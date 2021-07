Provence styl plný něhy a vůně levandulových polí si zamiluje každý

Neuvěříte, jak jednoduché je vytvořit interiér s dotekem francouzského venkova. Romantický styl plný něhy, vůně dálek a levandulových polí zvládnete vykouzlit i ve vašem domově. Překvapí vás, že se zde bude příjemně cítit i ten, od koho byste to nečekali. Důležité je držet se jednotného konceptu a vyvarovat se přeplněnosti.

Provence nábytek – na co se soustředit při výběru?

Pro provence nábytek jsou typické světlé krémové odstíny a bílá barva. Nezřídka je také jeho půvab stvrzený patinou. Ta dodá nábytku na autentičnosti. Lze ji však také vytvořit uměle, a to navíc ve velmi krátkém čase. Získáte tak nábytek se starožitným a jedinečným vzhledem. Pokud budete pořizovat nábytek nový a moderní, vyhněte se produktům v lesku. Můžete také využít možnosti náhrady masivního dřeva za moderní materiály, jako je lamino či MDF. Překvapí vás svoji snadnou údržbou a odolností. Navíc potěšíte i svoji peněženku!

Styl provence - kolekce nábytku Annie, nabytek-harmonia.cz

Jak vytvořit pravou provence patinu svépomocí?



1. Můžeme použít původní starší nábytek, který by měl být očištěn a obroušen na základní dřevo.

2. Šedou křídovou barvu RAL 7038 naneseme na několik míst. Vytváříme středně velké plochy, mezi kterými necháme prázdné hranice několik cm široké. Nábytek necháme 20-30min zaschnout.

3. Poté naneseme mezi barvené plochy hadříkem antik patinu na bázi pryskyřice s antik efektem. Proč to děláme? Protože následující bílá vrstva se silně přichytí na místa, kde je antik patina. Při broušení bude docházet k tzv. vrstvenému efektu, kde bude vidět více vrstev barvy. Vypadá to jako by už byla 2x-3x přetřená v rozmezí několika let.

4. Na zaschnutí nyní nemusíme čekat a rovnou nanášíme bílou křídovou barvu. Natíráme suchým štětcem po celé délce plochy dlouhými tahy. Tuto vrstvu necháme schnout nejméně hodinu.



5. Z brusného papíru P120 si uděláme malinký kousek, který má ostré hrany a začneme vybrušovat různá místa na povrchu nábytku. Jakmile jsme s četností spokojeni, jako fixaci použijeme tmavý vosk s vysokým obsahem karnauby.

6. Naprosto suchým bavlněným hadříkem naneseme po celé délce malé množství vosku a pořádně rozetřeme. A je zafixováno. Nyní nábytek nešpiní a je možné ho používat.

Dokonalost tkví v detailech!

Ať už toužíte pro kuchyni provoněné francouzským venkovem, kde bude u výtečného jídla hodovat celá rodina, nebo vás láká romantika ložnice provence, vždy pamatujte na pravidlo jednoty. Celý byt by měl působit sladěným dojem. První, co příchozí uvidí při vstupu do domu, je předsíň. Již na první dojem by měla působit mile, útulně a prakticky. Zárukou úspěchu jsou již připravené předsíňové stěny a sestavy. S dekoracemi to však nemusíte přehánět. Ideální jsou dekorativní vázy se sušenými květy či kovové květinové stojany s květináči voňavé levandule.

Do ložniceve stylu Provence je potom vhodné umístit něžný toaletní stolek, který romantický dojem ještě umocní. Oblé detaily nábytku spolu s mosaznými úchytkami dají vyniknout patině. Něžné fialkové, růžové, šedé i krémové odstíny textilií kombinujte tón v tónu. Bát se nemusíte ani sytě fialové. Připomíná bohatě kvetoucí levandulové lány, které se k večeru barví do tmava. Vsaďte na textilie, jako je len, bavlna či juta.



Ložnice provence- komoda, skříň, noční stolky a postel z kolekce Annie, nabytek-harmonia.cz

Jakmile s proměnou interiéru začnete, nebudete chtít přestat. Do oka vám snadno padne i stylová komoda, která hravě pojme sváteční porcelánové nádobí, vložené proutěné košíčky příbory i látkové ubrousky. Vysoké kovové svícny doladí provence styl v jeho přirozené podstatě.



Jídelna ve stylu provence – kombinovaná komoda Annie, nabytek-harmonia.cz

Jak to s výzdobou nepřehnat?



Tento styl sází na přirozenost a přírodní materiály. Nejen na dřevo, ale další zvolené doplňky musí působit nenásilně. Na škodu nejsou ani motivy květin na textiliích, avšak rovnou zapomeňte na cedulky s nápisem Provence, které působí poněkud křečovitě. Oproti tomu umístění košíků vystlaných plátnem, dóziček z keramiky či dekorací z kovu omezuje jen vaše vlastní představivost a jsou vždy vítané. Ideální je mít v interiéru také živé květiny ve vázách nebo suché vazby lučního kvítí, bylinek či levandule. Působí svěže a vypadají lépe než levandulové potisky na všelijakých dekoracích. Tyto se skutečným provence stylem mají pramálo společného. Uvidíte, že pokud se budete držet našich rad, interiér vašeho domova vás bude těšit po mnoho dalších let.