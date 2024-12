Prsten, který odstartoval kariéru v českém technologickém gigantovi

Byl si jistý, že chce zamířit na ekonomicky orientovanou školu a vybral si obor Ekonomika a management. Jak se ale ukázalo, jeho skutečnou vášní se stal marketing a komunikace. Po dvou letech, ještě při studiu, nastoupil na částečný úvazek na pozici marketingového asistenta do společnosti Unicorn, kde se postupně vypracoval na HR marketingového manažera. Dnes vede celý tým, který se zaměřuje na komunikaci nejen uvnitř firmy, ale i na podporu náboru nových talentů a prezentaci firmy jako perspektivního zaměstnavatele.

Začalo to prstenem

Marek si pro své studium vybral Unicorn Vysokou školu nejen kvůli praktickému zaměření, které mu nabízela, ale i díky její filozofii propojující teoretické znalosti s reálnými zkušenostmi. „S nadsázkou dnes říkám, že jsem si tuto školu vybral kvůli prstenu s erbem školy, který každý absolvent v té době obdržel. Samozřejmě, že to nebyl hlavní důvod,“ komentuje s úsměvem Marek Vamberský. „Ve skutečnosti mě přesvědčil zejména důraz na individuální přístup a fakt, že 100 % absolventů nachází uplatnění v zaměstnání nebo podnikání. A líbilo se mi taky, že je na škole menší počet studentů, což vytváří prostor pro kvalitní kontakt s vyučujícími i spolužáky,“ doplňuje.

Kariérní cesta pro každého

Marek začínal v oddělení marketingu jako asistent, postupně se vypracoval na pozici specialisty a dnes stojí v čele celého týmu jako manažer. „Krok za krokem jsem získával nové zkušenosti a zároveň i větší odpovědnost. Naučil jsem se analyzovat firemní procesy, zlepšovat je a přicházet s novými nápady. Mám radost z toho, že mohu své znalosti a dovednosti předávat dál a spolu s kolegy posouvat naše projekty i sebe samotné,“ komentuje Marek.

Při této cestě mu nejvíc pomohla sociální inteligence, kterou považuje za svou silnou stránku. „Myslím si, že jsem schopný se naladit na vlnu téměř každého a najít s ním společnou řeč. Důležité je ale vnímat i potřeby celého týmu a pomáhat jednotlivým členům růst a rozvíjet se. Není to jen o číslech a plánech, ale i o tom, jak se lidé v týmu cítí a jak ho společně posouváme vpřed,“ doplňuje Marek.

Stále ve střehu

Marek zdůrazňuje, že jeho pozice vyžaduje neustálou pozornost a schopnost rychle reagovat. „Mou největší výzvou je být neustále ve střehu. Za 6 let, co zde pracuji, jsem se snad nesetkal s obdobím, kdy bychom nemuseli řešit nějakou změnu v týmu, procesech nebo reagovat na vnější události. Právě tyto výzvy nám ale dávají příležitost růst a zlepšovat se,“ přemítá.

Firemní kultura hraje prim

Za své zásluhy vděčí Marek i firemní kultuře Unicornu, kterou považuje za přátelskou a otevřenou. „V Unicornu si všichni tykáme a komunikace je sice neformální, ale zároveň velmi profesionální. Nikdo se nemusí bát říct nápad, nebo se naopak svěřit s jakýmkoliv problémem, lidi zde opravdu naslouchají,“ komentuje Marek. „Unicorn se řídí mottem Práce hrou a definuje svou firemní kulturu jako tvůrčí, výkonnou, efektivní, motivující, perspektivní, spravedlivou a transparentní. Za těch 6 let mohu potvrdit, že to tak cítím i já,“ uzavírá.

Pokud vás láká práce v jedné z největších českých technologických společností, i když nejste „ajťáci“ a zajímaly by vás non–IT pozice, můžete se přihlásit do programu Key Support Role. Možná vás bude mít na starosti právě Marek, který je v rámci tohoto programu lektorem pro ty, jež se v IT oboru ještě příliš neorientují a teprve se hledají.