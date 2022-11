První B2B konference V ČR věnovaná marketingu a obchodu

K tématu bude hovořit řada expertů a zajímavých osobností z B2B sféry včetně hlavního řečníka Richarda Parsonse z londýnské B2B agentury True.

„V ČR žalostně chybějí konference, prezentace či studie, které se věnují výhradně B2B marketingu. Zajímavé příklady a řečníci se týkají B2C trhu, to expertovi z B2B inspiraci nepřinese. Proto jsem už dlouho přemýšlela o konferenci spojené výhradně s B2B,“ říká organizátorka Lucie Zaki. „V minulosti jsme pořádali menší setkání pro marketingové pracovníky z řad dodavatelů do průmyslu. Ukázalo se, že samotná možnost setkání v úzce profilových tématech B2B marketingu a obchodu je pro často osamocené specialisty vítanou vzpruhou do další práce. Společně s prémiovou porcí inspirace bychom toto rádi předali všem, kteří chtějí být v oboru úspěšní,“ dodává další z organizátorů Lukáš Smelík.

MARKETING A OBCHOD PATŘÍ K SOBĚ

Celodenní konference je určená především pro marketéry a obchoďáky, kteří působí na B2B trhu. U řečnického pultíku se vystřídá více než deset řečníků, mezi nimiž budou i organizátoři B2B konference – expertka na B2B marketing a zakladatelka platformy #vsichnizB2B Lucie Zaki a Lukáš Smelík z projektu vseoprumyslu.cz. Oba se svými projekty snaží edukovat lidi v oboru na trhu B2B, ale také je posouvat k lepším výsledkům. Třeba tím, že ukazují nutnost propojení marketingových a obchodních týmů ve společné práci.

„V B2B firmách se často setkávám s nedostatečnou nebo nulovou spoluprací marketingu a obchodu, což škodí celé firmě, jejím byznysovým výsledkům. Téma konference bylo dané, chceme ukázat, jak to vypadá, když spolu týmy spolupracují,“ zakončuje Zaki.

CO ÚČASTNÍKY ČEKÁ

Hlavním řečníkem a zahraničním hostem bude Richard Parsons, který začal svou kariéru v Anderson & Lembke, v té době největší B2B agentuře na světě, a stal se průkopníkem digitálního marketingu v Londýně. V roce 2012 založil kreativní a mediální B2B agenturu True, která dodnes sbírá ocenění na B2B marketingových soutěžích. Richard strávil více než 30 let tvorbou strategií napříč mnoha B2B sektory a jeho prezentace bude plná příkladů z praxe.

Mezi českými B2B experty a řečníky konference najdete například Jana Řezáče (CEO House of Řezáč), Jana Laibla (Každý prodává), Hanu Křenkovou (Adison, COO), Tomáše Fridricha (Adison, managing partner), Martina Bednáře (trenér prodeje SalesKick.cz) nebo Miroslava Böhma (marketingový manažer ze skupiny K2). Program se stále doplňuje o zajímavé přednášky.

Case study neboli příklad z praxe o spolupráci marketingu a obchodu ve firmě SiteOne přinese Jan Bezdek (CEO) spolu s Petrou Páleníkovou (manažerka marketingu), o generování leadů B2B značky bude mluvit Tomáš Bursík (marketingový manažer Business Lease ČR) spolu s Pavlem Markem (ředitel agentury Marco BBN). Agentura Marco BBN je i hlavním partnerem B2B konference.

Velice zajímavá bude panelová diskuse zaměřená na síť LinkedIn, kterou využívá jak obchod, tak marketing. Hovořit budou experti na LinkedIn Lucie Zitterbartová (Lucky Citron), Sergej Pavljuk (StoryMatters.online), Jan Kyselý (Future Sales), Jana Bartíková (LinkedIn Akademie), Martin Hošek (mhosek.cz) a Adam Zbiejczuk (Influencer.cz).

Součástí konference bude také odpolední networking a večerní neformální akce #B2B_PIVO.

První B2B konference v ČR se bude konat 22. 11. 2022 v Paspově sále pivovaru Staropramen. Konference bude hybridní, proto se ti, kteří se nemohou zúčastnit přímo akce, mohou připojit online. A protože pořadatelé chtějí, aby spolu zástupci marketingu a obchodu vycházeli a spolupracovali, nabízejí zvýhodněné společné vstupy pro jednoho člena obchodu a jednoho člena marketingu do 22. 10. 2022. Akreditace běží na webu b2bkonference.cz.

ORGANIZÁTOŘI B2B KONFERENCE

Lucie Zaki

Lucie Zaki konzultuje marketing B2B firem a mentoruje marketingové specialisty. Působila jako marketingová manažerka a ředitelka ve firmách z oblasti ICT, developmentu či strojírenství. Lucie je propagátorem strategického B2B marketingu, a proto v roce 2018 založila platformu #vsichnizB2B s cílem budovat komunitu profesionálů i nadšenců pro B2B marketing, obchod a business. Skupina má nyní přes 1700 členů a pravidelně pořádá setkání či konference.

Lukáš Smelík

Lukáš Smelík ve své profesní dráze kličkuje mezi často nesourodými tématy průmyslu a marketingu. Z pozice vedoucího odborného vydavatelství Trade Media International začal budovat odbornou síť #vseoprumyslu, která kromě průmyslových témat popularizuje i formy jejich propagace. Současně provozuje portál vseoprumyslu.cz a vydává stejnojmenný podcast, kde se znovu mísí technologické novinky s doporučeními pro jejich ideální distribuční cesty.