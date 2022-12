První certifikace výroby extraktů z léčivého konopí do lékáren v ČR

„Požadavky na kvalitu léčiv jsou extrémní. Pro předepisování konopí jsou autorizovaní lékaři, stejně tak k vydávání autorizované lékárny. Pro nás je velmi důležité pomoci lékařům i lékárnám, aby se každému pacientovi dostalo nejvhodnějších formulací, které jsme vyvinuli. Ke spolupráci s lékaři jsme vyhradili nejlepší experty, kteří s extrakty umí pracovat a umí používat naše silné laboratorní zázemí CannabiLab (www.cannabilab.eu),“ říká Ocelka, ředitel společnosti.

Extrakty otevírají nové druhy léčivých přípravků, které se dají připravovat v lékárnách, jako jsou kapky, čípky, masti, tobolky, tablety a další. U sušené rostliny je nástup účinků pomalý, u extraktů je tomu naopak a pacientům pomáhají velmi rychle.

Tato laboratoř zúročila dlouhodobou zkušenost při výrobě četných výrobků z konopí technického, s plně legálním obsahem THC. Tyto si můžete zakoupit volně, jako prodejné doplňky stravy, masti, které laboratoř prodává pod značkou CannMedi (www.cannmedi.net).

Co z toho plyne?

„Již nebude nutnost dopravovat extrakty ze zahraničí. Navíc, laboratoř chce také podporovat pěstitele léčivého konopí. Pacient tak může mít jistotu, že dostane kvalitní výrobky z domácí produkce, které jsou vyrobeny z kvalitních, certifikovaných pěstíren domácích producentů. Také se nemusíme bát toho, že bude konopí nedostatek, jak tomu bylo v minulosti u sušeného materiálu,“ dodává Ocelka.

S úhradou ze zdravotního pojištění nebude tato léčba pro pacienty tak nákladná jako doposud, nebo jako v jiných zemích, kde si tuto léčbu pacienti hradí sami. Podle možnosti bude společnost dodávat extrakty i do dalších států EU.

Nebojte se kontaktovat laboratoř CannabiLab v případě zájmu o extrakty z léčivého konopí. Laboratoř je v kontaktu s lékárníky, lékaři, kterým pomáhají se vstupem do nových formulací z léčebného konopí.

Lékaři: lekar@cannabilab.eu

Lékárníci: lekarnik@cannabilab.eu

Pacienti: pacient@cannabilab.eu

HHC – špatná cesta ve využívání konopí

Aby mohlo dojít k užívání konopí, musela se změnit legislativa. Přes určité uvolnění jsou konopí stále připisovány vlastnosti, kvůli kterým je pak vnímáno negativně.

Na jedné straně cítíme, že je potřeba změnit kriminalizaci za pěstování a držení konopí. Na straně druhé je namístě být obezřetný, např. co v případě, že konopí bude někdo přetvářet ve zdraví potenciálně škodlivé produkty? Zde jsou obavy zcela namístě. Mnozí obchodníci využívají díry v legislativě: když na produkty s CBD je uvaleno evropské, nesmyslné Novel Foods, v případě HHC, nebo jim podobné látky žádná omezení nejsou. Ani z pohledu úmluvy o psychotropních a omamných látkách. A to je na trhu už takřka rok.

Co je tím HHC? Je zkratka pro hexahydrokanabinol. Je do syntetický produkt, který vzniká přeměnou THC, nebo je možné využít jako zdrojovou látku CBD. Obě tyto látky jsou získány z rostliny konopí. Syntéza je realizována relativně jednoduchým, katalytickým postupem. Výsledkem je produkt - reakční směs HHC, s podobnou strukturou jako THC, jež má také z 50-70 % psychoaktivní účinek jako THC. O jeho zdravotní bezpečnosti však nevíme vůbec nic. Producenti, kteří tento produkt uvádějí na trh, jej vyrábějí nelegálně, bez jakékoli kontroly výroby, která by zajistila zdraví bezpečný produkt. Ve výsledku to způsobí, že spotřebiteli mohou způsobit vážné poškození zdraví. A nebo nemusí. Jak kdy a jak komu. Je to jako „konopná ruská ruleta“. Z e-shopu to dojde jako cokoli jiného. Nemluvě o dětech, které si tuto látku mohou koupit v automatech. Tak jsou dostupné jako čokoláda nebo džus.

Možná čekáme na to, až někdo, kdo se nechá tímto produktem oblbnout, si sedne po požití do auta a někoho zabije. Když to bude někdo ve vašem blízkém okolí, věřte, že se vás to bude týkat hned. V každém případě je to na zamyšlení všem - potenciálním uživatelům i peněz chtivým výrobcům, obchodníkům. A zejména úřadům, aby v této věci začaly něco dělat. Snad konečně pochopí, že problém není v konopí, ale v lidech, kteří jej zneužívají namísto toho, aby je slušně využívali. K tomu však potřebují striktní pravidla, nikoli restrikce a kriminalizaci, zejména, když zde čím dál častěji hovoříme o konopí a legalizaci.

Takže – STOP HHC a jím podobným syntetickým látkám.