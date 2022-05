Protonová radioterapie - bezpečná léčba rakoviny již 10 let v ČR

V čem tkví hlavní přednosti protonové léčby a pro které diagnózy se hodí? Na to odpovídá doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., ředitel Zdravotního úseku Protonového centra.

Pane primáři, jaký je princip a hlavní výhody protonové léčby?

Protonová léčba, jak již název napovídá, funguje na základě protonů. Ty mají, na rozdíl od fotonů používaných při konvenčním ozařování, zcela jiné fyzikální vlastnosti. Díky těmto vlastnostem je možné protonový paprsek přesně zacílit přímo do nádoru a významně tak snížit ozáření okolních zdravých tkání a orgánů. Díky tomu se snižuje i riziko vzniku nežádoucích účinků léčby, a tím i dopad léčby na kvalitu života pacienta v jejím průběhu i po skončení.

Jaké diagnózy léčíte v Protonovém centru?

Dlouholeté zkušenosti, sdílené i s kolegy ze zahraničí, špičková technologie i naši renomovaní lékaři spolupracující s fyziky, to vše nám umožňuje protonovou terapií léčit stále širší spektrum diagnóz. Úspěšně tak léčíme nádory hlavy a krku, maligní lymfomy, nádory plic, centrální nervové soustavy, vybrané nádory zažívacího traktu, sarkomy. Zcela ojedinělých výsledků však Protonové centrum dosahuje v oblasti léčby karcinomu prostaty u mužů a rakoviny prsu u žen. Mezi naše pacienty patří i děti.

Je protonová léčba hrazena zdravotními pojišťovnami?

Ano, Protonové centrum má dlouhodobě uzavřeny smlouvy se všemi českými zdravotními pojišťovnami, protonová léčba je tak plně hrazena a dostupná všem pacientům z celé ČR.

Zmínil jste protonovou léčbu karcinomu prostaty - je rychlá, efektivní a bez vedlejších účinků?

V léčbě rakoviny prostaty, kterou každým rokem onemocnění několik tisíc mužů, dosahujeme celosvětově skutečně ojedinělých výsledků, a to jak v úspěšnosti léčby – ta souvisí s počtem zcela vyléčených pacientů a se vznikem nežádoucích účinků po léčbě, tak i v délce trvání léčby. Při včasném záchytu onemocnění dokážeme zcela vyléčit až 97 % mužů!

Loni se nám podařilo publikovat výsledky naší dlouholeté práce v prestižním odborném zahraničním časopise zaměřeném na radiační onkologii. Jde o výsledky studie, jež probíhala po dobu 8 let, a zahrnuje údaje o stovkách pacientů, jež prošli protonovou léčbou nádoru prostaty, a které jsme sledovali po dobu 5 let od ukončení léčby.

Z výsledků studie jasně vyplývá, že se díky protonové terapii vyléčilo 97

% pacientů s karcinomem prostaty nízkého rizika a přes 90 % pacientů se středně rizikovým karcinomem prostaty. A to vše v poměrně neobvykle krátké době léčby, která čítala pouze 5 ozařovacích dnů, aniž by to nějak ovlivnilo účinnost léčebného efektu.

Protonová léčba obecně má celkově na pacientův běžný život minimální dopad: probíhá ambulantně, takže umožňuje pacientům i v průběhu léčby bez omezení pracovat, a je oproti jiným léčebným metodám, jako je např. operace prostaty, poměrně šetrná a s minimálními vedlejšími účinky. Ty mají obvykle při léčbě karcinomu prostaty poměrně značný vliv na pacientův běžný život. Jedná se zejména o inkontinenci (poruchu udržení moči) a impotenci, jejíž riziko je v případě operace velmi vysoké, přes 80 %. U protonové léčby karcinomu prostaty časného stádia je toto riziko sníženo na méně než 1 %.

Protonová léčba rakoviny prsu má také vysokou úspěšnost vyléčení?

V léčbě rakoviny prsu pomocí protonové radioterapie patří české Protonové centrum mezi první centra, která tuto diagnózu začala léčit. Právě naši lékaři a fyzici totiž vyvinuli a zdokonalili inovativní léčebné postupy, jejichž know-how předáváme i zahraničním kolegům. Úspěšnost léčby karcinomu prsu je při včasném záchytu onemocnění téměř 90 %, proto je potřeba, aby pacienti měli možnost svůj život po léčbě žít bez omezení a zdravotních komplikací.

Největší přínos má protonová radioterapie při levostranném postižení, kdy je potřeba chránit srdce, věnčité tepny a plíce před nežádoucím ozářením. Právě protonový paprsek je totiž možné zacílit přímo do nádoru. Pro maximální přesnost probíhá ozařování v řízeném hlubokém nádechu. Tímto způsobem ozáření jsme schopni v horizontu 10 – 20 let po ukončení léčby předcházet komplikacím v podobě akutního infarktu, ischemické chorobě srdeční, vzniku arytmií apod.

Součástí Protonového centra je také oddělení diagnostiky. Jaká vyšetření u vás může pacient podstoupit?

Součástí Protonového centra jsou nejen špičkové technologie k léčbě, ale také spolehlivé a kvalitní diagnostické přístroje. Pacientům, a to nejen našim onkologickým, ale i široké veřejnosti, nabízíme vyšetření magnetickou rezonancí. Máme velmi příznivé objednací termíny, které se pohybují v rozmezí 2, max. 3 týdnů.

Loni v létě jsme na Oddělení nukleární medicíny jako první zdravotnické zařízení v ČR instalovali nový přístroj k digitálnímu skenování PET/CT. Tato v současnosti nejmodernější diagnostická metoda slibuje včasnější a přesnější odhalení případných nádorových ložisek, včetně jejich přesného umístění. Pro pacienty to znamená včasné odhalení onemocnění, a tím pádem i mnohem vyšší šance na úplné uzdravení.

Diagnostická vyšetření v Protonovém centru jsou dostupná pro každého, nejen pro pacienty v léčbě. Objednat se může každý, stačí mít vyplněnou žádanku od obvodního lékaře či jiného specialisty.