vysvětlují spoluzakladatelé Clevetura Valentin Sokol a Michail Krupenko.

Prestigio Click&Touch: touchpad v klávesnici

Technologie Clevetura používa sensory integrované v klávesách

Technologie umožňuje uživateli provádět více kliknutí, doteků a jiných gest současně. To znamená, že je možno používat všechny obvyklé formy interakce, včetně zoomování, přetahování pro přepínání virtuálních desktopů a přetáčení dvěma prsty.

Systém může zrychlit práci, zvláště pokud je zapotřebí používat klávesnici a myš současně. Představte si, že píšete důležitou zprávu a přitom vám někdo volá na Skype. Pro odmítnutí hovoru myší nebo touchpadem potřebujete změnit polohu ruky, pohnout kurzorem, stisknout tlačítko Zrušit a zvolit okno zpráv. Se systémem Clevetura můžete hovor odmítnout jediným gestem. Tato forma interakce je plynulá a umožňuje uživatelům nepřemýšlet o svém vstupním zařízení.

Běloruský startup Clevetura, vlastník technologických práv, pracoval v posledních několika letech jako resident běloruského Hi-Tech parku. Sergej Kostevič, zakladatel holdingu ASBIS a značky Prestigio je investorem projektu. Trvalo to asi tři roky přeměnit nápad na komerční prototyp a nyní vývojáři očekávají udělení patentu na tuto technologii.

Klávesnici můžete připojit až k pěti zařízením

„Od samého počátku jsme věřili v sílu tohoto startupu a možnosti intuitivní klávesnice. Jedná se o zajímavý a snadno přizpůsobitelný projekt. Je důležité seznámit uživatele s technologií a předvést její funkčnost. Jsme do tohoto startupu silně zapojeni. Není to jen o sponzorování; propagujeme novou technologii na globálních trzích. Toto zařízení a jeho technologie má ohromný potenciál,” říká investor Sergej Kostevič.

Výroba zařízení Clevetura bude zahájena v červenci, zatímco Click&Touch klávesnice pod značkou Prestigio bude komerčně dostupná na konci srpna. Je plánovaná výroba asi 100 000 zařízení do konce roku.

Současně je možno připojit ke klávesnici až pět zařízení pomocí tří Bluetooth kanálů, USB přijímače a kabelu typu C. Uživatel může také měnit hlasitost nebo přetáčet videa vpřed nebo vzad přejetím vlevo nebo vpravo po horní řadě kláves. Pro změnu nastavení a aktualizace zařízení je možno používat mobilní zařízení. Klávesnice je lehká a ergonomická, neboť má vybrání pro opření dlaně.



Zařízení se bude nejdříve prodávat v CIS a baltských státech - Bělorusku, Rusku, Litvě, Ukrajině, Kazachstánu, Estonsku a Lotyšsku. Předpokládá se, že klávesnici bude možno zakoupit v pozdějším datu i v jiných zemích.

Potenciální zákazníci mohou zahrnovat technologicky pokročilé uživatele a majitele smart TV. Klávesnici je také možno používat v b2b průmyslu, zvláště pro ovládání obsahu velkých obrazovek při prezentacích a vzdělávacích akcích.

Spoluzakladatelé Clevetura Valentin Sokol a Michail Krupenko a investor Sergej Kostevič

„Podpora talentovaných lidí a nadějných projektů je jedním z hlavních cílů Hi-Tech Parku. HTP firmy v narůstající míře vytvářejí výrobky, které se používají globálně. Je vždy potěšující, když běloruské startupy, spuštěné od nuly zde v Parku dosáhnou mezinárodního uznání. S podporou startup projektů budeme pokračovat i v budoucnu,” říká ředitel HTP Vsevolod Janchevský.

Externí klávesnice není jedinou možnou aplikací technologie Clevetura. Vývojáři zvažují použití svých znalostí a nápadů na zařízeních, včetně laptopů.