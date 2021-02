Protonové centrum spustilo virtuální onkologickou ambulanci zdarma

Na tuto situaci reaguje Protonové centrum v Praze uvedením nové služby virtuální onkologické ambulance, která je v provozu od konce ledna. Jedná se o systém, kdy si pacienti mohou sami zvolit, zda chtějí setkání s lékaři absolvovat prostřednictvím videokonzultace, nebo zda se na něj chtějí dostavit osobně.

Pandemie koronaviru nemění pouze zaběhnutý řád světa tak, jak jsme na něj byli doposud zvyklí. Významně zasahuje také do života onkologicky nemocných pacientů. Protonové centrum Praha přijalo všechna nutná opatření, aby mohlo pacientům pomáhat i v době celosvětové pandemie koronaviru. Stále se tedy mohou na centrum obracet všichni potenciální pacienti, kteří potřebují jeho pomoc. Protonovou léčbu hradí pacientům všechny zdravotní pojišťovny, a léčba je tak dostupná nemocným s rakovinou z celé České republiky.

Prim. MUDr. Jiří Kubeš, Ph. D.

Virtuální ambulance pro onkologické pacienty

Ve virtuální ambulanci probíhají videokonzultace pacienta s lékařem. Je určena pro pacienty s nově diagnostikovaným onkologickým onemocněním, kteří mají podstoupit ozařování (radioterapii) a chtějí získat informace o protonové léčbě, jejich výhodách a rizicích, případně dalších léčebných alternativách. Je to služba, která je zcela zdarma a pro všechny pacienty z celé ČR.

Hlavní výhody videokonzultace:

Možnost absolvovat vstupní konzultaci i v případě náhle vzniklého respiračního onemocnění či v případě karantény.

Snížení rizika nákazy koronavirem SARS-CoV-2 v době nepříznivé epidemiologické situace v ČR.

Šetření vašeho času stráveného na cestách.

Konzultace z pohodlí a bezpečí domova.

Možnost připravit si dotazy na lékaře na základě zaslání prezentačních materiálů.

Každý pacient má svého koordinátora

I když nemocné někdy spojuje stejná diagnóza, každý pacient má svůj příběh. Proto je v Protonovém centru kladen důraz na lidský přístup s velkou dávkou trpělivosti a pokory k životu. Důvěra mezi nemocným a lékařem, potažmo zdravotnickým zařízením, je nesmírně důležitým faktorem v celé léčbě, a to si v Protonovém centru uvědomují. Díky nejnovějším technologiím a zkušenostem s protonovou radioterapií dokáží v Protonovém centru úspěšně léčit široké spektrum diagnóz. V první řadě je to rakovina prostaty a prsu. Dále léčí lymfomy, nádory hlavy a krku, centrální nervové soustavy, nádory zažívacího traktu a plic. Pacienty jsou však také děti s vybranými typy nádorů.

Pacienty často trápí bolesti, strach a pochybnosti, které se v době koronaviru samozřejmě násobí. Proto má každý pacient v Protonovém centru svého osobního koordinátora, který mu je plně k dispozici. Komunikace osobního koordinátora s pacientem zahrnuje podání základních i doplňujících informací o protonové terapii, zajištění posouzení vhodnosti tohoto typu léčby pro každého pacienta individuálně, zabezpečení potřebných vstupních vyšetření, vyřízení všech administrativních úkonů k zahájení léčby apod.

Důležité je mít dostatek informací a zahájit léčbu rakoviny včas

Jelikož se Protonové centrum snaží zpřístupňovat protonovou léčbu co nejširšímu spektru onkologických pacientů a pacient je vždy ve středu zájmu veškerého dění, byla přijata taková opatření proti koronaviru, díky kterým se pacienti mohou v PTC dále léčit a dále se mohou na PTC obracet se svými požadavky a mohou se zde cítit bezpečně. Jak říká primář Protonového centra, MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.: „Každý pacient nás může kontaktovat kdykoli sám a bez doporučení jiného lékaře. Pacient může zavolat na naši infolinku uvedenou na webových stránkách Protonového centra (PTC), nebo pošle e-mailem dotaz na náš Klientský servis. Do 24 hodin pak od nás dostává informace, zda je vhodný k protonové léčbě. Další cestou pacienta do PTC je indikace pacienta k protonové léčbě na základě dlouhodobé spolupráce našich kolegů s odborníky z Komplexních onkologických center.

Jak dlouho vstupní konzultace trvá a jaké jsou objednací doby?

Termíny na vstupní konzultaci k lékaři, která trvá okolo 45 minut, jsou standardně okolo pěti, maximálně osmi pracovních dnů. Pokud to však pacientův zdravotní stav vyžaduje a lékaři mohou dopředu posoudit jeho zdravotnickou dokumentaci, osobní koordinátor pacienta může termín konzultace sjednat již na následující pracovní den.

Co možná nevíte