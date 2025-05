Průzkum: Udržitelné chování pomůže nejen planetě, ale i vaší peněžence | foto: Generali Česká pojišťovna a.s.

A co tedy dělat, když chceme ušetřit? Stačí si osvojit malé každodenní kroky, které už dnes možná děláte naprosto přirozeně a takřka tzv. na autopilota. „Dodržování udržitelných návyků může domácnostem přinést úsporu v řádu několika tisíc korun ročně. Například efektivní hospodaření s potravinami nebo zodpovědné využívání zdrojů jsou maličkosti, které se ale ve výsledku mohou výrazně projevit na běžných výdajích každé domácnosti,“ říká Petra Nováčková, manažerka udržitelnosti z Generali České.

Klidně pomalu, ale pravidelně a systematicky

Čísla z průzkumu mluví jasně: ¾ rodin se aktivně snaží žít ekologicky a každá domácnost má alespoň jeden návyk, který je šetrnější k přírodě. Podle dat 85 % rodin pravidelně třídí odpad a stejně velký podíl automaticky zhasíná světla při odchodu z místnosti. Skoro 8 z 10 domácností už vyměnilo klasické žárovky za úsporné LED osvětlení, které pomáhá nejen životnímu prostředí, ale i rodinnému rozpočtu. „Každý krok k udržitelnosti je důležitý – ale musí po něm následovat další. Dobrým měřítkem účinnosti takových kroků je spočítat si uhlíkovou stopu: tam teprve poznáme, jestli naše snahy směřují tím nejpotřebnějším směrem – často je to spotřeba tepla nebo způsoby dopravy,“ popisuje Helena Továrková, ředitelka Nadace Veronica, která se zaměřuje na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí.

Investice v souladu s přírodou

V posledních letech se hodně mluví o investicích – a to platí i pro investice do vlastního bydlení. Věděli jste, že když svůj dům nebo byt upravíte tak, aby byl šetrnější k přírodě, pomůže to nejen životnímu prostředí, ale i vaší peněžence? Ušetříte na energiích a zároveň zvýšíte hodnotu své nemovitosti, což oceníte zejména při jejím prodeji.

O ekologické domy je totiž čím dál větší zájem. Například 37 % českých domácností už dnes sbírá a využívá dešťovou vodu, 22 % investovalo do kvalitnějších oken s lepšími izolačními vlastnostmi a 18 % zateplilo fasádu.

Obnovitelné zdroje energie, například solární panely, využívá zatím jen menší část českých rodin. Důvodem jsou nejčastěji vyšší vstupní investice a u bytových domů také složitější proces schvalování. Situace se ale postupně mění – moderní technologie jsou dostupnější a návratnost těchto řešení se výrazně zkracuje. Kromě toho existují státní dotace, které celou investici výrazně usnadňují. S přechodem na udržitelnou energii navíc pomáhají i pojišťovny – například Generali Česká nabízí produkty na pojištění nemovitosti upravené na míru právě odpovědně smýšlejícím klientům.