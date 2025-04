Prozkoumejte s dětmi Třebíč

Když se každý krok mění v dobrodružství

Představte si Třebíč jako obrovský dobrodružný park plný tajemství a příběhů, který čeká, až ho vaše rodina přijde prozkoumat. Vezměte své ratolesti na výlet, kde se mohou dotknout historie, zahrát si na středověké stavitele nebo se vydat na stezku plnou příběhů starých sousedství. Třebíč je jako živá učebnice dějepisu, ale o dost zábavnější. Od interaktivních expozic, které promění vaše děti v malé objevitele, přes stezky, kde se dozvědí o spolupráci různých kultur, až po vyhlídky s dechberoucími výhledy. Tady se nudě rozhodně neotevře prostor. Tak co, jdete do toho s námi? Příběh vaší rodinné dobrodružné výpravy začíná právě tady, v Třebíči.

Interaktivní expozice pro malé i velké návštěvníky

Na třebíčském zámku v části Předzámčí je umístěna interaktivní expozice Cesty časem. V čem je výjimečná?

Děti se mohou všeho dotýkat, hrát si a prozkoumávat historii na vlastní kůži. Seznámí se se starými řemesly díky funkčním exponátům a stanou se na chvíli středověkými staviteli. Dozvědí se, jak dlouhá je cesta od obilného zrna až po voňavé koláče a chléb. Zrní si samy zkusí umlít na mlýnském žernovu. K čemu je dobrý provaz? Ke spoustě věcí. A jak ho uplést si děti také mohou zkusit. Co je to tkaní? Jak se šily boty? I to si s dětmi, milí rodiče a prarodiče, připomenete. A to zní jako báječně strávené odpoledne nebo dopoledne.

Celou expozicí provázejí dvě historicky doložené postavy třebíčských měšťanů – kronikář Suchenius a kupec Calligardi.

Co expozice nabízí? To se dovíte v samotné expozici či na webových stránkách visittrebic.eu.

Expozice Cesty časem - procházky třebíčskou historií

Jak vypadalo město v době raného a vrcholného středověku se dozvíte ve stálé expozici archeologických nálezů z Karlova náměstí pojmenované Zmizelá Třebíč. Čtyři sály plné exponátů zvou celoročně k návštěvě v Předzámčí.

Naučné stezky pro rodiny

Naučná stezka Po stopách opatů a rabínů

Seznamte se s nejzajímavějšími místy, historií židovských domů, židovskými synagogami i křesťanskou bazilikou. Projděte se s námi v čase, vydejte se napříč staletími, objevujte krásy třebíčských památek UNESCO, sbírejte razítka a získejte odměnu. Brožurku k naučné stezce Po stopách opatů a rabínů můžeme zakoupit ve všech třebíčských turistických informačních centrech.

Tato 3 km dlouhá stezka je přístupná pěšky, na kole, s kočárkem nebo vozíčkářem.

Pojďte objevovat tajemství zápisu památek na Seznam UNESCO

Naučná stezka Masarykovy sady na Hrádku

Fotovzpomínka z Třebíče…pojďme navštívit Hrádek. Vyhlídkový objekt sestavený ze tří kruhových prvků slouží jako lavička, lehátko, fotokoutek i jako architektonický prvek s výtvarnou hodnotou. Ideální místo pro rodinnou fotku. A nezapomeňte ji poslat babičce. Na Hrádku si projděte lipovou alej. Dokonale vás zklidní. Chtělo by to pro děti nějakou hru? Vyzkoušejte si své znalosti ovocných stromů nebo květin, které rostou na louce. Rodiče mohou použít chytrý telefon. Předtím však zkuste třináct infopanelů, ze kterých se o zdejší flóře a fauně hodně dozvíte.

Z Hrádku budete odcházet s rodinnou fotkou, se zážitkem z neokoukaného pohledu na Třebíč a poznáním, co tak asi roste a žije na vysočinských loukách. Třeba si na to děti vzpomenou v prvouce nebo přírodovědě.

Procházku můžete ukončit opékáním špekáčků na veřejném grilovacím místě.

Trasa je nenáročná o délce 1 km a přístupná pěšky, na kole, s kočárkem i vozíčkářem.

Nezapomeňte na fotovzpomínku z Hrádku, kde se vám otevře výhled na město Třebíč

Třebíčská VVV

Pojďte s námi vyrazit do výšky a prohlédnout si Třebíč z ptačí perspektivy. Nebudete litovat! Stezka spojující třebíčská VVV - 3 významné dominanty města Třebíče – městské věže, vodojemu Kostelíček na Strážné hoře a větrného mlýna na Kanciborku vám nabídne velkolepé výhledy s poznáním. V rámci turistické sezony (květen-říjen) probíhá sběratelská hra. Na každého, kdo nasbírá tři razítka, čeká na posledním zastavení malá odměna.

Využijte volný čas a zajděte se podívat na všechna tato místa. A nejen k nim, ale také dovnitř na tematické expozice.

Stezka je o délce 3 km, nastoupáte 115 výškových metrů a vyšlápnete bezmála 300 schodů.

Vodojem Kostelíček s expozicí vývoje třebíčského vodárenství

Rozhledna na Pekelném kopci

Příjemný výlet třeba na odpoledne je na rozhlednu na Pekelném kopci, která leží nedaleko Třebíče. Na rozhlednu se můžete vydat po příjemných cestách ze Slavic, z Kracovic či z Třebíče. Stavba je zhotovena z modřínového dřeva a měří 26,5 metru. Na vyhlídkový ochoz vás dovede 125 schodů. Uvnitř konstrukce se nachází točité ocelové schodiště a na vrcholu je vyhlídková terasa. Při dobré viditelnosti lze zahlédnout i vrcholky Alp.

Stezka je z centra města, z Karlova náměstí, přístupná pěšky, na kole, s kočárkem nebo vozíčkářem a je dlouhá 6 km. Cestu si můžete zkrátit o necelé 2 km, když ponecháte automobil na parkovišti u polikliniky.

Pekelný kopec, vhodný cíl cyklovýletu s dětmi

Třebíč pro malé neposedy a malé vědce

Mozkové cvičení v Mozkoherně

Není se čeho obávat. Je to fakt zábava. Už jste někdy dali gól vlastní myšlenkou? V Mozkoherně, kterou najdete v židovské čtvrti, vás čekají nezapomenutelné zážitky. Budete ovládat létající kuličku svou koncentrací, můžete překonat třebíčské rekordy v lovení světla a nebo si vytáhnout ježka z klece.

Chcete-li připravit program pro jednotlivce, skupinky, školy či firmy, tak se podívejte na nabídku www.mozkoherna.cz.

Poznávání vesmíru v planetáriu

Třebíč je známá UNESCO památkami, baťovskými továrnami, legendární limonádou ZON a také – to se ví méně – amatérskou astronomií. Začínal tu astronom Zdeněk Kvíz, podle kterého je pojmenované planetárium. Kamarád Jiřího Grygara. Do hvězdárny a planetária si fakt zajděte. Za dne můžete pozorovat Slunce, večer hvězdy. Planetárium má svoji vlastní umělou oblohu - projekční kopuli o průměru šest metrů.

Aktuální nabídku programů můžete sledovat www.planetariumtrebic.cz.